MÜSİAD Antalya'da Yeni Dönem Başladı

MÜSİAD Antalya 21. Olağan Genel Kurulu, yoğun katılımla gerçekleşti. MÜSİAD Antalya Şubesi'nde bayrak değişimi yaşandı. 21. Olağan Genel Kurul'da Ali Akçay görevi Yusuf Akgül'e devretti.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan genel kurul, MÜSİAD Genel Başkan Vekili Ahmet Doğan Alperen, Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı Halil Zahid Bingöl, il başkanları, milletvekilleri, iş dünyasından ve sivil toplum temsilcilerinden birçok ismin katılımıyla gerçekleşti.

Yeni başkan Yusuf Akgül, konuşmasında MÜSİAD Antalya'nın gelecek vizyonunu ve hedeflerini şu sözlerle dile getirdi: "Bugün burada yalnızca bir genel kurul için değil, Antalya'mızın ve MÜSİAD'ın geleceğini inşa edeceğimiz yeni bir dönemin başlangıcını yapmak üzere toplandık. 15 yıldır bu büyük ailenin bir parçası olarak birçok projede yer aldım. Şimdi bu tecrübeyle MÜSİAD Antalya'yı daha ileriye taşımak için çalışacağız" dedi.

Akgül, Antalya'nın ekonomik potansiyelini ön plana çıkararak, tarım, turizm ve sanayiyi daha katma değerli projelerle buluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Özellikle ihracata yönelik çalışmaların artırılacağını vurgulayan Akgül, "Yalnızca üretmek değil, dünya pazarlarında rekabet gücümüzü artırmak için yenilik, kalite ve marka değeri katmamız gerekiyor" dedi.

Yeni dönemin vizyonunu, "Katma Değer Odaklı Büyüme" olarak açıklayan Yusuf Akgül, üyelerle birlikte Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, İhracatçılar Birliği ve üniversitelerle güçlü iş birlikleri kurmayı planladıklarını ifade etti. 18 Ocak'ta bir çalıştay düzenleyerek üyelerin taleplerini dinleyeceklerini ve bu talepler doğrultusunda 25 Ocak'ta bir yönetim kampında somut bir yol haritası oluşturacaklarını duyurdu.

Ali Akçay'dan tebrik ve destek mesajı

MÜSİAD'ın önceki dönem başkanlarından Ali Akçay ise Yusuf Akgül'ü tebrik ederek şu ifadelere yer verdi: "Yusuf Bey, MÜSİAD Antalya ailesine uzun yıllardır emek veren, vizyoner bir lider. Bu yeni dönemde Antalya'yı daha ileri taşıyacak projelere imza atacağına inancım tam. Şimdiye kadar MÜSİAD çatısı altında iş dünyamız için birçok güzel çalışma yapıldı. Bugün bu bayrağı devralan Yusuf Bey'in de bu başarılı projeleri daha ileri taşıyacağına inanıyorum. Kendisine ve ekibine başarılar diliyorum. Her zaman destekçisiyiz."

"Kalkınma, ahlak ve değerlerle buluşmalı"

MÜSİAD Genel Başkan Vekili Ahmet Doğan Alperen de, MÜSİAD Antalya Şubesi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, kalkınmanın ahlak, adalet ve insani değerlerle buluşması gerektiğini vurguladı. Alperen, ekonomik başarının tek başına yeterli olmadığını belirterek, "Merhametin olmadığı bir medeniyet, sadece bir beton yığınıdır. Bizim hedefimiz, ekonomiyi büyütürken insani ve ahlaki değerleri unutmamaktır" dedi.

MÜSİAD'ın 35 yıllık geçmişine dikkat çeken Alperen, 84 yurt içi şube ve 99 ülkedeki irtibat noktalarıyla küresel bir vizyonun temsilcisi olduklarını ifade etti. "Medine Pazarı ahlakıyla hareket eden bu teşkilat, insani değerleri merkeze alarak hem ekonomik kalkınmayı hem de toplumsal faydayı hedefliyor" şeklinde konuştu.

Genel kurul, katılımcıların MÜSİAD Antalya'nın yeni dönemine yönelik temennileri ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluşuyor:

Yusuf Akgül, Gürbüz Yumakoğulları, Süleyman Bilkay, Özcan Koca, Osman Özdemir, Ali Uğur, Cafer Doğrukan, Mehmet Akbaş, Uğur Çimen, Ali Sami Fıçıcı, Halil Ece, Ömer Bilal, Mustafa Çilingiroğlu, Mehmet Emin Altay, Ahmet Özkan, Mehmet Ziya Kök, Mustafa Kaya, Fatih Nalbantoğlu, Hüseyin Şirazi, Soner Kurucan, Mücahit Yücel, Mehmet Murat Koca, Bilal Sinan Başaran, Mahmut Esad Karakayalı, Nuriye Özden, Ramazan Keskin, Mehmet Bora, İbrahim Murat Elbeyi, Adem Toksöz, Salman Baki, İrfan Yıldız, Süleyman Tunç, Büşra Demirtaş, Dilek Bozkurt Özgenç, İbrahim Şahin, Ebubekir Yıldız. - ANTALYA