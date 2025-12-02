Haberler

Muş ve Van'da Şeker Pancarı Üretimi Hedefleri Artıyor

Muş ve Van'daki şeker fabrikalarında bu yıl çiftçilerden 340 bin ton pancar alınarak 76 bin 10 ton şeker üretimi hedefleniyor. Fabrikaların bölge ekonomisine katkısı ve çiftçilere sağlanan destekler hakkında bilgiler verildi.

İBRAHİM YALDIZ/NECMETTİN KARACA - Muş ve Van'daki 2 fabrikada, yöredeki çiftçilerden alınan pancarlardan 76 bin 10 ton şeker üretiminin yapılması hedefleniyor.

Muş'ta "44. Şeker Pancar Alım Kampanyası" kapsamında 56 köydeki 1530 çiftçi, 60 bin dönüm alana ektikleri şeker pancarlarını hasat ederek kamyon ve traktörlerle Muş Şeker Üretim Sanayi AŞ'ye teslim ediyor.

Van'da da 942 pancar çiftçisi, 47 bin 420 dönüm alanda hasadını yaptıkları pancarları Erciş ilçesindeki fabrikaya ulaştırıyor.

Fabrikalarda toprak ve çamurdan arındırıldıktan sonra silolara alınıp kanal vasıtasıyla fabrikaya taşınan pancarlar, basınçlı suyla yıkanarak temizleniyor.

Soyma, kesme, rendeleme, haşlama ve pres gibi işlemlerden geçirilen pancarlar, son olarak yüksek sıcaklıkta şerbet filtrelerinden geçirilerek belirli bir sıcaklık düzeyinde kristalleştirilip şekere dönüştürülüyor.

Çiftçilerden alınan pancarla ülkenin şeker ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı iki fabrikada yapılan üretimle hem yöre çiftçisine hem de ülke ekonomisine katkı sunuluyor.

Bu yıl çiftçilerden 560 bin ton pancar alımının beklendiği fabrikalarda, bu pancarlardan 76 bin 10 ton şeker üretiminin yapılması hedefleniyor.

"Halihazırda 337 bin ton bir pancar aldık"

Muş Şeker Üretim Sanayi AŞ Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, AA muhabirine, bu yıl 1530 çiftçinin 56 köyde 60 bin dönüm alana ekim yaptığını söyledi.

Çiftçilerden bu yıl 340 bin ton pancar almayı hedeflediklerini ifade eden Kızılkaya, şöyle konuştu:

"Halihazırda 337 bin ton bir pancar aldık. 3 bin ton pancarı da çiftçilerimiz teslim edecek. Bize tahsis edilen A kotası olan 41 bin 510 ton civarında şeker üretimimiz gerçekleşecek. Yaklaşık 1500 ton da C kotası şekeri elde edeceğiz. Bu süre zarfında yaklaşık 90 bin ton küspe elde etmiş olacağız. 12 bin tona yakın da melas üretimimiz olacak. Çiftçiden alacağımız 340 bin ton pancarla ekonomiye 2,5 milyar liranın üzerinde katkı sağlamış olacağız. Elde edeceğimiz küspenin de yüzde 70'i çiftçimize istihkak olarak verilmekte. Fabrikamız, bölgenin hayvancılığına kaba yem bakımından ciddi katkı sağlıyor."

Çiftçilere fabrikaya temiz pancar teslim ettikleri için teşekkür eden Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Temiz pancar fabrikanın işleyişini kolaylaştıran unsurlardan biri. Geçen yıl aldığımız pancarın polar ortalaması 15,94 iken bu yıl 17,14 bantlarında. Geçen yıla nazaran pancarlarımızdaki şeker oranında ciddi bir artış gördük. Bu şeker oranının yüksek olması hem fabrikanın işleyişi açısından hem de çiftçinin kazancının artması açısından önemli bir değerdir. Şeker oranının artmasında iklimsel parametreler önem taşıyor. Türkiye'nin en iyi kampanyasını geçirdik diyebiliriz. Görünen o ki Türkiye'de kampanyasını en erken bitiren fabrika biz olacağız. Umuyoruz ki kotamız önümüzdeki yıllarda artar ve buradaki kampanya süremizi biraz daha uzatırız."

"33 bin ton şeker üretmeyi hedefliyoruz"

Erciş Şeker Fabrikası Müdürü Metin Arslan ise fabrikada günde ortalama 2 bin 200 ton pancar kesiminin yapıldığını belirtti.

Fabrikada 589 kişinin istihdam edildiğini dile getiren Arslan, şöyle konuştu:

"Bu yıl 942 üreticimize şeker pancarı alımı taahhüdünde bulunduk. Bunun karşılığında 47 bin 420 dekar alana pancar ekimi yaptık. 220 bin ton pancar almayı hedefliyoruz. Bu pancarlardan 33 bin ton şeker, 7 bin 700 ton melas, 66 bin ton da yaş küspe üretmeyi hedefliyoruz. Fabrikamız 7 gün 24 saat üç vardiyalı olarak çalışmaktadır."

Fabrikanın, bölgenin ekonomisine önemli katkı sunduğunu vurgulayan Arslan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yüzde 10 Doğu Teşvik Primi vermesiyle üreticiler pancara yöneldi. Bu vesileyle pancar üretiminde çok önemli artış ve aynı zamanda üreticimize de ekonomik olarak geri dönüş olmuştur. Fabrika olarak üreticilerimize ekim yapmadan önce tohum, gübre ve nakit avans desteği veriyoruz." dedi.

Çiftçilerden Bülent Kızılkaya da bu yıl 700 dekar alana şeker pancarı ektiğini belirterek, "Bu yıl verimden memnunuz. İnşallah kısa sürede ekinimizi kaldırıp fabrikaya teslim ederiz. Devletimizin bize gübre ve avans destekleri oluyor. Pancarları teslim ettikten sonra Doğu Teşvik Primi de alıyoruz. Bu da çiftçiyi bir nebze olsun rahatlatıyor. Hasat bu yıl geçen yıla göre biraz daha iyi." ifadelerini kullandı.

