Muş'tan batı illerine 50 bin kurbanlık hayvan sevk edilecek

Kurban bayramı öncesi Muş'ta hayvan hareketliliği başladı. Başta İstanbul, Bursa, Mersin ve Diyarbakır olmak üzere yaklaşık 50 bin kurbanlık hayvan sevk edilmesi bekleniyor.

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Muş'ta, Kurban bayramı öncesi kurbanlık hayvan sevkiyatı hız kazandı. Bayram süresince batı illerine yaklaşık 50 bin küçükbaş ve büyükbaş hayvan sevki yapılacak. İl dışına sevk edilecek hayvanların yaklaşık 15 bininin büyükbaş, 35 bininin ise küçükbaş hayvanlardan oluşacak. Başta İstanbul, Bursa ve Mersin olmak üzere birçok ile yoğun sevkiyat yapılacak kurbanlık hayvanların küpeli ve sağlık kontrollerinin tamamlandı. Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında kent genelinde denetimlerin artırılırken, hayvan pazarları, mezbahaneler ve yol kontrollerinde 16 veteriner hekim görev yapacak.

Kurban Bayramı öncesinde yapılan hazırlıklarla ilgili açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç, Hayvancılıkta önemli bir potansiyele sahip olan Muş'ta, Kurban bayramı süresince hem il içindeki kurbanlık ihtiyacının karşılanacağı hem de batı illerine yapılacak yaklaşık 50 bin hayvan sevkiyatıyla ülke ekonomisine önemli katkı sunulacağını belirterek, "Ülkemizde 27-30 Mayıs tarihleri arasında Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Tabii Kurban bayramı ile birlikte hayvan hareketlerinde ve sirkülasyonda artışın olduğu bir döneme giriyoruz. Bu anlamda da yetkili kurumlar ve makamlar tarafından alınan kararlar ile tedbirlere harfiyen uyulması oldukça önem arz eden bir konudur. Öncelikle kurbanlık hayvanlarımızın; büyükbaşlarda iki yaşını, küçükbaş hayvanlarda ise bir yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Kurbanlık olarak seçilecek hayvanların kimliklendirilmiş, yani küpeli olması ve Bakanlıkça belirlenen belgelerinin de beraberinde bulundurulmasına dikkat etmemiz gerekmektedir" dedi.

Kurbanlık hayvan seçiminde vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirterek, çok zayıf, gebe ya da yeni doğum yapmış hayvanların tercih edilmemesi gerektiğini ifade eden Müdür Gönç, "Bununla birlikte kurbanlık olarak seçeceğimiz hayvanın çok zayıf, gebe veya yeni doğum yapmış bir hayvan olmamasına; vücudunda anormal bir akıntı bulunmamasına, burun akıntısı, öksürük ve ishal gibi semptomlar göstermemesine dikkat etmeliyiz. Özellikle hayvan varlığımızın devamlılığı ve sürdürülebilirliği açısından erkek hayvanlara öncelik tanımalıyız. Bununla birlikte damızlık değeri yüksek olan dişi hayvanlarımızı kurban olarak seçmemeliyiz. Bakanlık olarak "Tarım Cebimde" mobil uygulaması da şu an kullanımda bulunmaktadır. Burada özellikle kurban olarak seçeceğimiz hayvanın kulak küpe numarasını mobil uygulama üzerinden sorgulatarak hayvanımızın türünü, ırkını, cinsiyetini ve yaşını öğrenip güvenle kesim yapma şansımız söz konusudur" şeklinde konuştu.

"16 veteriner hekimle Kurban bayramı süresince sahada olacağız"

Kurban kesimlerinin yalnızca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onay verilen kesimhaneler ile kurban hizmetleri komisyonu tarafından belirlenen alanlarda yapılması gerektiğini belirten Gönç, "Kurbanlık hayvanlarımızı Bakanlığımızdan onaylı kesimhanelerde ve kurban hizmetleri komisyonu tarafından belirlenen kesim yerlerinde kestirmemiz gerekmektedir. Kesim işlemlerini kesinlikle cadde, park ve sokak gibi kamusal alanlarda yapmamalıyız. Çünkü kesim sırasında oluşan atıklar birçok hastalığın yayılmasına neden olabilmektedir. İl Müdürlüğü olarak kurban hizmetleri kapsamındaki çalışmalarımızı tamamladık, hazırlıklarımızı bitirdik. Her ilçemizde iki veteriner hekim olmak üzere, hayvan pazarlarında ve mezbahanelerde görevli personellerimizle birlikte toplam 16 veteriner hekimle Kurban bayramı süresince sahada olacağız ve hizmet vereceğiz" diye konuştu.

"İl dışına 15 binini büyükbaş, 35 binini ise küçükbaş 50 bin civarında hayvan sevkiyatı yapılmasını bekliyoruz"

Bayram süresince il dışına yaklaşık 50 bin hayvan gönderilmesinin öngörüldüğü belirten Müdür Gönç, bu rakamın yaklaşık 15 binini büyükbaş, 35 binini ise küçükbaş hayvanların oluşturacağını söyleyerek, "Bununla birlikte ilimizde kurbanlık hayvan varlığı açısından herhangi bir sıkıntımız bulunmadığını, yeterli miktarda hayvan stoğumuzun olduğunu özellikle belirtmek isterim. Bu yıl Kurban Bayramı süresince ilimizde yaklaşık 3 bin civarında büyükbaş, yaklaşık 9 bin civarında da küçükbaş hayvanın kesilmesini bekliyoruz. İlimizden başta çevre iller olmak üzere Diyarbakır, Mersin, İstanbul ve Bursa ağırlıklı olarak yoğun bir kurbanlık hayvan sevki bulunmaktadır. Kurban Bayramı süresince il dışına yaklaşık 50 bin civarında hayvan sevkiyatı yapılmasını bekliyoruz. Bu hayvan varlığının yaklaşık 15 binini büyükbaş, yaklaşık 35 binini ise küçükbaş hayvanların oluşturacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kurbanlık fiyatlarının hayvanın kilosu ve ağırlığına göre 200 bin TL ile 400 bin TL arasında değişiyor"

Muş merkeze bağlı Muratköy köyünde bulunan besi işletmesinin sahibi Erdal Yalvarıcı, kurbanlık fiyatlarının hayvanın kilosu ve ağırlığına göre 200 bin TL ile 400 bin TL arasında değiştiği belirterek, "Biz hayvancılıkla uğraşıyoruz. Tabii hayvancılık bizim dede-baba mesleğimiz. Özellikle besicilik alanında işletmemizi faal hale getirerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hayvanlarımız iki yıl boyunca yaylada kaldıktan sonra son 7-8 aylık süreçte burada besiye alınıyor. Besi sürecinin ardından istediğimiz şartlarda güzel bir randıman elde ederek vatandaşlarımıza kaliteli hayvanlar sunmaya çalışıyoruz. İşimizi seviyoruz, sürekli çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Hayvanlarımızı Avrupa yakasına sevk ediyoruz. Sevk öncesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından numuneler alınıyor ve Ankara Şap Enstitüsü'ne gönderiliyor. Enstitüden olumlu sonuçlar geldikten sonra Avrupa yakasına sevkiyatlarımız başlıyor ve kurbanlıklarımızı gönderiyoruz. Kurbanlık hayvanlarımızın ağırlıkları 400 kilogramdan başlayıp 1 tona kadar ulaşıyor. Vatandaşların bütçelerine uygun şekilde hayvan yetiştiriyoruz. Böylelikle randımanı yüksek hayvanlarımızı insanların hizmetine sunuyoruz. Kurbanlık fiyatlarımız ise hayvanın kilosuna ve ağırlığına göre değişmekle birlikte 200 bin TL ile 400 bin TL arasında değişiyor" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı