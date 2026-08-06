Muş Ovası'nda Karpuz Hasadı Başladı

Türkiye'nin önemli tarım üretim merkezlerinden Muş ovasında karpuz hasadı başladı. Bu yıl 32 bin 786 dekarlık alanda ekimi yapılan karpuzun il ekonomisine 2,1 milyar lira katkı sağlanması hedefleniyor.

Muş ovasında 32 bin 786 dekarlık alanda karpuz hasadına başlandı. Üreticiler tarafından tarlalarda özenle toplanan karpuzlar, yükleme işlemlerinin ardından başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri olmak üzere Türkiye'nin birçok iline sevk ediliyor. Türkiye'nin önemli tarım havzalarından biri olan Muş Ovası, bu yıl da karpuz üretiminde dikkat çeken bir sezon geçiriyor. Kent genelinde 32 bin 786 dekarlık alanda gerçekleştirilen üretimde sezon sonunda yaklaşık 198 bin 390 ton karpuz hasadı yapılması bekleniyor. Gündüz ile gece arasındaki sıcaklık farkı sayesinde kendine has tat ve aromaya sahip olan Muş karpuzu hem iç piyasalarda hem de çevre illerde yoğun talep görüyor.

Mevsimlik tarım işçisi olarak Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden Muş'a gelen Hasan Sağ, karpuz hasadının yoğun tempoda sürdüğünü belirterek, sezon boyunca tarlalarda çalıştıklarını ifade etti. Sağ, "Burada karpuz hasadına başladık. Günde 10 ile 20 tır arasında karpuz yüklüyoruz. Sezon da çok güzel gidiyor, karpuz verimi oldukça iyi. Güneşin altında, sıcak havada çalışıyoruz ama tarlada bir karpuz kesip yediğimizde bütün yorgunluğumuz gidiyor. Karpuz hem serinletiyor hem de tadı gerçekten çok güzel" dedi.

Hasatta çalışan işçilerden Onur Yabalak ise, Muş ovasında yetiştirilen karpuzun gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı sayesinde kendine özgü tat ve aromaya sahip olduğunu belirterek, bu nedenle ürünün Türkiye'nin birçok ilinde yoğun talep gördüğünü söyledi. Yabalak, "Muş Ovası'nda karpuz hasadına başladık. Burada günde yaklaşık 15 tır karpuz yükleyip Doğu Anadolu ve Güneydoğu illerine gönderiyoruz. Bu sıcak havada çalışmak zorundayız. Yorucu oluyor ama işimizi severek yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı