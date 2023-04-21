Murzioğlu: 'Yaşanan üzücü olaylar sımsıkı sarılmamız gerektiğini bir kez daha hatırlattı'

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Deprem felaketinden dolayı buruk bir Ramazan ayı yaşadık. Yaşanan tüm üzücü olaylar bize birbirimize sımsıkı sarılmamız gerektiğini de bir kez daha hatırlattı" dedi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nda Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Her yıl geleneksel hale gelen bayramlaşma töreninde Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve Yönetim Kurulu üyeleri, misafirleri kapıda karşıladı.

Murzioğlu: "Bu güzel duygular daim olsun"

Törende misafirleriyle yakından ilgilenen Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, kardeşliğin, dostluğun, barışın, birlik ve beraberliğin en üst düzeye ulaştığı bir Ramazan ayını daha geride bıraktıklarını belirterek, "Bugün, Ramazan Bayramı'na ulaşmanın coşkusunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu yıl maalesef ülkemizde yaşanan deprem felaketi dolayısıyla buruk bir Ramazan ayı yaşadık. Yaşanan tüm o üzücü olaylar bize birbirimize sımsıkı sarılmamız gerektiğini de bir kez daha hatırlattı. Maneviyatı en üst seviyede yaşadığımız mübarek Ramazan ayını da bunun için önemli bir fırsat olarak gördük. İnşallah hep birlikte yaralarımızı saracağız. Allah milletimize bir daha böyle büyük felaketler göstermesin. Bu duygu ve düşüncelerle Samsun iş dünyası adına Ramazan Bayramı'nın milletimize, İslam alemine ve insanlığa mutluluk ve huzur getirmesini, bayramlarda yaşadığımız bu güzel duyguların daim olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Bayramlaşma törenine Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, MÜSİAD Samsun Şube Başkanı Hasan Tahsin Şengül, Samsun TSO Meclis üyeleri ve çok sayıda iş adamı katıldı. - SAMSUN