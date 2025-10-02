Murzioğlu: 'Stratejik planımız, Samsun'un kalkınması için ortak aklın yol haritası'

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, odanın 2026-2029 dönemine ilişkin stratejik plan çalışmasına iç ve dış paydaşların katılımlarıyla başladıklarını belirterek, "Hedef koymanın ötesinde, Samsun'un kalkınması için geleceğe yönelik ortak aklın bir yol haritası" dedi.

Samsun TSO Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda söz alan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iki toplantı arasında yürüttükleri çalışmalar konusunda meclis üyelerini bilgilendirdi. Konuşmasında, odanın 2026-2029 dönemine ilişkin stratejik palan çalışmasına değinen Başkan Salih Zeki Murzioğlu, stratejik planlamaya büyük önem verdiklerini belirterek, "Biz stratejik planı sadece bir belge olarak görmüyoruz. Bu plan, odamızın önümüzdeki dönemde nereye ulaşmak istediğini, bu hedeflere nasıl, ne zaman ve hangi kaynaklarla ulaşacağını net şekilde ortaya koyan kapsamlı bir yol haritasıdır" ifadelerine yer verdi.

"Geleceğe daha güçlü adımlarla yürüyeceğiz"

Stratejik planlama sürecine çok sayıda kurum ve temsilcinin katkı sunduğunu vurgulayan Murzioğlu, "Bu çalışma üyelerimizin memnuniyetini artırmak, verdiğimiz hizmetin kalitesini daha da yükseltmek ve Samsun'un sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak, bu planın merkezinde yer alıyor. Stratejik planla birlikte odamızın yalnızca kendi kurumsal gelişimine değil, şehrin bütününe katkı sunmayı hedefliyoruz. Samsun'u daha güçlü, daha rekabetçi ve daha sürdürülebilir bir geleceğe hazırlamak istiyoruz. Şeffaf ve katılımcı bir şekilde yürüttüğümüz bu planla, üyelerimizin ve şehrimizin ihtiyaçlarına bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşmayı amaçlıyoruz. Kamu kurumları, STK'lar, meslek komiteleri ve iş dünyasının temsilcileriyle şekillendirdiğimiz bu plan, geleceğe çok daha güçlü adımlarla ilerlememizi sağlayacak. Sizlerden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda analizlerimizi sürdürüyoruz ve elde ettiğimiz sonuçları yine sizlerle paylaşacağız" diye konuştu.

Nefes kredisi yeniden başladı

Murzioğlu, KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla 2 Ekim tarihi itibariyle yeniden hayata geçirilen nefes kredisine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Murzioğlu, "Azami 1,5 milyon TL'ye kadar, 6 ay anapara ödemesiz ve toplam 36 aya kadar vadeli kredi imkanı sağlanıyor. Firmalarımız bu imkandan faydalanmalı. Kredi, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, DenizBank, Garanti BBVA, Akbank ve Ziraat Katılım tarafından kullandırılacak. Geçtiğimiz temmuz ayında Samsun'dan 357 firmamız toplam 423,4 milyon TL'lik kredi kullandı. Türkiye genelinde ise 23 binin üzerinde başvuruyla 30,7 milyar TL kredi sağlandı. Şunu da belirtmek isterim, kredi başvuru ve onay süreçlerinde Odaların herhangi bir rolü bulunmamaktadır. Kredi tahsis süreçleri tamamen bankalar tarafından yürütülmektedir. Odalar bu konuda sadece duyuru ve bilgilendirme yapmaktadır. Aksi yönde bir bilgiyle karşılaşan üyelerimiz, doğrudan odamıza ulaşabilir. Başvurular 2 Ekim itibariyle başlamıştır. KOBİ tanımına uyan üyelerimiz, odamızdan ücretsiz olarak temin edecekleri faaliyet belgeleri ile anlaşmalı bankalara başvuruda bulunabilir" şeklinde konuştu.

Reel sektörün talep ve beklentileri doğrudan iletildi

Başkan Murzioğlu konuşmasında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında, TOBB Yönetimi olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile gerçekleştirilen görüşmelerde reel sektörün talep ve beklentilerini doğrudan ilettiklerini söyledi. Ziyaretin orta vadeli program çerçevesinde gerçekleştiğini belirten Murzioğlu, "Enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarı elbette önceliğimiz. Ancak bununla birlikte ihracatımızın sürdürülebilirliği için kapsamlı bir sanayi koruma stratejisi oluşturulması gerektiğini açıkça ifade ettik. Özellikle firmalarımızın finansmana erişimde yaşadığı zorlukları ve kredi kanallarının yeniden açılması yönündeki beklentimizi net şekilde dile getirdik" açıklamasında bulundu.

"MASAK ve vergi düzenlemelerinde iş dünyasının hassasiyetleri gözetilmeli"

Başkan Murzioğlu görüşmede ayrıca, MASAK tebliğiyle bankalara tanınan geniş takdir yetkisine de dikkat çektiklerini belirterek, "Bu uygulamanın, ticari sırların ve kişisel verilerin korunması açısından önemli riskler doğurduğunu gündeme taşıdık" diye konuştu. TOBB'un düzenlediği ve kamuoyuna da duyurusu yapılan webinarda ele alınan, Vergi Denetim Kurumu'nun 1 Ekim itibarıyla uygulamaya koyacağı yeni düzenlemelere de değinen Murzioğlu, "İyi niyetli mükelleflerin bu düzenlemelerden olumsuz etkilenmemesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini ifade ettik" dedi.

"Ortak çağrıda bulunduk"

Murzioğlu ayrıca, TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Toplantısı'nda KOBİ'lerin yaşadığı kredi daralması, tarımda yaşanan kuraklık ve su sıkıntısı, nitelikli iş gücü eksikliği ve ihracatçıların karşılaştığı vize engellerinin öne çıktığını ve tüm bu başlıklarda, odalar ve borsalar olarak ortak bir sesle çözüm çağrısında bulunduklarını sözlerine ekledi.

