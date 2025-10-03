Murzioğlu'ndan KOSGEB programına başvuru çağrısı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği 3. dönem başvuruları başladığını belirterek, şartlara uyan KOBİ'lerin 1.5 milyon TL üst limit destek verilen programdan yararlanmaya davet etti.

Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "KOSGEB Girişimcilerini Seçiyor" mottosuyla 2024'te güncellenen "Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği"nde, resmen başlayan 2025 yılı 3'üncü dönem başvuru süreci hakkında açıklamada bulundu. Başkan Murzioğlu, 31 Ekim tarihine kadar devam edecek başvurular sonrasında şartları uyan KOBİ'lere 1.5 milyon TL'ye kadar destek sağlanacağını duyurdu.

Program büyük ilgi gördü

Destek programıyla girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirmeleri ve mevcut işletmelerini büyütmelerinin hedeflendiğini kaydeden Murzioğlu, "Bu programın 2025 yılının ilk iki döneminde büyük bir ilgi gördüğünü biliyoruz. Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği, girişimcilere; 1.5 milyon TL üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranıyla geri ödemeli finansman sağlıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci dereceden şehit yakını olması durumunda destek üst limiti 150 bin TL daha artırılıyor. Destek kapsamında, işletmelerin personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ve hizmet alımı giderleri karşılanıyor" dedi.

Başvurulan 31 Ekim tarihinde sona erecek

Açıklamasında desteklenecek sektörler ve değerlendirme süreci hakkında da bilgi veren Murzioğlu, programdan; 'imalat', 'telekomünikasyon', 'bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler', 'bilişim alt yapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmeti faaliyetleri' ile 'bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri' sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin faydalanabileceğini söyledi. Başvuruların, sektörlere göre belirlenen kurullarda KOSGEB personeli, öğretim elemanları ve bağımsız sektör temsilcileri tarafından değerlendirileceğini belirten Murzioğlu, "Değerlendirme sonucunda ülke genelinde ilk 1000 ve kendi ilinde ilk altıya giren başvurular jüri değerlendirmesine alınıyor. Jüri ve kurul değerlendirmeleri sonucunda oluşan puanların ortalamasıyla yapılan sıralamada, ülke genelinde ilk 500 ve kendi ilinde ilk üçe giren projeler desteklenmeye hak kazanıyor. 2025 yılı 3'üncü dönem başvuruları, 31 Ekim 2025 tarihinde sona erecek. Geri ödemeli destekler için faiz veya komisyon uygulanmayacak olup, geri ödemeler 36 aylık program süresi sonunda başlayacak. Şartlara uyan üyelerimizi programa başvurmalarını bekliyoruz. Girişimcilerimizin bu fırsattan en iyi şekilde yararlanacağına inanıyorum" diye konuştu. - SAMSUN