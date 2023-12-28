Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı 2024 yılı için umutlu

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Oldukça zorlu ve manevi olarak da çok yıprandığımız bir yılı geride bırakıyoruz. Temennimiz 2024 yılının kendini güzellikleriyle, sevinçleriyle hatırlatan ve büyüyen bir Samsun, büyüyen bir Türkiye'nin yılı olması" dedi.

Samsun TSO Meclisi Aralık Ayı Olağan Toplantısı'nda 2024 yılı tahmini bütçesi oy birliği ile kabul edildi. Oda binasında yapılan 2023 yılının son meclis toplantısına Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlık etti. Meclis Başkanı Akyüz, toplantıyı, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın hain saldırısında şehit düşen 12 Mehmetçiği şükran ve rahmetle anarak başladı. Ardından da Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iki toplantı arasında yürüttükleri faaliyetler hakkında meclisi bilgilendirdi. Murzioğlu da sözlerine şehit askerleri yad ederek başlayarak, "Gencecik evlatlarımız ve Türk ulusunun istiklali ve istikbali için şehit düşen tüm vatan evlatlarımızı şükran ve rahmetle anıyorum. Milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu. Murzioğlu ayrıca, Gazze'de yaşanan ve tüm dünyanın görmezden geldiği, yok saydığı zulmün bir an evvel son bulması temennisinde de bulundu.

"Sürdürülebilir kalkınma en önemli beklentimiz"

"Oldukça zorlu ve manevi olarak da çok yıprandığımız bir yılı geride bırakıyoruz" diyerek sözlerini sürdüren Başkan Murzioğlu, "Biliyorsunuz 6 Şubat 2023, tarihe asrın felaket olarak geçti. Yaşadığımız acı tarifsiz. Bizler; elimizde olanı hemen paylaşma gayretine düşmüş olsak da felaketinin büyüklüğü karşısında telafisinin de daha zaman alacağı bir gerçek. Bununla birlikte ekonomik açıdan da iyi bir yıl geçirmedik. Yapılan ilk hesaplamalara göre, Türkiye'yi vuran iki büyük depremin yaklaşık 34,2 milyar dolarlık doğrudan fiziksel hasara yol açtığını, yeniden inşa ve iyileştirme maliyetlerinin ise bu miktarın iki hatta üç katına çıkabileceğini biliyoruz. Yaşanan belirsizlikler, tüm dünyadaki yüksek enflasyon, pandeminin ekonomiye olan olumsuz etkileri, biraz hız kesse de yanı başımızda süregelen Ukrayna-Rusya savaşının olumsuz sonuçlarıyla mücadele etmeye, bunun yanı sıra terörle mücadeleye devam ediyoruz. Mayıs ayında gerçekleşen genel seçimler sonucu oluşan yeni kabine ile ekonomi yönetimi yeni yol haritasını uygulamaya koydu. Bu yılsonu için enflasyon tahmini yüzde 65 olarak açıklandı, bununla birlikte makroekonomik ve finansal istikrarın sağlanıp orta vadede 2026'da enflasyonda yüzde 8,5'lik bir oranda tek haneli enflasyon hedefi açıklaması var. Ekonomik istikrarın sağlanması, yatırımcı için belirsizliğin ortadan kaldırılarak sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması en önemli beklentimiz" şeklinde konuştu.

Fahri Eldemir bilgi verdi

Daha sonra da, Samsun TSO'nun 2024 yılı gelir-gider bütçesi görüşüldü. Konuyla ilgili söz alan Samsun TSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Fahri Eldemir, "2023 yılı bütçesini her meclis gündeminde de sizlerle paylaştığımız üzere içinde bulunduğumuz koşullar nispetinde gayet tasarruflu bir şekilde yönettiğimizi görüyoruz. 2024 yılı gelir ve gider bütçemizi istişari bir yaklaşımla, genel sekreterlik ve yönetim kurulumuzla hazırladığımız bütçeye Hesapları İnceleme Komisyonumuzla nihai halini verdik. Bütçenin yönetilmesine, hazırlanmasına destek veren arkadaşlarımıza ve duydukları güven nedeniyle hesapları inceleme komisyonumuza bu vesileyle teşekkür ediyorum. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası 2024 yılı tahmini gelir ve gider bütçesinin camiamıza hayırlı olması dileğiyle tarafınızdan da uygun görülmesini temenni ediyorum. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve bol kazançlı bir yıl diliyor, yeni yılını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Murzioğlu teşekkür etti

Ardından ise Samsun TSO'nun 2024 yılı tahmini bütçesi oy birliği ile kabul edildi. Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 2024 yılı tahmini gelir-gider bütçesine desteklerinden dolayı meclis üyelerine teşekkür ederek, "Önümüzdeki yılın bütçe tasarısını ilgili personellerimiz, yönetim kurulumuz ve hesapları inceleme komisyonumuzla son haliyle birlikte sizlerle paylaştık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Odamız, şehrimiz, ülkemiz ve dünya adına refahın, huzurun ve barışın sürdüğü bir yıl diliyorum. Sizlerle birlikte oda tarihine mihenk taşı olarak ekleyeceğimiz başarılı çalışmalarla dolu bir yıl diliyorum. Umarım kaygılarımızdan, tasalarımızdan uzaklaştığımız bereketli bir yıl olur. Temennimiz 2024 yılının kendini güzellikleriyle, sevinçleriyle hatırlatan ve büyüyen bir Samsun, büyüyen bir Türkiye'nin yılı olması" açıklamasında bulundu.

Diğer gündem maddelerinin de görüşülüp karara bağlanmasının ardından meclis toplantısı sona erdi. - SAMSUN