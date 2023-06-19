Kalyon Holding, Romanya'da Karadeniz kıyısı-Podişor Doğal Gaz Boru Hattı ihalesini kazandı

Kalyon Holding'in kazandığı Romanya'nın Karadeniz kıyısı-Podişor Doğal Gaz Boru Hattı ihalesinin imzaları geçtiğimiz gün atıldı. İmza töreni, Romanya Başbakan Yardımcısı Marian Neacşu, Romanya Enerji Bakanı Sebastian Burduja, SNTGN Transgaz Genel Müdürü Ion Sterian ve Kalyon İnşaat İcra Kurulu Üyesi Serdar Över'in katılımıyla Bükreş'te Başbakanlık binasında düzenlendi.

"24 AY GİBİ BİR SÜREDE İŞLERİMİZİ TRANSGAZ'A TESLİM ETME HEDEFİMİZ VAR"

"UKRAYNA'NIN YENİDEN İNŞASI İÇİNDE BELLİ BAŞLI ADIMLAR ATTIK"

Kalyon Holding'in Avrupa'daki hedeflerinden de bahseden Murathan Kalyoncu, "Sonraki sürecimizde Türkiye'de olduğu gibi gerek Avrupa'da gerek Asya'da, Afrika'da, Amerika'da niyetimiz ve temennimiz odur ki Kalyon içerisine girdiği işlerden alnın akıyla çıkan, kaliteli iyi maliyetli iş yapan ve kritik altyapı projelerinde yer alan bir firma olması. Bunun için farklı coğrafyalarda da halen operasyonumuz devam ediyor. Ukrayna'nın yeniden inşası içinde belli başlı adımlar attık. Onlardan da yakın bir zamanda haberdar olabilirsiniz. Türkiye'de yatırım hedeflerimiz var. Yabancı yatırımcının Türkiye'de yatırım yapma iştahını daha da arttırabilmek için biz her yabancı yatırım olarak yurt dışına gittiğimizde onlara da buradan bir yatırım fırsatıyla gitmeyi çok seviyoruz. Özellikle geçtiğimiz sene yaptığımız sermaye ortaklığı Abu Dabi bir şirketle olan sermaye ortaklığı da bunun göstergelerinden bir tanesi. Bizim globalleşme hedefimiz sadece Türkiye'deki ismimizi yurt dışında taşımak değil yurt dışından da aynı şekilde Türkiye'ye ortak olabileceğimiz iyi sermayedar yatırımcıları da getirmek istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" diye konuştu.