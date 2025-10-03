Muradiye OSB, Cazibe Merkezi Olma Yolunda Gelişiyor

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi (MUOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, "Altyapı, asfalt, Uzunburun genişleme alanı ve Work&Life projeleriyle Osb'mizi cazibe merkezi haline getirdik. Osb'mizi yalnızca üretim yeri değil, modern bir yaşam alanı yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde (MUOSB) faaliyetlerine başlayan Atlas MNS Alüminyum firmasının açılış töreni geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Törene, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti İl Başkanı Süleyman Turgut ve AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz'ın yanı sıra birçok bürokrat ve iş insanı katıldı.

Açılışta konuşan Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, bölgenin son yıllarda önemli bir dönüşüm yaşadığını belirterek şunları söyledi: "Göreve geldiğimiz günden bu yana altyapıdan üstyapıya, genişleme alanlarından sosyal yaşam projelerine kadar pek çok yatırımı bölgemize kazandırdık. Altyapı, asfalt, Uzunburun genişleme alanı ve Work&Life projeleriyle OSB'mizi cazibe merkezi haline getirdik. Bölgemize yeni bir soluk katacak Work&Life projemizin de temellerini ekim ayı sonunda atacağız. Yaklaşık bir yıl sürecek hızlı bir inşaat süreci sonunda modern ofisleri ve iş yerlerinin yanı sıra rekreasyon alanıyla hem OSB'mize hem de konut bölgesine hizmet sunacak bu marka projemizle OSB'mizi yalnızca üretim yeri değil, modern bir yaşam alanı yapmayı hedefliyoruz. Ayrıca, dünya markaları ile yaptığımız satış ve kiralama sözleşmeleri projenin değerini daha şimdiden artırmış durumda"

Kıvırcık, göreve geldiklerinde 70 adet boş parsel bulunduğunu, 4 yıl içinde bu parsellerin büyük kısmının yatırıma dönüştürüldüğünü ifade etti. Bölge sınırlarının 3 milyon metrekareden 7 milyon metrekareye çıkarıldığını hatırlatan Kıvırcık, önümüzdeki 5 yıl için hedeflerinin 10 milyon metrekare olduğunu açıkladı.

Başkan Kıvırcık ayrıca küçük sanayi sitesi projesine de değinerek, küçük sanayi esnafının daha modern iş yerlerine kavuşacağını, bu konuda çalışmaların son aşamaya geldiğini söyledi. Bu çalışmaya verdikleri destek için Manisa Valisi başta olmak üzere AK Parti Manisa milletvekilleri ve il başkanına teşekkürlerini sunan Kıvırcık, projenin detaylarını çok yakında kamuoyuyla paylaşacaklarının müjdesini verdi. Kıvırcık, "Küçük-büyük demeden her yatırımcımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Atlas MNS'in bölgemizde üretime başlaması, Manisa'mıza ve ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu. - MANİSA