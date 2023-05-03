Müjdeyi Erdoğan vermişti! Gabar'da keşfedilen petrol sahası ilk kez görüntülendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteli petrol bulduk" sözleriyle müjdesini verdiği petrol sahası ilk kez görüntülendi. Şehit Aybüke Yalçın-1 adı verilen petrol sahası Türkiye'nin petrol ihtiyacının 10'da 1'ini tek başına karşılayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Konya'da katıldığı toplu açılış töreninde petrolle ilgili müjdeyi duyurdu. Cudi ve Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulunduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuyudan çıkarılan petrolün işlenmek üzere rafinerilere sevk edilmeye başlandığını belirtti.

PETROL KUYUSUNA ŞEHİT AYBÜKE YALÇIN'IN ADI VERİLDİ

Şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın isminin verildiği Gabar'daki petrol sahasının rezervinin günlük tüketimin onda birini tek başına karşılayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerin 2 bin 600 metre derinliğinde bulduğumuz petrolü bölgede açacağımız 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz. İlk kuyudan aldığımız petrolü şimdiden işlenmek üzere rafinerilere sevk etmeye başladık. Günlük tüketimimizin onda birini tek başına karşılayacak bu petrol rezervinin ülkemizin ve milletimizin hayrına olacağından şüphe yok" ifadelerini kullandı.

PETROL SAHASI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan yeni keşfedilen petrol sahası TRT Haber ekibi tarafından görüntülendi. Servis edilen videoda çıkarılan petrol rahatlıkla görülürken, petrolün kalitesinin de çok yüksek seviyede olduğu aktarıldı. Sahadan elde edilen petrolün maddi değerinin de 10 milyarlarca dolarla ifade ediliyor.