Mühendis Tek-Sen, Zam Teklifine Karşı 22 Ağustos'ta İş Bırakma Eylemi Düzenleyecek

Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikası, 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde sunulan zam teklifine Meslek Kanunu'nun çıkarılmamasına karşı, 22 Ağustos'ta bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştireceğini duyurdu.

Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikası Genel Başkanı Mümin Güler, Ocak 2026'da yüzde 11, Temmuz 2026'da yüzde 7, Ocak 2027'de yüzde 4 ve Temmuz 2027'de yüzde 4'lük artışlardan oluşan teklifin, toplamda yalnızca yüzde 26 zam anlamına geldiğini belirtti. Güler, "Bugün yaşadığımız enflasyon ortamında bu oran, kamu çalışanlarının alım gücünü düşürürken, geçim sıkıntısını ağırlaştırır. Bu zam tekliflerini ciddi almıyor ve değerlendirmeye değer bulmuyoruz" dedi.

"Emeğimiz, alın terimiz ve mesleki saygınlığımız heba ediliyor"

Güler, 8'inci Dönem Toplu Sözleşme teklifine ilişkin olarak, teklifin kamu çalışanlarının yaşam koşullarını iyileştirmekten uzak olduğunu vurgulayarak, "Hükümet, 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7, 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikinci altı ayı için yüzde 4 zam teklif etti. İki yıla yayılmış bu artışlar toplamda yalnızca yüzde 26'dır. Bugünkü enflasyon ortamında bu oran; değil maaş artışı, doğrudan yoksullaşmadır. Bu teklifleri reddediyoruz. Hakkımız olanı almakta kararlıyız" dedi.

"Emeğimiz, alın terimiz ve mesleki onurumuz yok sayılıyor" diyen Güler, işverenin mühendisleri, teknik hizmet çalışanlarını ve mimarları yok hükmünde gördüğünü ifade etti. Güler, "Enerji, sanayi, madencilik ve altyapının yükünü biz taşıyoruz. Gece gündüz sahadayız. Ancak bize reva görülen, taban aylığa 1000 TL gibi trajikomik rakamlar eklenmesi. Bu yaklaşımı şiddetle reddediyoruz" diye konuştu.

"Eşel-mobil sistem şart, refah payı zorunludur"

Sendikanın taleplerinin görmezden gelindiğine dikkat çeken Güler, gerçekçi ve sürdürülebilir bir sistem olan eşel-mobil uygulamasının aylık bazda hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Güler, "Sendikal özgürlükler asla pazarlık konusu olamaz. Oysa bizim talebimiz, eşel-mobil ödeme sistemine geçilmesi ve bu sistemin aylık olarak uygulanmasıydı. 2026 için her altı ayda yüzde 30, 2027 içinse yüzde 25'er zam ve refah payı talep ettik. Bu, ne lütuf ne de ayrıcalık; insanca yaşamanın asgari şartıdır. Yüzde 26'lık öneri, bu taleplerin yanına bile yaklaşmazken, kamu çalışanlarının sorunlarını daha da derinleştirecek" dedi.

"Mühendislik mesleği kanunsuz bırakılmıştır"

1938 tarihli 3458 Sayılı Kanun'un çağın gerisinde kaldığını vurgulayan Güler, "Mühendislik mesleğinin yetki, sorumluluk ve ekonomik güvencelerini net biçimde tanımlayan modern bir Meslek Kanunu'na acilen ihtiyaç vardır. Bu ülke teknolojiyle, bilgiyle, üretimle ileriye taşınacaksa, mühendisler ve teknik çalışanlar görmezden gelinemez. Biz bu ülkenin geleceğini inşa ediyoruz" dedi.

"Mücadelemiz durmayacak" diyen Güler, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu adaletsizliğe sessiz kalmayacağız. Birlikte daha güçlüyüz. Alın terimizin karşılığını alıncaya, adil maaşlar ve Mühendislik Meslek Kanunu yürürlüğe girinceye kadar mücadelemiz sürecek. Biz hakkımızı istiyoruz ve sonuna kadar alacağız." - İSTANBUL