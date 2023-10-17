Muğla Tarım Güçbirliği Kooperatifi, Türkiye Kooperatifçiler Platformu Çalıştayı'na katıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan Muğla Tarım Güçbirliği Kooperatifi'nin Başkanı Fatih Öztürk Türkiye Kooperatifçiler Platformu'nun Afyon'da düzenlediği 'Ortak Gelecek Temelinde Kooperatifçiliğin Sorunları ve Çözüm Arayışları' Çalıştayı'na katıldı.

Muğla'da tarımsal faaliyet gösteren kooperatifleri aynı çatı altında toplamak, üreticilerin katma değeri yüksek ürünler üreterek aracısız tüketiciye ulaştırması, güçlerini birleştirmesi için Muğla Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan Muğla Tarım Güçbirliği Kooperatifi Afyon'da 'Ortak Gelecek Temelinde Kooperatifçiliğin Sorunları ve Çözüm Arayışları' Çalıştayı'na katıldı. Çalıştayı Türkiye Kooperatifçiler Platformu düzenledi ve 80 kooperatifi temsilen yaklaşık 100 kişi çalıştaya katıldı. Muğla'yı çalıştayda Muğla Tarım Güçbirliği Kooperatifi'nin Başkanı Fatih Öztürk temsil etti. Türkiye Kooperatifçiler Platformu'nu Türkiye'nin farklı illerinde faaliyet gösteren 200'den fazla kooperatif oluşturuyor.

Türkiye Kooperatifçiler Platformu düzenledikleri 'Ortak Gelecek Temelinde Kooperatifçiliğin Sorunları ve Çözüm Arayışları' Çalıştayı ile ortak geleceğimiz açısından kooperatifleri ve etkilerini daha iyi anlamayı, farkındalık oluşturmayı, kooperatiflerin ağ oluşturmalarına destek olmayı dolayısıyla Pazar problemlerini kolay aşmayı, kaynaklara ulaşmalarını kolaylaştırmayı, karar alıcıları mevzuat yapımında destek ve yardımcı olmayı, kamu ile tarım ve tarım dışı kooperatifleri, uluslararası araştırma kurumları, STK'lar arası diyaloğu geliştirmeyi amaçlıyor.

Muğla Tarım Güçbirliği Kooperatifi'nin Başkanı Fatih Öztürk Afyon'da katıldığı 'Ortak Gelecek Temelinde Kooperatifçiliğin Sorunları ve Çözüm Arayışları' Çalıştayı'nda Muğla'da kooperatifçilik alanında yaptıkları çalışmaları ve en önemlisi yerel yönetimlerde bir ilk olan Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirdikleri güçbirliği çalışmalarını katılımcılara anlattı. Tarım kenti olan Muğla'da üreten köylünün tekrar milletin efendisi olması için var güçleriyle çalıştıklarını söyleyen Fatih Öztürk kısa sürede birçok tarımsal faaliyet gösteren kooperatifi aynı çatı altında topladıklarını yurt içi ve yurt dışına büyük satış yaptıklarını belirtti. Bugünlere gelmelerinde en büyük pay sahibi olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e teşekkür eden Fatih Öztürk ayrıca Afyon'da düzenlenen çalıştayın ortak akıl, katılımcılık açısından da çok yararlı geçtiğini sözlerine ekledi. - MUĞLA