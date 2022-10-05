Muğla haberi: Muğla Büyükşehir, Bodrum'da Son Altı Ayda Altı Milyon Yolcu Taşıdı

Muğla haberi: Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait siyah plakalı otobüsler ve Özel Toplu Toplu Taşıma araçları ile son 6 ayda Bodrum'da 6 milyon 238 bin 912 yolcu taşındı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait siyah plakalı otobüsler ve Özel Toplu Toplu Taşıma araçları ile son 6 ayda Bodrum'da 6 milyon 238 bin 912 yolcu taşındı.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Bodrum, yaz sezonunda birçok yerli ve yabancı turisti ağırladı. Bu kapsamda özellikle toplu taşıma araçları yoğun mesai harcadı.

ULAŞIM HATLARI YOLCU YOĞUNLUĞUNA GÖRE BELİRLENİYOR

Büyükşehir Belediyesi toplu taşımada aksaklık yaşanmaması için tüm hatlarda yolcu verilerini tarayıp hangi bölgelerde, hangi saatler arasında yolcu yoğunluğu olduğunu sayısal olarak belirleyerek bu bölgelerde otobüs ve saat düzenlemeleri yapıyor. Özellikle Bodrum'da yaz sezonunda artan yolcu kapasitesi için de gerekli düzenlemeler yapılarak vatandaşlara hizmet veriliyor. Bu kapsamda Bodrum'da 368 toplu taşıma aracı ile son 6 ay içerisinde 6 milyon 238 bin 912 yolcu taşındı.

MUTTAŞ 407 BİN YOLCU TAŞIDI

Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluşu MUTTAŞ, 32 araçla Dalaman ve Milas/Bodrum Havalimanlarından yolcu taşımaya devam ediyor. Son 6 ay içerisinde Bodrum-Milas/Bodrum Havalimanı, Milas/Bodrum Havalimanı-Menteşe, Fethiye-Dalaman Havalimanı ve Marmaris- Dalaman Havalimanı güzergahlarında toplam 407 bin 374 yolcu taşıdı.