Muğla'da Turfanda Patates Hasadı Yapıldı

Elverişli iklimi ve verimli topraklarıyla birçok ürünün yetiştirildiği Muğla'da turfanda patates, verimi ve fiyatıyla üreticisini mutlu etti. Datça ilçesinde 2 bin dekar alanda hasadı yapılan turfanda patatesin son sökümleri yapıldı.

Elverişli iklimi ve verimli topraklarıyla birçok ürünün yetiştirildiği Muğla'da turfanda patates, verimi ve fiyatıyla üreticisini mutlu etti.

Datça ilçesinde 2 bin dekar alanda hasadı yapılan turfanda patatesin son sökümleri yapıldı.

İlçede tarım işçileri tarafından özenle toplanan patatesler selelere alındı.

İşçiler tarafından kasalanıp kamyona yüklenen patatesler, manav ve pazar tezgahlarında yerini almak üzere hallere gönderildi.

Dekarda yaklaşık 4 ton ürün elde eden üreticiler bu yılki verim ve fiyatlardan memnun.

Patates üreticisi Mehmet Eren, 10 yıldır turfanda patates yetiştirdiğini ve ilçede artık turfanda patatesin son hasadının yapıldığını söyledi.

Bu yıl patatesin kaliteli ve verimli olduğunu belirten Eren, "Bugün son hasadı yapıyoruz. 300 dönüm üzerine ekim yaptık. Bu yıl geçmiş yıllara göre kışın yağış az oldu. Yağış fazla olunca patates strese girip verim kaybı oluyordu. Bu yıl yağış az olduğu için çok iyi bir verim ve kalite elde ettik." dedi.

Eren, Datça patatesinde gübrenin dışında hiçbir kimyasal kullanılmadığına dikkati çekerek, Datça patatesinin bu nedenle çok kaliteli olduğunu kaydetti.

Geçmiş yıllarda patatesten ortalama 2-3 ton civarında verim aldıklarını anlatan Eren, "Bu yıl dekarda yaklaşık 5 ton verim elde ettik. Patatesleri özellikle İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Uşak ve Antalya'ya gönderiyoruz." diye konuştu.

Üreticilerden Galip İzgi ise Datça'da ilk defa turfanda patates üretimi yaptığını, bu yıl elde ettiği verim ve fiyattan çok memnun kaldığını söyledi.

İzgi, bundan sonraki yıllarda da bölgede turfanda patates üretimi yapmaya devam edeceğini dile getirdi.