Üye Girişi
Haberler

Muğla'da Enginar Hasadı ve Organik Gökova Susamı Desteği

Muğla'da Enginar Hasadı ve Organik Gökova Susamı Desteği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak'ın katılımıyla düzenlenen etkinlikte, Akyaka'da enginar hasadı yapıldı. Ayrıca, 19 üreticiye Gökova susamı için 2 ton fiğ tohumu dağıtıldı. Müdür Saylak, hibrit enginar üretiminin yaygınlaştırılması ve Gökova susamının kalitesinin artmasıyla üreticilerin gelirlerinin artırılacağını vurguladı.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak'ın da katıldığı tarla günü etkinliği kapsamında Akyaka'da enginar hasadı yapılırken, organik Gökova susamı yetiştiren 19 üreticiye Bakanlık tarafından temin edilen 2 ton fiğ tohumu dağıtıldı.

Muğla'nın coğrafi ve iklim özellikleri nedeniyle verimli bir coğrafya olduğunu ve çok geniş yelpazede ürün yetiştirilmesine imkan tanıdığını söyleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, "Biz kurum olarak bu avantajı her zaman en iyi şekilde değerlendiren projeleri hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda 12 ay Enginar üretiminin yaygınlaştırılması projesi başlattık. Çanak enginara göre en az 8-10 kat fazla verim sağlayan hibrit enginar üretimini destekleyerek pazara 12 ay boyunca taze enginar sunmayı hedefliyoruz. Klasik enginarın sezonu bittikten sonra, hibrit enginar pazara çıkacak ve daha yüksek fiyattan satışa sunulacak. Bu durum üretici gelirlerinde ciddi bir artış sağlayacak. Sağlık deposu enginar sayesinde hem üretim desenimiz çeşitlenecek hem de üreticilerimize ciddi bir gelir kapısı açılmış olacak." dedi.

Gökova susamı ile üretici kazanıyor

Enginar hasadının ardından, Gökova Susamı ekilişi öncesinde yeşil gübreleme yapacak 19 üreticiye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2 ton fiğ tohumu dağıtıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün bu yıl itibariyle başlattığı 'Organik Susam Üretiminin Desteklenmesi' Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte susam üreticisinin daha fazla gelir elde edebilmesi ve susam üretiminin yaygınlaştırılması için yapılacak çalışmalar anlatıldı.

Muğla'da 2023 TÜİK verilerine göre 14 bin 689 dekar alanda bin 638 ton susam üretimi yapıldığını hatırlatan İl Müdürü Saylak, Muğla'nın susam üretiminde Antalya, Uşak ve Manisa'dan sonra 4'üncü sıraya yerleştiğini belirtti. Gökova Körfezi'nin 'Deli Memet' adı verilen rüzgarının da etkisiyle özgün bir aroma kazanan susamın, kalitesi ve lezzetiyle pazarda yoğun talep gördüğünü söyleyen Saylak, "Bugün dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilen Gökova Susamını yaklaşık 5 bin 500 dekarlık bir alanda üretiyoruz. Bir dekardan ortalama 80-100 kg arasında ürün elde ediyoruz. Yıllık olarak 415 ton ürün elde ettiğimiz susamın, ne yazık ki katma değeri henüz istediğimiz düzeyde değil. Bunun için, susamın yan ürünleri olan tahin, tahin helvası ve susam yağı gibi katma değeri yüksek ürün gamını geliştirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Önümüzdeki en büyük tehlike kuraklık

Türkiye'nin 2019 yılından bu yana yaşanan pandemi, orman yangınları, savaşlar ve yüzyılın deprem felaketi gibi talihsiz olaylar nedeniyle zor günler geçirdiğini belirten Barış Saylak sözlerini şöyle sürdürdü: "Üretim adına da ülkemiz adına da zorlu zamanlar yaşadık. Az oldu, eksik kaldık. Keşke daha fazlasını yapabilseydik dedik. Fakat her şeye rağmen, 844 personelimizle, Muğla'nın 13 ilçesinde adım atmadık tek bir yer bile bırakmadık. Bu süreçte, birlikte görev yaptığımız Bakanlarımızdan, Valilerimizden çok değerli destekler aldık. Şimdi de tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de küresel iklim değişikliği ve bunun yol açtığı kuraklık tehdidi ile yüz yüzeyiz. Bakanlığımızın uygulamaya başladığı Planlı Üretim Modeli ile suyu merkezine alan bir arım hedefledik. Bu süreçte çiftçilerimiz için yeni bir destekleme modelini hayata geçirdik. Muğla'daki üreticilerimizin bu desteklerden azami düzeyde faydalanmasını ve üreterek kazanmasını istiyoruz. Bizler sizin yanınızdayız. Siz yeter ki üretin. Biz yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
MSB'den 'Yeni harekat gelecek mi?' sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır

Erdoğan'ın sinyali sonrası MSB'den çok net harekat açıklaması

 Ankara ve İstanbul'un ardından Beykoz Belediyesi'ne de inceleme başlatıldı

İstanbul ve Ankara'nın ardından bir belediyeye daha inceleme

 Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler

Yangında 5 çocuğunu kaybeden acılı anneden gündem yaratacak iddia
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

Gözler o saate çevrildi! Beştepe'de kritik görüşme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kanal D yayın akışı 14 Kasım! İnci Taneleri bu akşam var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? Esra Erol Nazile Hanım olayı nedir? Yasak aşk ilişkisi olayında son durum ne? Buca Belediyesi hangi parti? Buca Belediye Başkanı Görkem Duman kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ankara Büyükşehir Belediyesi borcu ne kadar? ABB borcu kaç TL? Filiz Yurtkoru kimdir? CHP Buca Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Yurtkoru kaç yaşında ve nereli? Anadolu parsı nedir? Anadolu parsı Türkiye'de var mı? ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR | 14 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İstanbul elektrik kesintisi! 14 Kasım Perşembe İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? BEDAŞ-AYEDAŞ kesinti sorgula! Az önce deprem mi oldu? 14 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! SAYISAL LOTO SONUÇLARI | 13 Kasım 2024 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? BİNGÖL'DE DEPREM! 13 Kasım Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.