Muğla'da Yeni Doğan Buzağı Bakımı Projesi ile Kayıplar Yüzde 1'e İndirilecek

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, hayvancılık işletmelerinde verimliliğin artırılması ve buzağı kayıplarının en düşük seviyeye indirilmesi amacıyla "Yeni Doğan Buzağı Bakımı Projesi" hayata geçiriliyor. Bakanlık ve Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca desteklenen proje, 13 ilçede eş zamanlı olarak uygulanacak.

Buzağı kayıpları yüzde 1'e indirilecek

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, projenin hayvancılığın sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Her sağlıklı buzağı, güçlü bir işletme ve sürdürülebilir bir hayvancılık demektir. Bu projemizle doğumdan sonraki ilk 24 saatte doğru bakım ve doğru müdahaleyi sağlayarak buzağı kayıplarını önlemeyi hedefliyoruz" dedi.

Türkiye genelinde buzağı ölümlerinin yaklaşık yüzde 15 seviyesinde olduğunu belirten Baydar, Muğla'da geçmiş yıllarda yürütülen çalışmalar sayesinde bu oranın yüzde 10 seviyelerine düşürüldüğünü ifade etti.

Yeni proje ile buzağı kayıplarının öncelikle yüzde 5'in altına, nihai olarak ise yüzde 1 seviyesine indirilmesinin hedeflendiğini belirten Baydar, "Buzağı kayıplarının azaltılması yalnızca hayvan varlığımızın korunması açısından değil, üreticilerimizin ekonomik sürdürülebilirliği açısından da son derece önemli" ifadelerini kullandı.

3 bin buzağıya doğrudan müdahale edilecek

Projenin ilk uygulama döneminde, 31 Ağustos-11 Eylül 2026 tarihleri arasında doğması beklenen yaklaşık 3 bin buzağının tamamına ulaşılması planlanıyor.

Proje kapsamında il genelinde 29 özel ekip oluşturuldu. Üreticilerin doğum gerçekleştiğinde oluşturulan ihbar hatları üzerinden bildirimde bulunmasıyla ekipler işletmelere ulaşarak buzağıların doğumdan sonraki ilk 24 saatlik kritik bakım sürecinde üreticilere yerinde destek sağlayacak.

İlk 24 saatte kritik müdahale

Proje kapsamında yeni doğan buzağılarda göbek kordonu dezenfeksiyonu yapılacak. Bağışıklığın güçlendirilmesine yönelik septiserum uygulaması gerçekleştirilecek. Kolostrometre cihazı ile ağız sütünün (kolostrum) kalitesi ölçülecek.

Üreticilere ayrıca doğru kolostrum kullanımı ve yeni doğan buzağı bakımına ilişkin buzağı başında uygulamalı eğitim ve bilgilendirme yapılacak.

Baydar, özellikle doğumdan sonraki ilk saatlerin buzağının yaşam şansını ve gelecekteki verimliliğini doğrudan etkilediğine dikkat çekerek, üreticilerin doğumları ekiplerine zamanında bildirmesinin projenin başarısı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bir buzağının kaybı 50 bin TL'ye ulaşabiliyor

Projenin ekonomik boyutuna da dikkat çeken Baydar, yapılan mali analizlere göre tek bir buzağı kaybının işletmeye maliyetinin yaklaşık 50 bin TL olduğunu belirtti.

Baydar, hayatta kalan ancak yanlış veya yetersiz bakım nedeniyle gelişme ve verim kaybı yaşayan hayvanlarda ise ömür boyu süt kaybına bağlı ekonomik kaybın yaklaşık 71 bin TL'ye kadar çıkabildiğini ifade etti.

Yaklaşık 3 bin buzağının sağlığının korunmasının Muğla hayvancılığına ve üreticilere milyonlarca liralık ekonomik katkı sağlayacağının öngörüldüğünü belirten Baydar, "Bu nedenle projemizi yalnızca bir hayvan sağlığı çalışması olarak değil, aynı zamanda üreticimizin emeğini ve gelecekteki gelirini koruyan önemli bir ekonomik yatırım olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Üreticilere buzağı battaniyesi ve kulübesi

Projenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve üreticilerde farkındalığı artırmak amacıyla çeşitli teşvik uygulamaları da gerçekleştirilecek.

Projenin tamamlanmasının ardından düzenlenecek bir etkinlikte, doğum ihbarında bulunan ve proje çalışmalarına katılım sağlayan üreticiler arasında yapılacak çekilişlerle buzağı battaniyesi ve buzağı kulübesi gibi çeşitli promosyon hediyeleri dağıtılacak.

29 özel ekip sahada görev yapacak

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görev yapan veteriner hekimler ve teknik personel ile birlikte projenin sahada titizlikle yürütüleceğini belirtti.

"Üreticilerimizle el ele çalışacağız"

Baydar, "Muğla'mızda hayvancılığın daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için üreticilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. 'Yeni Doğan Buzağı Bakımı Projesi' ile amacımız, buzağılarımızın hayata sağlıklı bir başlangıç yapmasını sağlamak, kayıpları azaltmak ve işletmelerimizin verimliliğini artırmaktır. Üreticilerimizin doğumları ekiplerimize zamanında bildirmesi, projemizin başarısı açısından büyük önem taşıyor. Hep birlikte çalışarak buzağı kayıplarını önce yüzde 5'in altına, ardından yüzde 1 seviyesine indirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Baydar, tüm üreticileri projeye aktif katılım sağlamaya davet ederek, doğan buzağıların zamanında ve sağlıklı müdahaleye alınabilmesi için doğum ihbarlarını 0850 108 00 48 numaralı telefon hattına mutlaka bildirmelerini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı