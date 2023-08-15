Muğla Büyükşehir Belediyesi Personeline Yüzde 71,12 Zam Yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 3058 personelini ilgilendiren ek protokol Başkan Osman Gürün tarafından imzalandı. Ek protokolle en düşük maaş 17 bin 439 TL'ye, en yüksek maaş ise 24 bin 298 TL'ye yükseldi. Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılı içerisinde personele toplam yüzde 71,12 oranında zam yapmış oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 3058 personelini ilgilendiren ek protokol Başkan Osman Gürün tarafından imzalandı. Ek protokolle en düşük maaş 17 bin 439 TL'ye, en yüksek maaş ise 24 bin 298 TL'ye yükseldi. Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılı içerisinde personele toplam yüzde 71,12 oranında zam yapmış oldu.

Ek protokol Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Binası'nda Başkan Gürün'ün ev sahipliğinde imzalandı. Protokol törenine; Başkan Gürün'ün yanı sıra DİSK Genel İş Sendikası Toplu Sözleşme Daire Başkanı Çetin Çalışkan, DİSK Genel İş Muğla 2 Nolu Şube Başkanı Yücel Avcı, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve çok sayıda işçi katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 Ocak ayında MUBEP personeline yüzde 56,61 zam yapmıştı. Mayıs ayına gelindiğinde Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz, hayat pahalılığı, alım gücünün düşmesi nedeni ile Büyükşehir Belediyesi personeline yüzde 15,82 ara zam yapıldı. Temmuz ayında asgari ücrete yapılan yüzde 34 zammı da yeterli bulmayan Büyükşehir Belediyesi, mayıs ayında yapılan ek iyileştirme ile birlikte bu zamma ek yüzde 37 artış yaparak 2023 yılı içerisinde de personele toplam yüzde 71,12 oranında zam yapmış oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük maaş 17 bin 439 TL oldu. Büyükşehir Belediyesi'nde 137 personel 17 bin 439 TL'lik maaşı alırken, 2415 personel 17 bin 600 ile 20 bin TL arasında, 506 kişi ise 20 bin ile 24 bin 298 TL arasında maaş alacak.

DİSK Genel İş Sendikası Toplu Sözleşme Daire Başkanı Çetin Çalışkan protokol dolayısıyla sendika olarak çok mutlu olduklarını vurgularken Başkan Gürün'ün her zaman olduğu gibi yine gerekeni yaptığını söyledi.

Başkan Gürün ise Büyükşehir Belediyesi olarak bir aile olduklarını ve bu ailenin reisi olarak evlatlarının en iyi kazancı sağlamaları için çalıştıklarını ve maaşlara önemli bir zam yaptıklarını aktardı. Gürün, şunları kaydetti:

"Biz burada bir aile olarak Muğla'ya hizmet etmek için çalışıyoruz. Ben de bu ailenin reisi olarak evlatlarımın en iyi kazancı sağlamaları geçimlerini en iyi şekilde idame ettirebilmeleri adına çabalıyorum. Ülkemizdeki ekonomik koşullara baktığımızda sürdürülebilir bir sistem olmadığını görüyoruz. Vergilendirme, kimden ne kadar vergi alınması konusu, üretim ve istikrar gibi konularda büyük eksiklerimiz var. Ülkemizde enflasyonun düşmesi ve ekonomik istikrarın biran önce sağlanması gerekiyor. Biz en düşük maaşı 17 bin 439 TL'ye yükseltiyoruz. Ancak bu sadece 137 kişinin maaşı asıl daha yüksek bir kısım ise 17 bin 600 ve 20 bin TL arasında maaş alacak. En yüksek maaşımız ise 24 bin 300 TL oldu. Yeni yılda işçilerimiz için yeni bir düzenleme daha yapacağız ve bütçemiz doğrultusunda en iyi maaşı vermek için çabalayacağız."