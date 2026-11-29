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Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 30 No'lu Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi tarafından düzenlenen ' Sigorta Acentelerinin Geleceği ve Sektörel İstişare Toplantısı'nda, sektörün mevcut durumu, yaşanan sorunlar ve geleceğe yönelik beklentiler ele alındı.

MTSO Başkanı Serdar Yıldızgörer, toplantı öncesinde 30 No'lu Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi üyeleri ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) gelen heyeti makamında ağırladı. Daha sonra TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut ve TOBB Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi Başkanı Nevzat Yavuz'un da katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Program, TOBB Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi Üyesi ve MTSO 30 No'lu Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Hüseyin Dinler'in selamlama konuşmasıyla başladı. Ardından MTSO Başkanı Yıldızgörer katılımcılara hitap etti.

"Doğru teminat, ticaretin sürekliliğini sağlıyor"

Sigortanın ihracattan tarıma, lojistikten konut ve sağlığa kadar çok geniş bir alanda önem taşıdığına dikkat çeken Yıldızgörer, "Doğru teminat, ticaretin sürekliliğini sağlıyor" dedi. Sevkiyatını güvenceye almak isteyen ihracatçıdan ürününü korumak isteyen çiftçiye, iş yerini sigortalatan esnaftan evini ve sağlığını güvence altına almak isteyen ailelere kadar toplumun geniş kesimlerinin sigorta sektörüyle temas ettiğini belirten Yıldızgörer, bu nedenle sektörde yaşanan gelişmelerin kentteki birçok sektör ve vatandaşı yakından ilgilendirdiğini ifade etti.

Mersin'in dış ticaret ve lojistikteki konumuna da değinen Yıldızgörer, 2025 yılında kentin dış ticaret hacminin 17 milyar dolara yaklaştığını ve Mersin Limanı'nda yaklaşık 1,2 milyon konteyner elleçlendiğini söyledi. Limandan serbest bölgeye, antrepolardan kara taşımacılığına kadar uzanan zincirde meydana gelebilecek hasarların ihracatçıların ödemeleri ve sonraki siparişlerini de etkileyebildiğini kaydeden Yıldızgörer, doğru sigorta teminatlarının işletmelerin kayıplarını karşılamanın yanı sıra ticaretin devamlılığını da sağladığını vurguladı.

"Mersin'de DASK oranı yüzde 61 seviyesinde"

Sigortanın tarım ve konut açısından da önemli olduğunu belirten Yıldızgörer, iklim kaynaklı risklerin üreticilerin bir sezonluk emeğini kısa sürede tehdit edebildiğine dikkat çekti. Mersin'de zorunlu deprem sigortası oranının yüzde 61 seviyesinde kaldığını ifade eden Yıldızgörer, kentte yaklaşık 400 temsilciyle hizmet veren sigorta sektörünün, sigorta güvencesinin daha geniş kesimlere ulaştırılmasında önemli rol üstlendiğini söyledi.

Toplantının devamında ise sektörün geleceğine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Moderatörlüğünü MTSO 30 No'lu Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Durmuş Tozlu'nun yaptığı programda, TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut, TOBB Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi Başkanı Nevzat Yavuz ve Hüseyin Dinler konuşmacı olarak yer aldı.

"Danışman acenteler ön plana çıkacak"

Sektör temsilcileri, acentelerin trafik ve kasko sigortalarının yanı sıra farklı sigorta branşlarında da kendilerini geliştirmeleri ve çalışanlarını bu alanlarda eğitmeleri gerektiğine dikkat çekti. Önümüzdeki dönemde danışmanlık yönü güçlü acentelerin daha fazla ön plana çıkacağı ifade edildi.

Sigortacılığın geçmişte olduğu gibi gelecekte de önemini koruyacağı, sigorta güvencesi olmadan birçok alanda yatırım yapılmasının mümkün olmayacağı vurgulanan toplantıda, acentelerin piyasanın ihtiyaçlarına göre kendilerini yenilemesinin önemine değinildi.

2026 yılının sektör açısından zor geçtiği ve 2027'nin de benzer şartların etkisinde olabileceği değerlendirilirken, acentelere nakitlerini korumaları ve kredi kullanımında temkinli davranmaları tavsiye edildi. İklim değişikliğinin önümüzdeki dönemde beklenmedik olaylara ve daha yüksek hasarlara yol açabileceği belirtilerek, sigorta sektörünün bu risklere karşı hazırlıklı olması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı