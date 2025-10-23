Haberler

MTSO Başkanı'ndan Torba Kanun Teklifine Tepki: Yeni Vergi Yükleri İşletmeleri Zorlayacak

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yeni torba kanun teklifindeki dördüncü geçici vergi döneminin işletmelere ek yükler getireceğini belirtti ve bu maddenin gözden geçirilmesini talep etti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yeni torba kanun teklifinde yer alan dördüncü geçici vergi döneminin yeniden gelmesi maddesinin işletmelere yeni yükler yükleyeceğini söyledi. Sadıkoğlu, bu maddenin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek üç yıl önce kaldırılan uygulamanın yeniden gelmemesini talep etti.

7 Ekim 2025 tarihinde TBMM'ye sunulan "Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile yapılması planlanan vergi düzenlemelerini değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, kanun teklifindeki birçok maddenin iş dünyasının yükünü almak yerine yeni yükler yükleyeceğini söyledi.

Özellikle dördüncü geçici vergi döneminin yeniden uygulanacak olmasının işletmeleri zora sokacağını belirten Sadıkoğlu, "Torba yasa taslağına göre dördüncü geçici vergiyi tekrar geri döndüren madde 2025 yılı kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Hal böyle olunca 2025/4 dönem geçici vergi beyannamelerinin 17 Şubat 2026 tarihine kadar verilmesi gerekecek. Ne işletmelerimiz ne de mali müşavirlerimiz bu duruma hazır değil. Depremlerden büyük yaralar alan ve ayağa kalkma mücadelesi veren işletmelerimiz için yeni teşvikler ve düşük faizli krediler beklerken bu denli yükler gelmesi toparlanma sürecimizi olumsuz etkiliyor. Üç yıl önce kaldırılan dördüncü geçici vergi döneminin yeniden gelmesini anlayamıyoruz. Üyelerimiz bu uygulamanın yeniden hayata geçmemesini talep ediyor. Talebimizi hazırladığımız resmi yazı ile Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklara gönderdik. Sürecin takipçisi olacağız" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
