MTSO Başkanı'ndan Mücbir Sebep Süresinin Uzatılması İçin Çağrı

MTSO Başkanı'ndan Mücbir Sebep Süresinin Uzatılması İçin Çağrı
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MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, deprem ve zirai don afetinden etkilenen esnafın durumu ile ilgili olarak mücbir sebep süresinin uzatılması için milletvekillerine çağrıda bulundu. Malatya'daki esnafın yaşam mücadelesi verdiğini vurguladı.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, deprem ve zirai don afetinden etkilenen esnafın ayakta kalma mücadelesi verdiğini belirterek, 31 Mayıs'ta sona erecek mücbir sebep süresinin uzatılması için milletvekillerine çağrıda bulundu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 2022 yılı cirosu 2,5 milyon TL'nin altında olan işletmeler için uygulanan mücbir sebep süresinin 31 Mayıs'ta sona ereceğini hatırlatarak, sürenin uzatılması çağrısında bulundu. Sadıkoğlu, iktidar ve muhalefet milletvekillerine seslenerek, konunun meclis gündemine taşınmasını istedi.

6 Şubat depreminin üzerinden 28 ay geçmesine rağmen Malatya'da esnafın hala konteynerlerde yaşam mücadelesi verdiğini ifade eden Başkan Sadıkoğlu, "Malatya'mızda 4 binden fazla esnaf 21 metrekarelik konteynerlerde ayakta kalmaya çalışıyor. Birçoğu gün boyu hiç satış yapamadan kepenk kapatıyor. Ay sonunda bir asgari ücreti dahi kazanamayan binlerce esnafımız var" dedi.

Bugüne kadar kısa aralıklarla beş kez uzatılan mücbir sebep süresinin birkaç gün içinde sona ereceğini hatırlatan Sadıkoğlu, "Vergi ve prim yüküyle karşı karşıya kalacak esnafımızın bu borçları ödeme imkanı yok. İktidar ve muhalefet milletvekillerimize çağrımdır; depremzede esnafımızın sesi olun, bu konuyu meclis gündemine taşıyın. Mücbir sebep hali mutlaka devam etmeli" ifadelerini kullandı.

12 Nisan'da yaşanan zirai don afetinin şehir ekonomisine bir darbe daha vurduğunu kaydeden Sadıkoğlu, "Kayısı üretimimizin neredeyse tamamı zarar gördü. Bu sadece üreticimizi değil, tedarikçi, pazarlamacı ve ticaretle uğraşan binlerce esnafımızı da etkileyecek. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ayakta kalabilmesi için 12 Nisan öncesine kıyasla çok daha fazla desteğe ihtiyaç var. Malatya, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde uygulanan mücbir sebep hali 31 Mayıs'ta sona erecek. Bu sürenin uzatılması artık bir tercih değil, zorunluluktur" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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