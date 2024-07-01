MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, Vergi Paketi Beklentilerini Açıkladı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, iş dünyası ve toplumun, anlamlı, ekonomiye ve topluma değer katacak, kayıt dışını önleyecek, verginin tabana adil şekilde yayılmasını sağlayacak bir vergi paketi beklediğini belirterek, "Vergi barışını asla sağlamadığını gördüğümüz aflar yerine, vergi oranlarının makul düzeye çekildiği, vergiyi tabana yayan bir düzenleme bekleniyor" dedi.

Çakır, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan yeni vergi paketi düzenlemesini değerlendirdi. Yeni vergi paketi düzenlemesiyle ilgili ellerinde henüz netleşmiş bir bilgi olmadığını söyleyen Çakır, "İş dünyası olarak, tüm toplumun ihtiyacı olan, hem iş dünyasının, hem devletimizin mali yapısının hem de ülke ekonomimizin doğru, sürdürebilir şekilde toparlanmasına yol açacak öneri ve beklentilerimizi gündeme taşımaya çalışıyoruz. Vergi paketindeki şeffaflık, yalın ve uygulanabilir bir vergi sistemi, vergi tabanının genişletilmesi, vergide adalet, kayıt dışı ile mücadele, dolaylı vergilerin azaltılması gibi genel düzenleme başlıkları çok güzel ama bunlarla ilgili net olarak nelerin yapılacağı bilgisi yok. Biz sloganlardan kurtulup tüm toplumu, özellikle üreteni, katma değer oluşturanı, ister girişimci ister çalışan olsun emek vereni ezmeyen, ülkenin ekonomik sorunlarında dahli ve payı olmayan bu çevreleri vergi ile yok etmeyen bir vergi paketi bekliyoruz. Yoksa konuya sadece cezaların arttırılması, tahsilatın artması, hasılat takibi gibi sorunun kökü olmayan çözümlere odaklanılacaksa bu paket sadre şifa olmaz, kamu maliyesinde sadece günü kurtarır" diye konuştu.

"Vergi bedel ödetmemeli, teşvik etmeli"

Vergi paketinin sadece sorun yaşayan kamu maliyesini korumaya yönelik olmaması, iş dünyası başta olmak üzere tüm topluma nefes aldıracak, ekonomiyi güçlendirecek bir sonuç vermesi gerektiğini kaydeden Çakır, şöyle devam etti; "Yoksa bozulan ekonominin sadece bir kesime bedel ödeterek toparlanması gibi bir çözüm sürdürülebilir olamaz, orta ve uzun vadede ekonomiye de kamu maliyesine de topluma da zarar verir. Elbette vergi sistemini suiistimal edenlere, vergi kaçıranlara izin verilmemeli ve cezalandırılmalı, kayıt dışına izin verilmemeli, sürekli aflarla düzenli vergisini ödeyenlere haksızlık yapılmamalı ve vergi ödememek ödüllendirilmemeli. Öte yandan üretiyor, kazanıyor, katma değer oluşturuyor ve ihracatla ülkesine değer katıyor diye tüm bedel tek bir kesime ödetilmemeli. Vergi, üreteni, kazananı ve ülkesine kazandıranı cezalandıran bir şekle bürünmemeli. Bu, insanların girişimcilikten ve üretimden, emekten çıkmasına neden olur. Ekonomi yine bir rant ekonomisine, ülkeye kazandırmayan rantlara yönelmeye dönüşür."

"Vergi affı, vergi barışı sağlamadı, vergi vermeyen ödüllendirildi"

İş dünyası ve toplumun, anlamlı, ekonomiye ve topluma değer katacak, kayıt dışını önleyecek, verginin tabana adil şekilde yayılmasını sağlayacak bir vergi paketi beklediğine dikkat çeken Çakır, şu ifadeleri kullandı; "Sektörlere zarar vermeyen, aksine kaldıraç gibi destek olan bir paket bekliyor. Vergi barışını asla sağlamadığını gördüğümüz aflar yerine, vergi oranlarını makul düzeye çekerek, vergiyi tabana yayan bir düzenleme bekliyor. Bedel ödeten değil, teşvik eden bir paket bekliyor. Vergi namustur. Vergi devletine, milletine, toplumuna sahip çıkmaktır. Ama devletimizin kuruluş felsefelerinden olan 'insanı yaşat ki, devlet yaşasın' sözü unutulmamalı. Vergi, iş dünyasının ve ülkesine emek veren herkesin sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde devletine vergisini mutlulukla vereceği bir hale getirilmelidir." - MERSİN