MTSO Başkanı Çakır: Mersin, İstanbul'dan Sonra En Hızlı Büyüyen İkinci İil Olacak

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin'in hızla büyüdüğünü belirterek, kısa süre sonra Türkiye'de İstanbul'dan sonra en hızlı büyüyen ikinci il konumuna geleceğini söyledi. Çakır, "Topraklarımız çok değerli. Kalan yatırım alanlarını doğru, planlı ve stratejik biçimde değerlendirmeliyiz. Her ilçe kendi potansiyeli doğrultusunda uzmanlaşmalı" dedi.

Mersin İli Oda ve Borsaları Müşterek Toplantısı, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Tuna'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır'a, Başkan Yardımcısı Mustafa Özdamar eşlik etti.

Kent genelindeki ortak sorunların ele alındığı toplantıda, ilçelere özel talepler, yatırımlar ve ortak lobi faaliyetleri değerlendirildi. Çeşmeli-Taşucu bağlantı yolu, Anamur-Mut ara yolu gibi ulaşım projelerinin yanı sıra, coğrafi işaretli ürünlerin geliştirilmesi için yapılabilecek çalışmalar da gündeme geldi.

"Gelecekte suyla ilgili sorunumuz var"

Küresel iklim değişikliğinin Mersin'i doğrudan etkilediğine dikkat çeken Çakır, bölgenin ciddi bir kuraklık riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Çakır, "Belki de Çukurova narenciyeden, Anamur muzdan vazgeçmek durumunda kalacak. Boşa düşmemek için alternatifleri bugünden planlamalıyız. Tarımda devam edeceksek, kuraklığa dayanıklı yeni ürün desenleri oluşturmalıyız" ifadelerini kullandı.

"Topraklarımız kıymetli"

Tarsus'tan Anamur'a kadar Mersin'in tüm ilçelerinin yatırım açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Çakır, "Toprak miktarımız artmıyor. Kalan yatırım alanlarımızı doğru yatırımcılara tahsis etmeliyiz. Bunun için planlamayı bilimsel ve geleceği gözeten bir yaklaşımla yapmalıyız" diye konuştu.

"Yönümüzü dünyanın gidişatına göre belirleyelim"

Erdemli'de Turunçgil OSB ve Anamur'da karma OSB kurma düşüncelerine değinen Çakır, "Küresel iklim krizi nedeniyle turunçgil ve muz gibi çok su tüketen ürünlerde gelecekte sıkıntı yaşanabilir. Yönümüzü dünyanın gidişatına göre belirlemeliyiz. Her ilçe kendi alanında uzmanlaşmalı, kendi stratejik planını oluşturmalı. Bu planlar birleştirilerek Mersin'in genel stratejik planı hazırlanmalı" şeklinde konuştu.

"Sağlıklı büyüme için nüfus ilçelerde artmalı"

Mersin'in geleceğini şekillendirecek planlamalarda nüfusun merkezde yoğunlaşmaması gerektiğini belirten Çakır, "Mersin merkezinde nüfus sabit tutulmalı, ilçelerde güçlü ekonomik ve sosyal imkanlar oluşturularak nüfus artışı bu bölgelere yönlendirilmeli. Raylı sistemlerle merkezle ulaşım hızlandırılırsa dengeli, sağlıklı ve sürdürülebilir bir şehirleşme modeli ortaya çıkar" dedi.

Toplantıda ayrıca Mersin'in coğrafi işaretli ürünlerinin durumu da ele alındı. Çakır, coğrafi işaretli ürünlerin marketler tarafından tercih edilmeye başladığını belirterek, "Bu durum ürünlerde kalite standardı oluşturuyor ve markalaşmayı güçlendiriyor" diye konuştu. - MERSİN