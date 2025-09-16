MTSO Başkanı Çakır'dan Zirai Don Desteği Değerlendirmesi

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, zirai donun bölgede ciddi kayıplara yol açtığını hatırlatarak, zirai don desteğiyle üreticinin nefes alacağını söyledi.

Çakır, Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı kapsamında, 2025 yılında zirai don nedeniyle ürünleri zarar gören çiftçilere yapılacak destekleme ödemelerini değerlendirdi. Çakır, yaptığı açıklamada, zirai donun bölgede ciddi kayıplara yol açtığını hatırlatarak, "İlk günden itibaren Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak sahada olduk, çiftçimizin, üreticimizin yanında olduk. Desteklerin Resmi Gazetede yayımlanmasıyla birlikte, hasarın geri ödenme şartları belli oldu. Bu süreçte emeği geçen başta Mersin Valimize, milletvekillerimize, Tarım Bakanlığı yetkililerine ve tüm tarım paydaşlarına teşekkür ediyoruz. Kentimizin birlik ve beraberliği, Türkiye tarımı adına yararlı bir sonuç ortaya koydu" dedi.

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayan Çakır, MTSO olarak üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

"Desteklerin sezon öncesinde açıklanması doğru bir adım"

2026 yılı tarım desteklerinin sezon öncesinde açıklanmasını çok yerinde bulduklarını ifade eden Çakır, "Bu, tarım dünyasının yıllardır talep ettiği bir konuydu. Çiftçinin belirsizlikten kurtulması ve önünü görebilmesi için desteklerin tohum tarlaya düşmeden açıklanması gerekiyordu. Bu kez doğru olan yapılmıştır. Kararın alınmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Çakır, alınan kararın yalnızca meyve üreticileri için değil; arpa, buğday, mısır, ayçiçeği ve taze sebze gibi stratejik ürünler için de önemli olduğunu vurgulayarak, "Artık çiftçi ne ekmeliyim diye düşünmeyecek, Tarım Bakanlığı da daha etkin bir planlama yapabilecektir. Bu noktada doğru tarımsal veriler oluşturmak için tarım sayımının sağlıklı yapılması gerekiyor. Tarım İl Müdürlüklerimizle birlikte uyum içinde çalışıyoruz. Ürün bazlı destekler netleştikçe tarımsal verimliliğin artacağına ve hem üreticinin hem tüketicinin yarar sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN