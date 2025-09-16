Haberler

MTSO Başkanı Çakır'dan Zirai Don Desteği Değerlendirmesi

MTSO Başkanı Çakır'dan Zirai Don Desteği Değerlendirmesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, zirai donun tarımsal kayıplara yol açtığını belirtirken, 2025 yılındaki desteklemenin çiftçileri rahatlatacağını vurguladı. Çakır, desteklerin sezon öncesinde açıklanmasının tarımda belirsizliği sona erdireceğini ifade etti.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, zirai donun bölgede ciddi kayıplara yol açtığını hatırlatarak, zirai don desteğiyle üreticinin nefes alacağını söyledi.

Çakır, Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı kapsamında, 2025 yılında zirai don nedeniyle ürünleri zarar gören çiftçilere yapılacak destekleme ödemelerini değerlendirdi. Çakır, yaptığı açıklamada, zirai donun bölgede ciddi kayıplara yol açtığını hatırlatarak, "İlk günden itibaren Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak sahada olduk, çiftçimizin, üreticimizin yanında olduk. Desteklerin Resmi Gazetede yayımlanmasıyla birlikte, hasarın geri ödenme şartları belli oldu. Bu süreçte emeği geçen başta Mersin Valimize, milletvekillerimize, Tarım Bakanlığı yetkililerine ve tüm tarım paydaşlarına teşekkür ediyoruz. Kentimizin birlik ve beraberliği, Türkiye tarımı adına yararlı bir sonuç ortaya koydu" dedi.

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayan Çakır, MTSO olarak üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

"Desteklerin sezon öncesinde açıklanması doğru bir adım"

2026 yılı tarım desteklerinin sezon öncesinde açıklanmasını çok yerinde bulduklarını ifade eden Çakır, "Bu, tarım dünyasının yıllardır talep ettiği bir konuydu. Çiftçinin belirsizlikten kurtulması ve önünü görebilmesi için desteklerin tohum tarlaya düşmeden açıklanması gerekiyordu. Bu kez doğru olan yapılmıştır. Kararın alınmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Çakır, alınan kararın yalnızca meyve üreticileri için değil; arpa, buğday, mısır, ayçiçeği ve taze sebze gibi stratejik ürünler için de önemli olduğunu vurgulayarak, "Artık çiftçi ne ekmeliyim diye düşünmeyecek, Tarım Bakanlığı da daha etkin bir planlama yapabilecektir. Bu noktada doğru tarımsal veriler oluşturmak için tarım sayımının sağlıklı yapılması gerekiyor. Tarım İl Müdürlüklerimizle birlikte uyum içinde çalışıyoruz. Ürün bazlı destekler netleştikçe tarımsal verimliliğin artacağına ve hem üreticinin hem tüketicinin yarar sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail'in 'Vadedilmiş topraklar' haritası soruldu

Bu harita Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu
İsrail 24 saatte ikinci ülkeye saldırı başlatıyor: Derhal tahliye edin

İsrail 24 saatte ikinci ülkeye saldırı başlatıyor: Derhal tahliye edin
Babayı çocuklarının önünde tokatlayan magandanın bahanesine bakın

Babayı çocuklarının önünde tokatlayan magandanın bahanesine bakın
Gözaltındaki başkanın ilk ifadesi! İlişki yaşadığı iddia edilen biri evli 3 kadın soruldu

Mahkemede gönül ilişkisi yaşayıp para yedirdiği kadınlar soruldu
19 yaşındaki Zelal'e apartman boşluğunda dehşeti yaşattı: Çamaşırlarını sıyırarak...

Sapık komşu, 19 yaşındaki Zelal'e dehşeti yaşattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Efsane futbolcu Luis Figo'nun 52 yaşında attığı gol olay oldu

52 yaşında rakibin belini kırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.