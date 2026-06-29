Haberler

MTSO Başkan Adayı Veysi Duyan: "TSO'nun yeni döneminde teknik odalarımızla sadece istişare etmeyecek, onları kararlarımızın mutfağına ortak edeceğiz"

MTSO Başkan Adayı Veysi Duyan: 'TSO'nun yeni döneminde teknik odalarımızla sadece istişare etmeyecek, onları kararlarımızın mutfağına ortak edeceğiz'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Veysi Duyan, TMMOB Mardin İl Koordinasyon Kurulu'nu ziyaret ederek yeni dönemde teknik odalarla iş birliğini güçlendireceklerini ve onları karar süreçlerine dahil edeceklerini açıkladı.

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan Adayı Veysi Duyan, "TSO'nun yeni döneminde teknik odalarımızla sadece istişare etmeyecek, onları kararlarımızın mutfağına ortak edeceğiz" dedi.

MTSO Başkan Adayı Veysi Duyan, beraberindeki heyetle Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mardin İl Koordinasyon Kurulu'nu (İKK) ziyaret etti. Yeni dönemde teknik meslek odalarıyla iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini aktaran Duyan, "Mardin, binlerce yıllık mimari mirası ve stratejik coğrafi konumuyla gelişigüzel kararlarla yönetilemeyecek kadar kıymetli bir şehirdir. TMMOB Mardin İl Koordinasyon Kurulu'na gerçekleştirdiğimiz bu ziyarette kentimizin kronikleşen sorunlarını, sanayi ve ticaret alanlarımızın altyapı ihtiyaçlarını ve vizyon projelerimizi teknik insanların gözünden masaya yatırdık. Çok net ifade ediyorum: Bilimin, tekniğin, mühendislik ve mimarlık vizyonunun dahil edilmediği hiçbir ekonomik veya kentsel proje kalıcı başarıya ulaşamaz. TSO'nun yeni döneminde teknik odalarımızla sadece istişare etmeyecek, onları kararlarımızın mutfağına ortak edeceğiz" dedi.

Sürdürülebilir kent ve sanayi entegrasyonu kapsamında organize sanayi bölgelerinin ve ticari alanların genişleme stratejilerinde TMMOB'un çevre, altyapı ve şehircilik raporlarını rehber edineceklerini vurgulayan Duyan, "Tarihi dokuya saygılı büyüme anlayışıyla Mardin'in turizm ve ticaret lokomotifi olan tarihi kimliğinin korunması için mimar ve şehir plancılarının planlama süreçlerine kurumsal olarak dahil edilmesini sağlayacağız. Makro projeler kapsamında ise ekim ayındaki seçimlerin ardından TSO bünyesinde teknik meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak 'Kent ve Sanayi Planlama Komisyonları'nı kuracağız. TMMOB Mardin İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine samimi ev sahiplikleri, vizyoner katkıları ve nitelikli önerileri için teşekkür ediyorum. Biz bu şehri ortak akılla bilimin ışığında ve yerel dinamiklerin gücüyle yönetmeye adayız. Sorumluluk alan her mühendisin, her mimarın fikri bizim yol haritamızdır" ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca organize sanayi bölgelerinin gelişimi, tarihi dokunun korunması, altyapı çalışmaları ve kent planlamasına yönelik ortak çalışma alanları değerlendirildi. Duyan, TMMOB Mardin İl Koordinasyon Kurulu yönetimine ev sahiplikleri ve katkılarından dolayı teşekkür etti. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pentagon'dan 500 milyon dolarlık ihale! Listeye Ankara da girdi

ABD'den 500 milyon dolarlık ihale! Listede Türkiye de var
İzmir ve Bursa'da yangın! Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı

Mevsimin ilk büyük yangını! İki ilden peş peşe alevler yükseldi
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık'ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı

Eski Kızılay başkanının kızının cezaevine girdiği ortaya çıktı
Artık kesin gibi! Özgür Özel ve 60 vekil o partiye geçiyor

Artık kesin gibi! Özgür Özel ve 60 vekil o partiye geçiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş

Saldırıdan aylar sonra ortaya çıkan detay! Meğer veli durdurmamış
Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor

40 yıldır Mekke'de mahsur! Yaşlı adam Türkiye'ye çağrıda bulundu
Fenerbahçe'den 90 milyon Euro'luk operasyon

F.Bahçe'den 90 milyonluk operasyon!
Tanju Özcan'a cinsel saldırı suçundan tahliye

Belediye çalışanına cinsel saldırı iddiası! Tanju Özcan hakkında karar
Altın zincir gasp eden şüpheliler yakalandı: 5 tutuklama

Bu çocuklar, özel harekatın operasyonuyla yakalandı
Berlin’de polis TOMA’larla halkı serinletti

Sıcaklık rekorunun kırıldığı ülkede halka TOMA'lı müdahale
Serbest bırakılan Tamar Yanrıyar'dan açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda

Serbest kalmasının ardından Erdoğan'la ilgili açıklaması bomba