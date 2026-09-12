Motosiklet denetimleri 2026’nın ilk 8 ayında yüzde 108 arttı

İçişleri Bakanlığı, motosikletlere yönelik denetimlerin 2026 yılının ilk 8 ayında 9 milyon 891 bin 408'e ulaştığını ve 2021-2025 yıllarının aynı dönem ortalamasına göre yüzde 108 arttığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, trafik kazalarının önemli bir bölümünü oluşturan motosikletlere yönelik denetimlerin Bakan Çiftçi'nin göreve gelmesinin ardından hız kazandığı belirtildi. Bu kapsamda motosiklet kullanıcılarının güvenliğini artırmak amacıyla "Motosiklet Denetimleri Eylem" oluşturulduğu ve sürücü ile yol güvenliğini esas alan çalışmaların yoğunlaştırıldığı kaydedildi.

Geçen yılın 1 Ocak-31 Ağustos döneminde motosikletlere yönelik 9 milyon 426 bin 276 denetim gerçekleştirilirken, 2026 yılının aynı döneminde bu sayı 9 milyon 891 bin 408'e yükseldi. 2021-2025 yıllarının ilk 8 aylık dönemlerinde motosiklet denetimlerinin ortalaması 4 milyon 749 bin 400 olarak gerçekleşirken, 2026 yılındaki denetimler bu ortalamaya göre yüzde 108 arttı.

İlk 8 ayda 120 milyondan fazla araç denetlendi

Motosikletler dahil olmak üzere tüm araçlara yönelik denetimlerin de artırıldığı bildirildi. 2025 yılının ilk 8 ayında 110 milyon 7 bin 655 araç denetlenirken, 2026 yılının aynı döneminde bu sayı 120 milyon 960 bin 527'ye çıktı. 2021-2025 yıllarının ilk 8 aylık dönemlerinde denetlenen araç sayısının ortalaması 77 milyon 859 bin 940 olarak gerçekleşirken, 2026'daki denetimler bu ortalamaya göre yüzde 55 arttı.

Artırılan denetimlerin trafik kazalarındaki can kayıplarına da yansıdığı belirtildi. 2025 yılının ilk 8 ayında ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında 3 bin 167 kişi hayatını kaybederken, 2026 yılının aynı döneminde bu sayı 2 bin 839'a geriledi. Böylece 328 kişinin hayatını kaybetmesinin önüne geçildi.

Yeni trafik kanununun caydırıcılığı sahaya yansıdı

27 Şubat 2026 tarihinde trafik kanununda yapılan düzenlemelerin ardından denetimlerin artırıldığı, buna karşılık cezai işlem uygulanan araç sayısında düşüş yaşandığı bildirildi. 27 Şubat-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında 86 milyon 505 bin 75 araç denetlenirken, 18 milyon 600 bin 802 araca cezai işlem uygulandı. Düzenlemelerin yürürlüğe girdiği 27 Şubat 2026'dan 31 Ağustos 2026'ya kadar ise denetlenen araç sayısı 95 milyon 255 bin 745'e yükselirken, işlem uygulanan araç sayısı 14 milyon 477 bin 788'e geriledi. Aynı dönemler karşılaştırıldığında ölümlü trafik kazalarında da düşüş kaydedildi. 27 Şubat-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında bin 158 ölümlü trafik kazası meydana gelirken, 2026'nın aynı döneminde bu sayı 969 olarak gerçekleşti.

Motosikletler için yeni uygulamalar planlanıyor

Açıklamada, Bakan Çiftçi'nin talimatları doğrultusunda motosikletlerin trafikte güvenliğini ve görünürlüğünü artırmaya yönelik çalışmaların da sürdüğü belirtildi. Bu kapsamda trafik ışıklarında motosikletlerin araçların önünde güvenli şekilde bekleyebilmesi için özel alanların oluşturulması planlanıyor. Duran veya yavaş ilerleyen trafikte motosikletlerin güvenli şekilde ilerlemesini sağlayacak kontrollü şerit paylaşımı uygulamasının fizibilitesinin yapılarak belirlenen pilot bir ilde test edilmesi öngörülüyor.

Gece sürüşlerinde motosikletlerin fark edilebilirliğinin artırılması amacıyla sürücü, yolcu ve taşıma kutularında reflektif malzeme kullanımının teşvik edilmesi, ABS gibi ileri güvenlik sistemlerinin yaygınlaştırılması için bilgilendirme faaliyetleri yürütülmesi planlanıyor.

Öte yandan mevzuata aykırı motor gücü artırımı ve teknik modifikasyonlara yönelik denetimlerin sıkılaştırılacağı, resmi ve sivil ekiplerin elektronik denetim sistemlerini de kullanarak tehlikeli sürüş ve ekipman eksikliği gibi ihlallere karşı müşterek denetimler gerçekleştireceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca okullarda öğrencilere yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılacağı, motosiklet sürücülerine özel güvenli sürüş eğitimleri verileceği ve kamu spotlarıyla güvenli sürüş kültürünün yaygınlaştırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı