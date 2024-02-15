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Araç alım satımında yeni uygulama! Kusurlu araçlar için tahkim mekanizması kuruldu

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Araç alım satımları yapıldıktan sonra geç anlaşılan kusurlar çoğu zaman dava konusu oluyor. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Adalet Bakanlığı'ndan aldığı arabuluculuk yetkisiyle MASFEDTAM adıyla bir tahkim mekanizması kurdu. Kusurlu araçlarla ilgili başvurulabilecek tahkim kuruluyla uyuşmazlıklar mahkemeye gitmeden çözülebilecek.

Özellikle ikinci el alımlarda çok sık karşılaşılan kusurlu araç sorununun mahkemeye gitmeden çözümü için Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) bir tahkim mekanizması kurdu. Adalet Bakanlığı'ndan arabuluculuk izni alan MASFEDTAM'a başvuranlar kusurlu araç aldıkları kişilerle ortaya çıkan sorunlarını çözüme kavuşturabilecek.

MASFED Başkanı Aydın Erkoç, araç alım satımlarında kilometre sıfırlama, kazalı araçların kusursuzmuş gibi satışa sunulması türünden sorunlar yaşanabildiğini söyledi. Türkiye'de 70 bin motorlu araç satıcısının bulunduğunu, yıllık 10 milyon aracın alınıp satıldığını ifade eden Erkoç, bu kadar büyük bir hareketliliğin görüldüğü bir sektörde ortaya çıkacak eksikliklerin ve kusurlu işlemlerin çözümü için harekete geçtiklerini dile getirdi.

KURULA 1 YILDA 600 BAŞVURU

Bu tür durumlardan federasyon olarak büyük rahatsızlık duyduklarına işaret eden Erkoç, şunları söyledi: "Bu sorunların önüne geçmek ve mesleğimizi daha itibarlı hale getirmek amacıyla disiplin kurulu oluşturduk. Galerilerden alınan kusurlu araçların satışına ilişkin sorunların çözüme kavuşması için oluşturduğumuz disiplin kuruluna, bir yıl içinde 600 başvuru yapıldı. Başvurulardan 598'i çözüme kavuşurken, 2 tanesi mahkemeye intikal etti."

Araç alım satımına ilişkin sorunların çözülebilmesi için Adalet Bakanlığından arabuluculuk ve alternatif uyuşmazlık yetkisi aldıklarını anlatan Erkoç, "Tahkim de oluşturduk. MASFEDTAM adıyla oluşturulan tahkimde, Türkiye genelinde yaşanan her türlü sorunlu araç alım satımlarına ilişkin konuyu, artık mahkemeye gitmeden, hızlı bir şekilde çözüme kavuşturacağız. Böylece devletin yükünü de azaltacağız." dedi.

Araç alım satımında yeni uygulama! Kusurlu araçlar için tahkim mekanizması kuruldu

TARAFLAR BİR ARAYA GETİRİLİYOR

MASFEDTAM Başkanı Salih Kılınç da başvuruların "0 (312) 282 46 46" numaralı telefon aranarak yapılabileceğini ifade ederek, "Başvuruları hemen değerlendirmeye alıyoruz. Sorunları en fazla 1 hafta içinde çözüme kavuşturmak istiyoruz. Ayrıca vatandaşlarımız 'www.masfedtam.com.tr' adresinden ayrıntılı bilgilere ulaşabilir." diye konuştu.

Vatandaşların tahkime gidilmesi konusunda anlaşmaları ya da mağdurun başvurusuyla tahkim sürecinin başladığını anlatan Kılınç, "Başvurunun ardından karşı tarafı davet ediyoruz. Tarafların karşılıklı anlaşmaları ve mağduriyetin giderilmesi için köprü görevi yapıyoruz. Belirlenen zarar ödenmezse icra takibi başlatılıyor." ifadelerini kullandı.

Kılınç, başvuru konusuna göre ücretin belirlendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Mahkemelere verilen ücretten daha düşük ücret alınıyor. Zaten ücret de hakemlere veriliyor. Biz herhangi bir ücret almıyoruz. Vatandaşlarımızın, araç alım satımlarında 'Ortaya çıkacak anlaşmazlıkta tahkim yetkilidir.' yazılı bir dilekçeyi karşılıklı imzalamaları, yaşanan sorunların daha hızlı çözülmesini sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Erkoç, MASFEDTAM'ın şu anda sadece Ankara'daki Otonomi'de faaliyet gösterdiğine işaret ederek, yakın zamanda Türkiye'nin yer yerinde bu hizmeti vermek istediklerini kaydetti.

Araç alım satımında yeni uygulama! Kusurlu araçlar için tahkim mekanizması kuruldu

Kaynak: AA / Ekonomi

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