Haberler

Motorine zam mı geldi, ne kadar zam geldi? 7 Kasım güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin fiyatları ne kadar?

Motorine zam mı geldi, ne kadar zam geldi? 7 Kasım güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin fiyatları ne kadar?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

7 Kasım 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında önemli bir artış yaşandı. Gece yarısından geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına zam geldi. Peki, Motorine zam mı geldi, ne kadar zam geldi? Benzin, motorin fiyatları ne kadar? 7 Kasım güncel akaryakıt fiyatları...

2025 yılı Kasım ayının 7'si itibarıyla akaryakıt fiyatlarında kritik bir değişim yaşandı. Motorine (mazot) gece yarısından geçerli olmak üzere zam geldi. Bu gelişmeyle birlikte sürücüler "Motorine zam mı geldi?" ve "Motorine ne kadar zam geldi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Brent petrol fiyatları ile döviz kurlarındaki dalgalanmalar, benzin, motorin ve LPG fiyatlarını doğrudan etkilerken, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki güncel pompa fiyatları gündemin odağı haline geldi. Peki, Motorine zam mı geldi, ne kadar zam geldi? Benzin, motorin fiyatları ne kadar? 7 Kasım güncel akaryakıt fiyatları haberimizde!

MOTORİNE (MAZOT) ZAM MI GELDİ?

Evet, 7 Kasım 2025 tarihi itibarıyla gece yarısından geçerli olmak üzere, motorin litre fiyatına 2,07 TL tutarında bir zam yapılmıştır. Bu artış, özellikle uluslararası ham petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki yükselişin akaryakıt pompa fiyatlarına yansımasının doğrudan bir sonucudur.

MOTORİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

Zam tutarı net şekilde belirtilebilir: litre başına 2,07 TL artış gerçekleşmiştir. Önceki pompa fiyatlarını esas alırsak, örneğin İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı 55,47 TL iken 57,54 TL seviyesine yükselmiştir. Dolayısıyla "Motorine ne kadar zam geldi?" sorusunun cevabı: 2,07 TL/lt.

Motorine zam mı geldi, ne kadar zam geldi? 7 Kasım güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin fiyatları ne kadar?

7 KASIM 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI: BENZİN FİYATLARI NE KADAR, MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

Güncel şehir bazlı pompa satış fiyatları aşağıdaki gibidir. Fiyatlar, şehirden şehire ve bayi/ilk satış noktasına göre hafif farklılık gösterebilir.

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 53,72 TL/lt

Motorin: 57,58 TL/lt

LPG: 27,71 TL/lt

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 53,54 TL/lt

Motorin: 57,43 TL/lt

LPG: 27,08 TL/lt

Ankara

Benzin: 54,57 TL/lt

Motorin: 58,61 TL/lt

LPG: 27,60 TL/lt

İzmir

Benzin: 54,90 TL/lt

Motorin: 58,94 TL/lt

LPG: 27,53 TL/lt

Bu tablo, 7 Kasım güncel akaryakıt fiyatları açısından kapsamlı bir bakış sunuyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman ve annesi 6 gündür kayıp! İşte gözlerin çevrildiği babanın ilk sözleri

Osman ve annesi 6 gündür kayıp! İşte gözü yaşlı babanın ilk sözleri
Viktoria Plzen ile berabere kalan Fenerbahçe'ye şok üstüne şok

Viktoria Plzen ile berabere kalan Fenerbahçe'ye şok üstüne şok
Kızının yatağının altına baktı, bulduğu şeye bir anlam veremedi

Kızının yatağının altına baktı, bulduğu şeye bir anlam veremedi
62 yaşında sahneye damga vurdu! Yonca Evcimik'ten gençlik sırrı

Kim der ki 62 yaşında! Sahnede fırtına gibi esti
Osman ve annesi 6 gündür kayıp! İşte gözlerin çevrildiği babanın ilk sözleri

Osman ve annesi 6 gündür kayıp! İşte gözü yaşlı babanın ilk sözleri
Fenerbahçe maçı sonrası ortalık karıştı: Korkak eyyamcı

Maç sonrası ortalık karıştı: Korkak eyyamcı
Bengü'nün yeni hayali ortaya çıktı! Çağatay Ulusoy detayı dikkat çekti

Bengü'nün hayali ortaya çıktı! Çağatay Ulusoy itirafı dikkat çekti
Ormana odun toplamaya giden yaşlı çiftin cansız bedenleri 2 gün sonra bulundu

2 gün önce ormana giden yaşlı çift korkunç halde bulundu
Survivor'daki yasak aşk evliliğini bitirmişti! Pişmanlık yaşayan Efecan Dianzenza eski eşine şarkı yaptı

Survivor'daki yasak aşk evliliğini bitirmişti! Eski eşine şarkı yazdı
İşte adı bahis skandalına karışan 2 Süper Lig kulüp başkanı

İşte adı bahis skandalına karışan 2 Süper Lig kulüp başkanı
Takımlarımız şov yapıyor! Ülke puanı uçuşa geçti

Takımlarımız şov yapıyor! Ülke puanı uçuşa geçti
20 gündür hastanedeydi! Sibil Çetinkaya sevindiren haberi duyurdu

20 gündür hastane odasındaydı! Kritik süreçle ilgili yeni bilgi
Neler yapıyorlar neler! Avrupa Ligi'nde Sürpriz lider

Neler yapıyorlar neler! Avrupa Ligi'nde Sürpriz lider
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.