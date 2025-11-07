Motorine zam mı geldi, ne kadar zam geldi? 7 Kasım güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin fiyatları ne kadar?

2025 yılı Kasım ayının 7'si itibarıyla akaryakıt fiyatlarında kritik bir değişim yaşandı. Motorine (mazot) gece yarısından geçerli olmak üzere zam geldi. Bu gelişmeyle birlikte sürücüler "Motorine zam mı geldi?" ve "Motorine ne kadar zam geldi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Brent petrol fiyatları ile döviz kurlarındaki dalgalanmalar, benzin, motorin ve LPG fiyatlarını doğrudan etkilerken, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki güncel pompa fiyatları gündemin odağı haline geldi. Peki, Motorine zam mı geldi, ne kadar zam geldi? Benzin, motorin fiyatları ne kadar? 7 Kasım güncel akaryakıt fiyatları haberimizde!

MOTORİNE (MAZOT) ZAM MI GELDİ?

Evet, 7 Kasım 2025 tarihi itibarıyla gece yarısından geçerli olmak üzere, motorin litre fiyatına 2,07 TL tutarında bir zam yapılmıştır. Bu artış, özellikle uluslararası ham petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki yükselişin akaryakıt pompa fiyatlarına yansımasının doğrudan bir sonucudur.

MOTORİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

Zam tutarı net şekilde belirtilebilir: litre başına 2,07 TL artış gerçekleşmiştir. Önceki pompa fiyatlarını esas alırsak, örneğin İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı 55,47 TL iken 57,54 TL seviyesine yükselmiştir. Dolayısıyla "Motorine ne kadar zam geldi?" sorusunun cevabı: 2,07 TL/lt.

7 KASIM 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI: BENZİN FİYATLARI NE KADAR, MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

Güncel şehir bazlı pompa satış fiyatları aşağıdaki gibidir. Fiyatlar, şehirden şehire ve bayi/ilk satış noktasına göre hafif farklılık gösterebilir.

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 53,72 TL/lt

Motorin: 57,58 TL/lt

LPG: 27,71 TL/lt

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 53,54 TL/lt

Motorin: 57,43 TL/lt

LPG: 27,08 TL/lt

Ankara

Benzin: 54,57 TL/lt

Motorin: 58,61 TL/lt

LPG: 27,60 TL/lt

İzmir

Benzin: 54,90 TL/lt

Motorin: 58,94 TL/lt

LPG: 27,53 TL/lt

Bu tablo, 7 Kasım güncel akaryakıt fiyatları açısından kapsamlı bir bakış sunuyor.