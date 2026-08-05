Haberler

Motorine Gece Yarısı 3,97 TL İndirim Bekleniyor

Motorine Gece Yarısı 3,97 TL İndirim Bekleniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Motorine, yeni bir indirim daha göründü. Motorine, bu gece yarısından geçerli 3,97 TL indirim bekleniyor. Akaryakıt sektörü temsilcileri, akaryakıttaki uygulanan Eşel mobil sistemine işaret ederek, "Bu tutarın, tamamı ya da önemli bir bölümü üzerinden ÖTV kesintisinin yapılmasını bekliyoruz. Bu durumda tabelalar ya hiç değişmeyecek ya da çok düşük tutarlı bir indirim gündeme gelecek" dedi.

Haber : Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Motorine, yeni bir indirim daha göründü. Motorine, bu gece yarısından geçerli 3,97 TL indirim bekleniyor. Akaryakıt sektörü temsilcileri, akaryakıttaki uygulanan Eşel mobil sistemine işaret ederek, "Bu tutarın, tamamı ya da önemli bir bölümü üzerinden ÖTV kesintisinin yapılmasını bekliyoruz. Bu durumda tabelalar ya hiç değişmeyecek ya da çok düşük tutarlı bir indirim gündeme gelecek" dedi.

Brent petrol ve küresel piyasalarda motorinin metrik ton fiyat, ABD ile İran arasındaki gerilimin düşürülmesine yönelik diplomatik çabaların sürmesi ve Hürmüz Boğazı konusunda anlaşma olasılığının güçlenmesiyle geriliyor. Bu durum, motorine peş peşe indirimi gündeme getirdi.

İlk indirim bugün tabelalara yansıdı. Motorine, 6,37 TL indirim bekleniyordu. Eşel mobil sistemi gereğince ÖTV kesintisi yapıldı. ÖTV ve yüzde 20 KDV'si ile birlikte kesinti tutarı, 5 TL 32 kuruşu buldu. Pompa satış fiyatlarına, sadece 1 TL 5 kuruş indirim yansıtıldı.

İKİNCİ İNDİRİM

Motorine, ikinci indirim de göründü. Bu gece yarısından geçerli 3,97 TL indirim hesaplandı. Akaryakıt sektörü temsilcileri, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, "Bu tutarın, tamamı ya da önemli bir bölümü üzerinden ÖTV kesintisinin yapılmasını bekliyoruz. Bu durumda tabelalar ya hiç değişmeyecek ya da çok düşük tutarlı bir indirim gündeme gelecek" diye konuştu.

Kaynaklar, benzinde indirim olup olmayacağı sonusuna, "Küresel piyasalarda benzin fiyatları de geriliyor. Birkaç güne kadar benzine de indirim yapılabilir" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA
LGS tercih sonuçları açıklandı

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sonuçlar açıklandı
Otomobil İETT otobüsüne çarptı! 3 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da korkunç kaza! Çok sayıda can kaybı var
Şehit yakınları ve gaziler için yeni düzenleme! Maaşlar artıyor, haklar genişliyor

AK Parti ve MHP'den tarihi adım! Maaşlar artıyor, haklar genişliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ufuk Beydemir'den eski eşi İpek Filiz Yazıcı'nın yeni aşkına olay yorum

Eski eşi yeni aşkını ilan etti, ünlü şarkıcının yorumu olay oldu
Galatasaray'ın yeni 10 numarası bu iki isimden biri olacak

Galatasaray'ın yeni 10 numarası bu iki isimden biri olacak!
100 savaş tankını denize attılar

100 savaş tankını denize attılar!
Akaryakıta üst üste ikinci indirim

Araç sahipleri dikkat! Üst üste ikinci indirim geliyor
İsrailli siyasetçi, Mamdani'yi ringe çağırdı: Sen ve ben bebeğim, yüz yüze

Müslüman başkana akılalmaz teklif: Sen ve ben bebeğim...
Tatili kabusa döndü! Fenomen isim maymun saldırısına uğradı

Türk fenomenin tatili kabusa döndü
3,5 milyar liralık dev satış! 50 yıllık Türk şirketi el değiştiriyor

3,5 milyar liralık dev satış! 50 yıllık Türk şirketi el değiştiriyor