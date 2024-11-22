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Morgan Stanley Türkiye'de faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağına ilişkin yaptığı tahmini erkene çekti

Morgan Stanley Türkiye'de faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağına ilişkin yaptığı tahmini erkene çekti
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New York merkezli Citigroup'un ardından ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan (TCMB) faiz indirim beklentisini öne çıktı. Morgan Stanley'ye göre; Merkez Bankası sekiz aydır yüzde 50'de tuttuğu politika faizini aralık ayında düşürmeye başlayacak.

Morgan Stanley Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dünkü faiz kararının ardından faiz indirim beklentisini öne çekti.

Kurumun raporunda "Daha yumuşak bir ton ve örtülü reel faiz yönlendirmesi. Merkez Bankası'nın gerçekleşen ve beklenen enflasyondaki düşüşe paralel faiz indirimlerine başlamaya hazırlandığı sinyalini veriyor" ifadesi kullanıldı. Raporda faiz indirim tahmini ocak ayından aralık ayına çekilirken sıkı para duruşunun hâlâ hakim olduğu belirtildi.

FAİ Z İNDİRİMİNDE İLK SİNYALLER GELDİ

Merkez Bankası'nın dünkü faiz kararını duyurduğu Para Politikası Kurulu (PPK) metninde, bankanın aralık ayı için faiz indirimine kapı araladığına yönelik sinyaller yer almıştı.

Morgan Stanley, manşet enflasyonun kasımda aylık yüzde 1,9, yıllık yüzde 46,5, aralıkta aylık yüzde 1,5, yıllık yüzde 44,5'e gerileyeceği tahmin etti. Bu durumun da aralık ayında 200 baz puanlık faiz indirimi için alan açacağını ve reel faiz oranını pozitif bölgede tutacağı öngörüsünü paylaştı. Morgan Stanley'den yapılan açıklamada "Enflasyondaki yavaşlama duraklarsa faiz indirimlerine ara verilebilir veya Merkez Bankası daha küçük adımlarla indirimlere devam edebilir" ifadesine yer verildi.

CITIGROUP DA AYNI GÖRÜŞTE

Citigroup ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar tarafından yayımlanan raporda da TCMB'nin faiz indirimi için zemin hazırladığına dikkat çekilmişti. Raporda, TCMB'nin iç talebin dezenflasyon sürecini desteklediği ve hizmet enflasyonundaki iyileşme belirtilerine ilişkin değerlendirmelerinin, maliye ve para politikası koordinasyonundaki artışla birleşmesinin, aralık ayında faiz indiriminin masada kalmaya devam ettiğine işaret ettiği belirtilmişti.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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