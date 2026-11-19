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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD'nin kredi notlarına yönelik periyodik incelemesini tamamladığını bildirdi.

Moody's'ten yapılan açıklamada, ABD'nin kredi profilinin ülkenin "olağanüstü" ekonomik gücünü, güçlü kurumlarını ve yönetişim yapısını, ayrıca ABD dolarının ve Hazine tahvili piyasasının küresel finans sistemindeki "benzersiz ve merkezi" rollerinin desteklediği olağanüstü finansman kapasitesini yansıttığı belirtildi.

Etkin denge ve denetim mekanizmaları ile son derece etkili para politikasına dayanan ülkenin kurumsal çerçevesinin politika öngörülebilirliğini ve dayanıklılığını desteklemeyi sürdürdüğü aktarılan açıklamada, bu güçlü yönlerin kamu borcu ve faiz ödemelerindeki artış nedeniyle son 10 yılı aşkın süredir zayıflayan ve daha da zayıflaması beklenen ülkenin mali gücündeki gerilemeyi dengelediği kaydedildi.

Açıklamada, bütçe açığının 2026 mali yılında 2 trilyon dolara ulaşarak Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) tahmini yüzde 6,2'sine karşılık geldiği, bu oranın 2025 mali yılında yüzde 5,8 olduğu belirtildi.

Harcamalar, gelirlerin yaklaşık iki katı hızda arttı

Harcamaların, sosyal yardım ve hak temelli kamu harcamalarındaki artış ile net faiz maliyetlerindeki yükselişi yansıtacak şekilde gelirlerin yaklaşık iki katı hızla arttığına işaret edilen açıklamada, kamu tarafından tutulan federal borcun bir önceki yıl tahmini yüzde 98 seviyesinde bulunurken 31,8 trilyon dolara, yani GSYH'nin yaklaşık yüzde 100'üne yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, borçların karşılanabilirliğinin de zayıfladığı ve net faiz ödemelerinin federal gelirlerin yaklaşık yüzde 19,5'ini oluşturduğu aktarıldı.

Geçen yıl yapılan vergi değişiklikleri ve tarife gelirlerindeki düşüşün mali konsolidasyon için kullanılabilecek gelirleri azalttığı belirtilen açıklamada, önemli politika değişiklikleri yapılmaması halinde bütçe açıklarının gelecek 10 yıl boyunca GSYH'nin yüzde 6'sının üzerinde kalmasının ve federal borcun artış eğilimini sürdürmesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, daha eski ve düşük maliyetli borçların daha yüksek maliyetlerle yeniden finanse edilmesi ve artan borç yükünün büyük çaplı yeniden finansman ihtiyacına yol açması nedeniyle borçların karşılanabilirliğinin zayıflamaya devam etmesinin beklendiği, 2036 yılına kadar faiz ödemelerinin federal gelirlerin yaklaşık yüzde 29'unu oluşturacağının öngörüldüğü kaydedildi.

Büyüme hızının 2027'de yavaşlaması bekleniyor

ABD ekonomisinin 2026'da başlangıçta öngörülenden daha güçlü bir büyüme kaydettiği belirtilen açıklamada, ülke ekonomisinin 2026 yılının tamamında yüzde 2,3 büyümesinin, bu oranın 2027 ve 2028 yıllarında ise yüzde 2'ye gerilemesinin beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, yapay zeka altyapısına yönelik harcamaların kısa vadede GSYH büyümesini desteklediği ve uzun vadede verimlilik artışı sağlayabileceği, ancak bu kazanımların boyutunun belirsizliğini koruduğu ifade edildi.

Yüksek faiz oranları, enerji fiyatlarının yüksek seviyelerde seyretmesi ve yapay zeka yatırım döngüsünün normalleşmesinin büyümenin yavaşlamasına katkıda bulunacağı belirtilen açıklamada, bununla birlikte ekonominin inovasyon kapasitesi, dinamik özel sektörü ve derin sermaye piyasalarının yatırımları ve verimliliği desteklemeyi sürdüreceği, GSYH büyümesini orta vadeli potansiyeliyle genel olarak uyumlu düzeyde tutacağı kaydedildi.

Ara seçimlerin ardından genel mali eğilimin önemli ölçüde değişmesi beklenmiyor

Açıklamada, ara seçimlerin ardından genel mali eğilimin önemli ölçüde değişmesinin beklenmediği belirtilerek, ABD Hazine Bakanlığının borçlanma kapasitesi tükenmeden önce, muhtemelen uzun sürecek müzakerelerin ardından Kongre'nin borçlanma limitini yükseltmesinin veya askıya almasının beklendiği aktarıldı.

Moody's'in ABD'nin ekonomik gücüne ilişkin değerlendirmesinin "aaa" seviyesinde olmasının ekonominin olağanüstü büyüklüğünü, küresel ticaret ve finans merkezi konumunu, esnek piyasalarını ve finansal sistemlerini yansıttığı aktarılan açıklamada, ülkenin kurumlar ve yönetişim alanındaki güç notunun da tarihsel olarak güçlü ve bağımsız kurumları, hukukun üstünlüğüne verilen önem, anayasal güçler ayrılığı, yüksek şeffaflık düzeyi ve son derece etkili para ve makroekonomi politikaları sayesinde "aa2" seviyesinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ABD'nin "ba2" seviyesindeki mali güç notunun artan borç yükü ve azalan borç karşılanabilirliği nedeniyle zayıf kalmaya devam ettiği, yerleşik siyasi kutuplaşma ve federal hükümetin mali görünümündeki bozulmayı gidermeye yönelik siyasi engellerin ise siyasi risk notunun "baa" seviyesinde olmasına yol açtığı aktarıldı.

Durağan görünümün "Aa1" seviyesindeki kredi notuna ilişkin risklerin dengeli olduğunu yansıttığı bildirilen açıklamada, ABD'nin ekonomisinin büyüklüğü, dayanıklılığı ve dinamizmi ile doların küresel rezerv para birimi rolü gibi şoklara karşı dayanıklılık sağlayan olağanüstü kredi güçlü yönlerini koruduğu ifade edildi.

Açıklamada, hükümet gelirlerini önemli ölçüde artırarak veya harcamaları azaltarak borçların karşılanabilirliğindeki ve bütçe açıklarındaki bozulmayı belirgin biçimde yavaşlatacak ve nihayetinde tersine çevirecek mali reformların uygulanmasının kredi notunun yükseltilmesine yol açabileceği kaydedildi.

Mali göstergelerde mevcut beklentilerden çok daha hızlı ve büyük çaplı bir bozulma yaşanmasının kredi notu üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacağı aktarılan açıklamada, politika etkinliğinin veya kurumların gücünün ülkenin kredi profilini önemli ölçüde zayıflatacak ölçüde aşınması halinde de kredi notunun düşürülebileceği bildirildi.

Kaynak: AA