Mobilya ve tasarım dünyası İstanbul'da buluştu

Türkiye'de güçlü bir tasarım ekosistemi oluşturmak ve katma değerli ihracat hedeflerine ivme kazandırmak amacıyla düzenlenen "İstanbul Mobilya Tasarım Fuarı-Furnishings & Design İstanbul"un (FDI) ikincisi başladı.

Türk mobilya endüstrisinin güçlü ağlarını arkasına alarak, iç mekan tasarımı ve mobilya sektörünü tasarım odaklı bir bakış açısıyla buluşturan ve uluslararası boyut kazanan FDI, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından düzenlenen ve mobilyadan aydınlatmaya, ev tekstilinden aksesuara kadar iç mekan tasarımının yenilikçi, özgün ve ilham veren çözümlerinin sergilendiği fuarın açılışı için tören gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, 2002'den bu yana ihracatta yaşanan artıştan bahsederek, yılın 8 ayında ihracatın 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 4,3 artarak 178 milyar doları aştığını söyledi.

Köklü bir geçmişe sahip Türk mobilya sektörünün zanaatkarlık geleneğinden modern sanayi üretimine uzanan eşsiz bir başarı hikayesine sahip olduğunu dile getiren Ağar, mobilya ihracatının son 20 yılda 10 kat artarak 4,5 milyar dolar seviyesine çıktığını belirtti.

Sektörün 200'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini, kilogram başına dolar bazlı birim fiyatını yüzde 63 artırdığını ifade eden Ağar, "Mobilya sektörü dünyada 200 milyar doları aşan bir ticaret hacmine sahip. Ülkemizin ise dünya mobilya pazarından aldığı pay, son 20 yılda binde 4,35'ten yüzde 1,9'a ulaştı." dedi.

"FDI fuarına firmaların gösterdiği katılım memnuniyet verici"

Ticaret Bakan Yardımcısı Ağar, tasarımın yalnızca hayal etmek değil, farklı disiplinlerin etkileşimiyle işlevselliği ve estetiği bir araya getirmek olduğunu kaydederek, mobilya sektöründe tasarımın ve işlevselliğin öneminin giderek arttığını söyledi.

Tasarım Organizasyonu Desteği ile Türk tasarımcılara bugüne kadar 228 milyon lira destek ödemesi gerçekleştirdiklerini ifade eden Ağar, Turquality projeleri arasında yer alan ve mobilya sektörüne yönelik hayata geçirilen "Heartmade Furniture Turquality Tanıtım Projesi"ne ilişkin bilgiler verdi.

Ağar, bugün açılışı gerçekleştirilen FDI fuarına firmaların gösterdiği katılım seviyesinin memnuniyet verici olduğunu aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçtiğimiz yıl 40 markanın iştirak ettiği, 25 bin kişinin ziyaret ettiği bu fuara, bu yıl 100 markanın katılması ve aralarında 30 farklı ülkeden ziyaretçinin de bulunacağı 35 bin kişinin ziyaret etmesinin beklenmesi bizleri ayrıca gururlandırmaktadır. Önümüzdeki yıllarda FDI'nın uluslararası fuar niteliğinin güçleneceğine yürekten inanıyorum. Ayrıca, fuarla eş zamanlı olarak, Bakanlığımız desteğiyle İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından bir alım heyeti organizasyonu gerçekleştirilecek. Burada kurulacak her yeni iş bağlantısı, ülkemizin ihracatını, istihdamını ve marka değerini bir adım daha ileri taşıyacaktır."

"Fuarlar o ülkenin üretim gücünü gösteriyor"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de katma değerli üretim için tasarımın önemine işaret ederek, mobilya sektöründe bu alanda yaşanan gelişmelerden bahsetti.

Fuarların o ülkenin üretim gücünü, teknoloji kapasitesini, tasarım potansiyelini gösterdiğini dile getiren Gültepe, "Bu nedenle fuarları çok önemsiyorum. Fuarları sektörlerimizi küresel vitrine çıkardığımız organizasyonlar olarak değerlendiriyorum. İhracat hedeflerimize ulaşmak için markalaşma ve tasarım çok önemli. İnşallah bu fuarımızı büyüterek devam ederiz." dedi.

"İstanbul'u tasarım alanında bir buluşma merkezi yapmak istiyoruz"

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç ise son çeyrek asırda ihracat hacmini 17 kat artıran mobilya sektörünün dünyanın en önemli üreticilerinden biri haline geldiğini belirterek, "Ürettiğimiz şey yalnızca mobilya değil. Biz, yaşam alanlarını dönüştüren, şehirlerin ruhunu şekillendiren, hayallere ilham veren bir 'furnishings' ekosistemi inşa ediyoruz." diye konuştu.

Dünyanın hızla değiştiğini, mekan kavramının yeniden tanımlandığını dile getiren Güleç, "Tasarım artık yalnızca estetik değil, teknolojiyle birleşen, doğaya saygılı, insan odaklı bir vizyon demek. Biz, bu vizyonun kalbinde olmak istiyoruz. Bunu yaparsak son çeyrek asırda yazdığımız hikayenin başarı hikayesinin devamı ilk bölümden daha güzel olacak." şeklinde konuştu.

Güleç, İstanbul'u tasarım alanında bir buluşma merkezi yapmak istediklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'yi yalnızca rakamlarla değil, tasarım ve marka gücüyle anılır kılmak, sürdürülebilir katma değer ve ihracat gerçekleştirmek, ekolojik ve sosyal değer yaratmak, herkese ilham vermek istiyoruz. Bu hedeflere tasarım odaklı güçlü bir ekosistemle ulaşabiliriz. FDI işte bu amaçla doğdu. Bu fuarımız 45 bin üreticiyi temsil eden güçlü bir yapının ortak iradesidir. Kamunun, ihracatçı birliklerimizin, iç mekan endüstrimizin, üniversitelerimizin, tasarımcılarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ortak paydada buluştuğu yerdir. Kısacası FDI bir fuar değil, misyonu ve hedefleri olan çok katmanlı bir platformdur ve büyük bir gururla söylüyorum ki dünyada bu özellikte tek tasarım fuarıdır. "

Ahmet Güleç, fuarda tasarımcıların, üniversitelerin, üreticilerin ve STK'lerin aynı çatı altında buluştuğunu ifade ederek, üretici ve tasarımcı arasında köprülerin kurulduğunu, alım heyetleriyle global ticaretin kapılarının açıldığını ve panellerle sektörün geleceğinin tartışıldığını anlattı.

12 bin metrekare alanda düzenleniyor ve 100 marka katılıyor

MOSFED Başkanı Güleç, FDI'nın arkasında büyük bir emek, ortak akıl ve hedef birlikteliğinin bulunduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Fuarımızı bu yıl iki kat büyüttük. Hem alan olarak hem içerik olarak büyüdük. 12 bin metrekare alanda, 100 marka, 10 panel, 40 konuşmacı, 9 tasarım odaklı sergiyle yolumuza devam ediyoruz. D2b görüşmelerinde de hedefimiz geçen yılın tam iki katı. Panel içeriklerimize büyük bir titizlikle hazırlandık. Bu oturumlarda sürdürülebilirliği konuşacağız. İnovasyon ve tasarım yarattığı değeri tartışacağız, iyi uygulamaları anlatacağız. Rekabet stratejilerini ele alacağız, yeşil dönüşümün mobilya sektörüne etkisini, dönüşen çalışma alanlarını, yapay zekayı, tasarımcı ve üretici deneyimlerini, tasarım ekosistemini, aktörlerini ve ilişkilerini ele alacağız."

Güleç, fuarda Almanya, Belçika ve İtalya'dan da alanında uzman konukların konuşmacı olarak yer alacağını sözlerine ekledi.

Fuar, 27 Eylül Cumartesi günü sona erecek.