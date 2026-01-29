Yaptığı haberlerle mobilya sektörüne ve bu alandaki sürdürülebilirliğe katkı sunan gazetecilerin ödüllendirildiği "Mobilyaya Değer Katanlar-Basın Ödülleri" sahiplerini buldu.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından düzenlenen ve alanında dünyanın en prestijli üç fuarından biri olarak öne çıkan Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (İstanbul International Furniture Fair-IIFF) başladı.

Fuar ile eş zamanlı düzenlenen ve yaptığı haberlerle mobilya sektörüne ve bu alandaki sürdürülebilirliğe katkı sunan gazetecilerin ödüllendirildiği "Mobilyaya Değer Katanlar-Basın Ödülleri" töreni de İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, fuara ilk günden yoğun bir ilgi olduğunu belirterek, "Geçen sene 60 bin tane yaka kartı bastırmıştık girişte ve üçüncü gün ancak bitmişti. Bu yıl ilk gün saat 16.00'da yaka kartlarımız bitti. 60 binden fazla giriş var. Yani rekor katılımcımız ve ziyaretçimiz var. Bunların 40 bin tanesinin yerli, 20 bin tanesinin yabancı olarak tahmin ediyoruz." dedi.

Bu ziyaretçilerin, Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi'nde eş zamanlı düzenlenen fuardaki katılımcıları da mutlu ettiğini dile getiren Güleç, firmaların hepsinin teşekkür ettiğini söyledi.

"Son 20 yılda Türkiye ekonomisine 45 milyar dolar döviz kazandırdık"

Ahmet Güleç, mobilya sektörünün son 20 yılda Türkiye ekonomisindeki diğer sektörlerden net bir şekilde ayrıldığını kaydederek, imalat sektörünün yüzde 10'unu oluşturduğunu, üretimde 260 bin civarında çalışan bulunduğunu, mağazada çalışanlar da dahil edildiğinde 500 bin civarında istihdam olduğunu anlattı.

Sektörün geçen yıl 4,7 milyar dolar civarında ihracat gerçekleştirdiğini ifade eden Güleç, şöyle konuştu:

"Serbest bölgeleri de hesaba kattığımızda 5 milyar 150 milyon dolar ihracatımız var. Son 20 yılda birikimli olarak 45 milyar dolar Türkiye ekonomisine döviz kazandırdık. 200 ülkeye ihracat yapan ve dünya mobilya ticareti içindeki payını yüzde 0,3'lerden yüzde 2'lere çıkartan bir sektörden bahsediyoruz. Türkiye ihracatı içindeki payımız da yüzde 0,5'ten yüzde 2'yi aştı. Burada ağaç mamulleri ve orman ürünleri ihracat sektöründen bahsetmiyorum. O 8 milyar dolar. Hatta mobilyanın metali, plastiği, demiri, mermeriyle birlikte 10 milyar dolar civarında bizim ihracatımız."

"Sektörün başarısında onların (gazetecilerin) büyük bir emeği var"

MOSFED Başkanı Güleç, sürdürülebilirlik ve yeşil ekonominin önemine işaret ederek, yıllardır dünya genelinde üretim yapılırken sadece insanın düşünüldüğünü, suyun ve kaynakların tüketildiğini, doğanın katledildiğini ve diğer canlıların düşünülmediğini söyledi.

Bu süreçte sürdürülebilirlik ve yeşil ekonomi gibi kavramların oluştuğunu, bunların önem kazandığını dile getiren Güleç, şunları kaydetti:

"Geleceğimiz bunlarda. Şunu kabul etmemiz lazım: Tabii ki eko dizaynı, sürdürülebilirliği, yeşil ekonomiyi tartışacağız, kaynaklarımızın daha verimli ve çeşitli olmasını nasıl artırırız diye düşüneceğiz. Bizim gibi çalışan, bizi denetleyen, bizi sorgulayan ve bize ufuk açan basın mensupları arkadaşlarımız var. Bu güzel başarıda onların büyük bir emeği var. Onlar bizi motive ediyorlar, bize doğruyu gösteriyorlar. Onlar bir yanlışlık olduğu zaman 'bak böyle gitmez ya da böyle olması lazım' diyorlar. Örnek olaylarımızı, başarılarımızı getiriyorlar. Mesele bir dönüşüm hikayesi, gelecek hikayesiyse onları unutmadık, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İltifat marifete tabidir. Bu akşam da onlar için bir ödül töreni düzenledik."

AA Finans Haberleri Başmuhabiri Uğur Aslanhan'a teşekkür plaketi

Etkinlikte, yaptığı haberlerle mobilya sektörüne ve bu alandaki sürdürülebilirliğe katkı sunan gazeteciler teşekkür plaketiyle ödüllendirildi.

Anadolu Ajansı (AA) Finans Haberleri Başmuhabiri Uğur Aslanhan'a da yaptığı haberlerle sektöre sunduğu katkı dolayısıyla teşekkür plaketi takdim edildi.