Mobilya sektörü MOSDER Business'ta buluştu

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Avrupa'da yaşlanan markalar olduğunu, firmaların bu markaları satın alması durumunda onlara Türkiye'de doğmuş bir marka gibi bakılacağını belirterek, "Yurt dışından alınan markaların, mağazalarına ve depolarına artık kira desteği vermeyi planlıyoruz." dedi.

Mobilya sektöründe üretim, tasarım, tedarik ve ihracat kanallarını bir araya getiren Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Business, 25'e yakın ülkeden gelen B2B mobilya alım heyetleri ile Türk mobilya firmalarının buluştuğu programla gerçekleştirildi.

Kılıçkaya, programın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ihracatının 270 milyar doları aştığını hatırlatarak, küresel konjonktürde ticaret savaşlarının olduğu bir dönemde bulunulduğunu ve 2026 yılı beklentilerinin çok da iyi olmadığını ifade etti.

Bu gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğini söyleyen Kılıçkaya, "Mobilya sektörünün ihracatı 11 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4'lük artışla 4,2 milyar doları yakaladı, herkesi kutluyorum." dedi.

Kılıçkaya, mobilya sektörünün son 20 yılda ihracatını 10 kat büyüttüğüne dikkati çekerek, sektörün 200'den fazla ülkeye ihracat yaptığını ve kilogram başına dolar bazında birim fiyatını da yüzde 63 yükselttiğini dile getirdi.

Ticaret Bakanlığının ihracatçılara verdiği desteklere değinen Kılıçkaya şunları söyledi:

"Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve ihracatçı birliklerimizle ihracatımızı artırmak için çalışıyoruz. Ticari enformasyon ve bilgilendirme faaliyetleri yürütüyoruz. İhracat destekleri veriyoruz. Yurt dışında özellikle Avrupa'da yaşlanan markalar var. Biz şunu söylüyoruz; eğer siz bu markaları satın alırsanız, yani tamamen Türk sermayesine geçince Türkiye'de doğmuş bir marka gibi ona bakacağız. Yurt dışından alınan markaların, mağazalarına ve depolarına artık kira desteği vermeyi planlıyoruz."

"Daha dirençli bir yapı kurmayı hedefliyoruz"

MOSDER Başkanı Davut Karaçak da Türk mobilya sanayisinin üretim, ihracat ve dönüşüm yolculuğuna yön vermek, geleceğe dair hedefleri ve kararlılığı paylaşmak için bir arada olunduğunu dile getirdi.

Karaçak, Türk mobilya sanayisinin bugün geldiği noktada, üretim gücünü, tasarım kabiliyetini ve ihracat vizyonunu aynı potada birleştiren köklü bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

MOSDER'in yalnızca bir dernek olmadığını, üretim gücünü, tasarım vizyonunu ve sürdürülebilir kalkınma anlayışını aynı çatı altında buluşturan güçlü bir ekosistem olduğunu söyleyen Karaçak, "Üyelerimizin üretim potansiyelini güçlendiren, onlara yeni pazarlar kazandıran ve uluslararası rekabette daha sağlam bir zemin sunan anlayışla çalışıyoruz. Kamu kurumlarımız, üreticilerimiz ve ihracatçılarımızla birlikte daha dirençli bir yapı kurmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Karaçak, etkinlikte bu yıl temanın "Tedarik Zincirlerinde Dönüşüm ve Dayanıklılık" olduğunu belirterek, bugünün dünyasında rekabetin sadece fiyatla değil, stratejiyle, teknolojiyle ve üretim kabiliyetiyle kazanıldığını vurguladı.

Küresel ekonomideki dalgalanmalara işaret eden Karaçak, şu değerlendirmede bulundu:

"Yüksek faiz, kur baskısı, enerji ve ham madde maliyetleri sektörü zorluyor. Ancak Türk mobilya sektörü, yalnızca bir üretim gücü değil, aynı zamanda yenilik ve sürdürülebilir kalkınma vizyonunun simgesidir. 45 binden fazla üretici firmamız, dolaylı olarak 500 bin kişiye istihdam sağlayarak ülkemizin üretim zincirinde stratejik rol üstleniyor. Bu tablo, sektörümüzün yalnızca sanayi değil, aynı zamanda ekonominin omurgalarından biri olduğunu gösteriyor. Yatırımını erteleyen, maliyetlerini fiyatlara yansıtamayan ama buna rağmen üretimi sürdüren bir sektörüz. İşte tam da bu noktada Türk mobilya sanayicisinin farkı ortaya çıkıyor."

"Bu yıl dünya mobilya ihracatının 300 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor"

MOSDER Başkanı Karaçak, son 20 yılda dünya mobilya ihracatının yüksek bir hızla büyüdüğünü gördüklerini, ihracatın 2021'de 325 milyar dolarla en yüksek seviyesine ulaştığını ifade etti.

2025 verilerinin henüz kesinleşmediğini belirten Karaçak, "Bu yılki dünya mobilya ihracatının 300 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Sektörümüzdeki işletmelerin önemli bir bölümü bugün kapasitesinin yalnızca yarısıyla üretim yapıyor. Yüksek faiz oranları, kur baskısı ve işletme sermayesi yetersizliği, bu potansiyelin hayata geçirilmesinin önündeki temel engelleri oluşturuyor." diye konuştu.

"Mobilya sektörü Türkiye'nin sanayi gücünün temel taşlarından biri"

İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Erkan Özkan da alım heyetleri, B2B'ler, yurt içinde fuarlar ve UR-GE programları dahil olmak üzere birçok çalışmanın içinde olduklarını söyledi.

TİM Başkan Vekili ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Adil Pelister, mobilya sektörünün Türkiye'nin sanayi gücünün temel taşlarından biri olduğunu, sadece üretim kapasitesiyle değil, tasarım, marka yaratma ve ihracat kabiliyetiyle de Türkiye'nin küresel yeteneklerinden biri olduğunu dile getirdi.

Pelister, mobilya sektörünün uyumlu çalıştığı sektörler arasında kimya sektörünün de olduğunu belirterek, "Mobilya sektörü, ahşaptan metale, kumaştan süngere, vernikten yapıştırıcıya kadar genişleyen kimya ekosistemi içinde yer alıyor." dedi.

TİM Başkan Vekili ve Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç de Türk mobilya sektörünün tarihine ve üretim gücüne ilişkin bilgi verdi.