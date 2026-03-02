Mobil Dünya Kongresi'nde yapay zekalı "Metal Yaka" sahaya iniyor

Dünyanın önde gelen mobil teknoloji fuarlarından Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress-MWC26), İspanya'nın Barselona kentinde kapılarını açtı.

Bu sene "zeka çağı"na işaret eden "IQ Era" temasıyla Fira Gran Via Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe 200'ü aşkın ülkeden 100 bin ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Dünya GSM Birliği'nin (GSMA) her yıl düzenlediği fuarda, yapay zekanın fiziksel biçim kazandığı ve "metal yaka" olarak tabir edilen insansı robotlar öne çıktı.

Ayrıca "cisimleşmiş yapay zeka" uygulamaları ile kuantum bilişimi, uydu teknolojileri, üç katlı akıllı cep telefonu prototipleri, robot taksiler ve ay araçları gibi geniş bir teknoloji yelpazesi sergileniyor.

Barselona'da 20'nci yılı kutlanan fuarda, geleneksel mobil teknolojilerin ötesine geçilerek yeni büyüme alanlarına odaklanılan "Yeni Ufuklar" bölümü ilk kez ziyaretçilerle buluştu. Yapay zekanın yalnızca yazılım ortamında değil, robotlar, insansız hava araçları, otonom araçlar ve endüstriyel sistemler üzerinden fiziksel dünyada da yer aldığı uygulamalar yoğun ilgi gördü.

Geleceğin dijital altyapısının ipuçları öne çıktı

"Cisimleşmiş yapay zeka" yalnızca yazılımla sınırlı kalmayarak, insansı robotlar, insansız hava araçları gibi teknolojik ürünlerle fiziksel bir forma bürünüyor."

Laboratuvarlardan çıkıp artık sahaya inen insansı robotlardan robot hemşirelere, holografik cerrahi planlamadan 5G destekli endüstriyel üretim çözümlerine kadar çok sayıda yenilik sergilenirken, fuarda kuantum şifreleme ve karasal olmayan ağlar (NTN) gibi teknolojiler de geleceğin dijital altyapısına ilişkin ipuçları sundu.

Fuarda yeni nesil giyilebilir yapay zeka teknolojileri de tanıtıldı.

Türkiye MWC'de 39 katılımcıyla sahne aldı

Türkiye'nin fuara milli katılımını 2014 yılından bu yana İstanbul Ticaret Odası (İTO) organize ediyor. Fuarda 19'u milli iştirak kapsamında olmak üzere Türkiye'den toplam 39 katılımcı firma, kuruluş ve teknoloji girişimi yer alıyor. İTO'nun iştiraklerinden Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) ile Teknopark İstanbul'dan firmalar ve girişimler de fuara katılım sağladı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, fuarda yaptığı değerlendirmede, yapay zekanın meslekleri ortadan kaldırmadığını, meslekleri dönüştürdüğünü ifade ederek, "Tarihsel olarak her teknoloji devrimi bazı kapıları kapatırken yenilerini açmıştır. Bugün de aynı dinamiği yaşıyoruz. Asıl mesele ona hazırlıklı olmak." ifadelerini kullandı.

Kısa vadede en fazla etkilenecek alanların veri girişi, çağrı merkezi operasyonları, standart muhasebe işlemleri ve basit içerik üretimi gibi rutin görevler olduğunu belirten Avdagiç, fiziksel yapay zekanın depo, lojistik ve üretim sektörlerinde de hızlı bir dönüşümü beraberinde getirdiğine dikkati çekti.

"İlk ChatGPT mezunları bu yıl iş hayatına atılıyor"

İTO Başkanı Avdagiç, yapay zekanın iş dünyasında yarattığı etkiye işaret ederek, "Üretken yapay zeka aracı ChatGPT'nin 2022'de hayatımıza girmesiyle birlikte üniversiteye yeni başlayan gençler bu yıl haziranda mezun oluyor ve üniversiteliler ilk kez bu yıl iş hayatına atılacaklar." diye konuştu.

İlk ChatGPT kuşağının en büyük rakibinin yeniden yapay zeka olacağını belirten Avdagiç, dünyada eski kuralların artık geçerli olmadığına, yenilerinin ise henüz yazılmakta olduğu bir dönemin yaşandığına işaret etti.

Avdagiç, şunları kaydetti:

"Yapay zekayı Türkiye'nin yeni büyüme modeli, yeni ihracat hikayesi ve yeni küresel konumunun belirleyicisi yapmalıyız. Teknolojiyi yalnız kullanan değil, geliştiren gençler yetiştirmeye odaklanmayı ülkemiz için beka meselesi görüyoruz. Teknolojiyi, yalnızca kullanan değil geliştiren gençler yetiştirmek ülke açısından stratejik önem taşıyor. Yapay zeka okuryazarlığının artırılması ve imalat gibi sektörlerde yeni açılımların sağlanması gerekiyor."

"Yapay zekayı yönetilmesi gereken köklü bir dönüşüm olarak görüyoruz"

Avdagiç, Türkiye'nin yapay zekada hızla sıçrayabileceğine inandığını vurgulayarak, "Yapay zekanın iş dünyasında yarattığı etkiyi bir tehdit değil, yönetilmesi gereken köklü bir dönüşüm olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

İTO olarak üye işletmelere yönelik yapay zeka okuryazarlığını, dijital dönüşüm danışmanlığını ve yeniden beceri kazandırma programlarını kapsamlı biçimde genişletmeyi öngördüklerini belirten Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"GSMA'in Mobil Ekonomi 2024 raporuna göre, mobil teknolojilerin küresel ekonomiye katkısının 2030 yılına kadar 6,4 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Yalnızca 5G'nin bu katkıdaki payının 930 milyar doları aşacağı öngörülüyor. IHS Markit'in hazırladığı ve Dünya Ekonomik Forumu tarafından da referans alınan araştırmaya göre ise küresel 5G değer zinciri, 2035'e kadar 22 milyonun üzerinde istihdamı destekleyecek. Bu rakamlar, dijital dönüşümün bir tercih değil, ekonomik büyümenin temel dinamiği olduğunu ortaya koyuyor."

Fuarın bu yıl 6 ana teması var

MWC26'nın dört günlük yoğun programı, akıllı altyapı, ConnectAI, kurumsal AI, AI Nexus, Tech4All ve oyun değiştirenler olmak üzere 6 ana tema etrafında şekillendi.

Bu yıl ilk kez açılan "Geleceğin Havalimanı" bölgesinde ziyaretçiler geleceğin sürtünmesiz hava yolculuğunu bizzat deneyimliyor.

Fuar, üretim ve imalat, finansal teknolojiler, ticaret ve akıllı mobilite ile spor, eğlence gibi sektörlerde dijital dönüşümün bugüne yansımalarını da gözler önüne seriyor.

MWC26 Barselona, 5 Mart Perşembe gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.