Mısır Üreticileri TMO'nun Alım Fiyatını Eleştiriyor

MELTEM KARAKAŞ

Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Levent Özbunar, "TMO'nun şu anda bir kilo ürün alabileceği bir alanı yok. Mısırla ilgili büyük sıkıntılar yaşanacak. Üretici hasada girdiği dönem bu mısır nereye satacak" dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), ton başına mısır alım fiyatını 6 bin lira olarak açıkladı. Üreticilerin açıklanan fiyattan memnun olmadığını söyleyen TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Levent Özbunar, "Şu anda mevcut durumda TMO'nun alması gereken fiyat 9 bin 400 liradır" dedi.

"TMO'NUN ALMASI GEREKEN FİYAT 9 BİN 400 LİRADIR"

Mısır alım fiyatının üreticiyi mağdur edeceğini ifade eden Özbunar, şunları söyledi:

"Çok büyük mağduriyet var. Geçtiğimiz yıl 5 bin 700 lira olan mısır fiyatı yüzde 5 artışla 6 bin lira olarak belirlendi. Tabi ki bu 6 bin lira yüzde 14 nemle beraber belirlenen bir fiyat. Ama mısır üreticisinin şu anda yüzde 14 nemi yakalaması Eskişehir bazında söyleyeyim çok zor büyük ihtimal. Nem oranı arttıkça fiyat düşüşleri de oluyor. Bugün TMO'nun belirlediği 6 bin lira yaklaşık 5 bin 400 lira gibi meblağlar olacak ama girdi maliyetlerimize baktığımız zaman odamızın da yeni yaptığı bir çalışma var maliyet analizi. Buna göre şu anda mevcut durumda TMO'nun alması gereken fiyat 9 bin 400 liradır. Bu fiyatın altında kesinlikle ücreti mağdur olacaktır. Bu maliyetlerin altında ezilecektir. Her geçen gün mazota zam gelirken, girdi maliyetlerine zam gelirken yüzde 5'lik bir artış gerçekten mısır üreticimizi üzmüştür.

"TMO'DAN HİÇBİR AÇIKLAMA GELMİYOR"

Aynı zamanda bu üretilen mamullerin tabi depolanmasıyla ilgili yakın bir zamanda sıkıntılar olacağını düşünüyorum. Edindiğimiz bilgiler doğrultusunda TMO'nun şu anda bir kilo ürün alabileceği bir alanı yok. Yakın bir dönemde hem ayçiçek hasadı başlayacak. Ayçiçek ile ilgili TMO belki bir önlem almıyor ama mısırla ilgili büyük sıkıntılar yaşanacağı göz önünde çünkü depolanmasının çelik silolarda yapılması gerekiyor. Daha özenli depolanması gerekiyor. Üretici hasada girdiği dönem bu mısır nereye satacak? Şu anda bizim kafamızda soru işaretleri var. Bununla ilgili TMO'dan hiçbir açıklama gelmiyor. Sadece kendilerini öven açıklamalar yapıyorlar. Bu da bir soru işareti. Biz neler eksik yapılıyor, bununla ilgili ne tarz tedbirler alınabilir biz meslek odalarına veya çiftçi örgütlerine ne gibi görevler düşüyor bunları aslında masalarda oturup konuşup hep birlikte çiftçinin mağduriyetini engellememiz gerekiyor.

"TÜRKİYE TABAN FİYATI, TAVAN FİYATI OLARAK ALGILIYOR"

Bizim kurularımız kendileri çalıyorlar kendileri oynuyorlar. Bu da bizleri üzüyor. TMO çok güzel taban fiyatı açıklıyor. İster beğenelim ister beğenmeyelim ama bugün bakıyoruz üretici ürününü satarken sanki Türkiye TMO'nun belirlediği taban fiyatı, tavan fiyatı olarak algılıyor. Hep onun altında fiyatlar veriyor. Hiçbir özel sektörde bu tarz bir davranış olmaz. Kurumlar taban fiyatı belirler. Tüccar da onun üstünde alır. Ama tarım sektöründe bunun tam tersi. Bunu da artık devletin kurumları, denetleme mekanizmasını oluşturup çiftçinin mağduriyeti önlenmeli."