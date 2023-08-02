Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Türkiye ile İş Birliğini Geliştirmek İstiyor

Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmed Samir Saleh, Türkiye ile iş birliğini geliştirmek istediklerini ve aralarında ortak bir tarih olduğunu belirtti. Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Saleh, Türkiye-Mısır Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı ve ticaret hacminin artırılmasını dile getirdi. Ayrıca Türk vatandaşlarının Mısır'a vize almasını kolaylaştırdıklarını ifade etti. Türkiye ile Mısır arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara ulaştığını ve bu rakamın daha da artırılması gerektiğini söyledi.

MISIR Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmed Samir Saleh, Türkiye ile iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz, aramızda ortak bir tarih var. Aynı zamanda her iki halkı birbirine bağlayan sıkı bağlar mevcuttur dedi.

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmed Samir Saleh, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen 'Türkiye-Mısır Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İskenderiye Ticaret Odası Başkanı Ahmed Al Wakeel, Mısır Sanayiciler Federasyonu Başkanı Mohamed Al-sewedy katıldı. Konuk Bakan Ahmed Samir Saleh, Türk yetkilerle yaptıkları buluşmaların, yeni bir çıkış noktası oluşturmasını istediklerini belirterek, Bu şirketleri, iş adamları arasındaki karşılıklı iş birliğini daha da artırarak iki ülkenin isteklerini yerine getirerek ticaret hacminin artırılmasını diliyoruz. Bu sabah Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüştük. Toplantımızda iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için önümüzdeki dönemde isteklerimizi dile getirdik ve birçok önemli konuyu ele aldık. Bu iletişimin devam ettirilmesi ve aynı zamanda ticaret hacminin artırılmasını dile getirdik. Dünyadaki ekonomik durum bazı zorlukları oluşturmaktadır. Özellikle her iki tarafın da iş insanları için bu söz konusu oluyor. Bugünkü buluşmadan istifade ederek, bütün bu zorlukların bertaraf edilmesi için istekli olduğumuzu ifade etmek istiyorum diye konuştu.

Saleh, Türk vatandaşlarının Mısır'a vize almalarını kolaylaştırdıklarını belirterek, Bu durum daha önce iş insanları için zorluklar oluşturuyordu. En büyük engellerden biriydi ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesini engelliyordu dedi.

'2022'DE TÜRK FİRMALAR ÇOK BAŞARILI OLDU'

Saleh, geçen yıllarda Mısır ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara ulaştığını kaydederek, Bu daha önce ulaşamadığımız bir rakamdı. Özellikle var olan ekonomik zorluklara rağmen bu gerçekleştirildi. Ancak bu iki tarafın beklentisini karşılayamadı. Daha fazla ve iyi şekilde iki ülkenin var olan imkanları kullanması gerekiyor. Ayrıca Mısır'daki 790'dan fazla Türk şirketi, yatırım gerçekleştirmekten memnun. Bu yatırımların hacmi, 2,5 milyar dolar düzeyindedir. Buna ek olarak aynı zamanda yeni yatırımlar da söz konusu oldu. 2022 yılında Türk firmalar çok başarılı oldu. Bunun başka sektörlere de yansımasını istiyoruz. Bir alanda kimyevi sanayi, gıda, mühendislik ve araba sanayii alanında bunu gerçekleştirebiliriz. Aynı zamanda Türkiye ile iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz. Türkiye ile aramızda ortak bir tarih var. Aynı zamanda her iki halkı birbirine bağlayan sıkı bağlar mevcuttur diye konuştu.

HİSARCIKLIOĞLU MISIR, AFRİKA'DAKİ EN BÜYÜK TİCARET ORTAĞIMIZ

Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarılmasından mutluluk duyduğunu belirtti. Hisarcıklıoğlu, iş dünyası temsilcileri olarak, her zaman siyaset ile ekonomiyi ayrı tutmaya çalıştıklarını kaydederek, Biliyorsunuz; Türk firmalarının Mısır'da 2,5 milyar dolar civarında yatırımı var. Türkiye ile Mısır arasında bir serbest ticaret anlaşması bulunuyor. Mısır, ülkemizin Afrika'daki en büyük ticaret ortağıdır. 2022 yılında ticaret hacmimiz 10 milyar dolar düzeyine gelmiştir. Kısa süre içinde, karşılıklı ticaretimizi 20 milyar dolar düzeyine çıkarabileceğimize inanıyoruz. Mısırlı firmalarla, Afrika ve Orta Doğu başta olmak üzere, üçüncü ülkelerde iş birliği fırsatlarımızın olduğuna inanıyoruz ifadelerini kullandı.