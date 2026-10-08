Mısır Maliye Bakanı Kouchouk, Türkiye'nin kamu borcunun düşük olduğunu söyledi

Mısır Maliye Bakanı Ahmed Kouchouk, Türkiye'nin diğer ülkelere kıyasla çok daha düşük bir bütçe açığına ve aynı zamanda çok daha düşük bir kamu borcuna sahip olduğunu belirterek "Özel sektör borçluluğu bir miktar yüksek ancak kamu borcu düşük seviyelerde. Türkiye'nin şu anda bulunduğu konum, son derece önemli bir avantaj sağlıyor. Dolayısıyla makroekonomik istikrarın sürdürülmesi, sahip olunan mali tamponların korunması ve bunların akıllıca kullanılması, büyük önem taşıyor." dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından merkez bankası başkanları ile üst düzey politika yapıcılarını bir araya getiren İstanbul Ekonomi Forumu devam ediyor.

Forumda konuşan Mısır Maliye Bakanı Kouchouk, "Bence hepimiz büyük bir belirsizlikle karşı karşıyayız ve bu durum giderek hayatımızın normal bir parçası haline geliyor. Aslında bugüne kadar gösterdiğimiz dayanıklılığın bir kısmı da bu tür durumlarla artık çok daha düzenli ve sık bir şekilde karşılaşmamızdan, bunları içselleştirmemizden ve hatta bu durumlarla başa çıkmayı daha sistematik bir şekilde öğrenmemizden kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Küresel belirsizlikleri, emtia piyasalarındaki şokları, arz yönlü aksaklıkları ve tedarik zincirlerindeki bozulmaları her ülkenin farklı biçimlerde hissettiğini belirten Kouchouk, "Örneğin, Mısır'da biz, bu belirsizlikleri kalıcı şoklar olarak değerlendirmeye ve bunları oluşturduğumuz çerçeveye sistematik bir şekilde dahil etmeye başladık. Bu şoklar gelip geçiyor gibi görünse de farklı biçimlerde, farklı şekillerde ve farklı yollarla sürekli olarak yeniden ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Kouchouk, köklü dönüşümlerin yaşandığı bir dönemden geçildiğini dile getirdi.

İş yapış biçimlerinin değiştiğine tanık olduklarını dile getiren Kouchouk, "İnsanların, şirketlerin, ülkelerin ve bireylerin kendilerine yeni yollar çizmeye, yeni alanlar, yeni ülkeler, yeni hedefler ve yeni pazarlar bulmaya çalıştıklarını görüyoruz. Herkes işleri farklı şekillerde yapmanın yollarını arıyor, teknolojinin sunduğu kazanımlardan, teknolojik dönüşümden ve bu dönüşümün beraberinde getirdiği fırsatlardan yararlanmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu hiç de kolay bir süreç değil." ifadelerini kullandı.

"Mevcut ortamda yapılabilecek en doğru şey makroekonomik istikrarı korumak"

Mevcut ortamda yapılabilecek en doğru şeyin makroekonomik istikrarı korumak olduğunu ifade eden Kouchouk, bunun son derece önemli ve asla hafife alınmaması gereken bir konu teşkil ettiğini söyledi.

Bakan Kouchouk, Türkiye'nin diğer ülkelere kıyasla çok daha düşük bir bütçe açığına ve aynı zamanda çok daha düşük bir kamu borcuna sahip olduğunu belirterek, "Özel sektör borçluluğu bir miktar yüksek ancak kamu borcu düşük seviyelerde. Türkiye'nin şu anda bulunduğu konum son derece önemli bir avantaj sağlıyor. Dolayısıyla makroekonomik istikrarın sürdürülmesi, sahip olunan mali tamponların korunması ve bunların akıllıca kullanılması büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mali alanın genişletilmesi ve kamu gelirlerinin artırılması yönünde ilerleme sağlanmasının önemli olduğunu vurgulayan Kouchouk, "Bütçemizi ve kaynaklarımızı mümkün olduğunca iş dünyasını destekleyen, yatırım ve girişimcilik açısından elverişli bir ortam yaratan ve ekonomilerimizin gelişmesine katkı sağlayan bir anlayışla yönetmemiz son derece önemli." dedi.

Kouchouk, maliye politikası tarafında daha fazla şey yapılması gerektiğini dile getirdi. Bunu yaparken hem tasarruf sağlamanın hem de ekonomi üzerinde ilave maliyetler yaratmamanın önemli olduğunu belirten Kouchouk, mümkün olduğunca iş dünyasını ve özel sektörü destekleyen bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini ifade etti.

"Yapay zekanın sunduğu fırsatlar özel sektörün verimliliği açısından önemli"

Merkez bankalarının enflasyonu düşürmeye yönelik çabalarının desteklenmesi gerektiğini dile getiren Kouchouk, "Sonuçta devletler olarak finansal piyasalardaki en büyük borçlanan taraflardan biriyiz. Dolayısıyla uzun vadede düşük enflasyondan ve azalan borçlanma maliyetlerinden en fazla fayda sağlayacak kesimlerden biri de yine biziz." diye konuştu.

Kouchouk, dijital dönüşüm ve bu dönüşümün benimsenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Yapay zekayı benimsemenin ve sunduğu fırsatlardan yararlanmanın özel sektörün verimliliğini artırmak açısından önemli olduğunu dile getiren Kouchouk, şunları kaydetti:

"Mevcut mali hareket alanının korunması ve bu alanın akılcı bir şekilde kullanılması gerekiyor. Aynı zamanda, koordinasyonun güçlendirilmesi ve hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak, iş dünyasını destekleyen finansman yöntemleri ve mekanizmaların geliştirilmesi de son derece önemli. Ancak bütün bunları yaparken topluma, iş ve yatırım ortamına ya da şirketlere ilave maliyetler yüklememeye dikkat etmeliyiz. Etkili iletişim de tüm bu unsurlar kadar büyük önem taşıyor."

Kaynak: AA