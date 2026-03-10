Mısır, 15 milyon dar gelirli aileye verilen nakit desteği İran savaşı sonrası uzatma kararı aldı

Mısır hükümeti, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından ortaya çıkan bölgesel gelişmelerin etkileriyle başa çıkmak amacıyla yaklaşık 15 milyon aileye verilen nakit desteğin süresini uzatma ve asgari ücreti artırma yönünde adım atmayı planladığını açıkladı.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, düzenlediği basın toplantısında hükümetin bölgedeki askeri gerilimin ekonomik etkileriyle başa çıkmak için geçici ve istisnai tedbirler içeren bir dizi karar aldığını kaydetti.

Mısır hükümetinin İran ile başlayan savaşın ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla bazı sosyal destekleri uzatma ve ücret artışlarını gündeme alma kararı aldığı belirtilirken, Medbuli gelişmelerin ardından kriz yönetimi için merkezi bir komite oluşturulduğunu ifade etti.

Küresel petrol fiyatlarındaki artışa da dikkati çeken Medbuli, savaşın ardından petrol fiyatlarının varil başına 69 dolardan 120 dolara kadar yükseldiğini, basın toplantısı öncesinde ise 92-93 dolar seviyelerine gerilediğini söyledi.

Hükümetin kısa süre önce açıkladığı sosyal destek paketine de değinen Medbuli, yaklaşık 15 milyon dar gelirli ailenin yararlandığı 400 Mısır lirası tutarındaki nakit desteğin ramazan ayı ve ramazan bayramı için planlandığını ancak ödemenin iki ay daha uzatılmasına karar verildiğini belirtti.