Haberler

Mısır, 15 milyon dar gelirli aileye verilen nakit desteği İran savaşı sonrası uzatma kararı aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır, bölgedeki askeri gerilimler ve İran'a yönelik saldırıların ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla yaklaşık 15 milyon aileye verilen nakit desteğini uzatma ve asgari ücreti artırma planlarını duyurdu. Başbakan Medbuli, geçici tedbirler ve kriz yönetimi komitesi oluşturduklarını açıkladı.

Mısır hükümeti, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından ortaya çıkan bölgesel gelişmelerin etkileriyle başa çıkmak amacıyla yaklaşık 15 milyon aileye verilen nakit desteğin süresini uzatma ve asgari ücreti artırma yönünde adım atmayı planladığını açıkladı.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, düzenlediği basın toplantısında hükümetin bölgedeki askeri gerilimin ekonomik etkileriyle başa çıkmak için geçici ve istisnai tedbirler içeren bir dizi karar aldığını kaydetti.

Mısır hükümetinin İran ile başlayan savaşın ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla bazı sosyal destekleri uzatma ve ücret artışlarını gündeme alma kararı aldığı belirtilirken, Medbuli gelişmelerin ardından kriz yönetimi için merkezi bir komite oluşturulduğunu ifade etti.

Küresel petrol fiyatlarındaki artışa da dikkati çeken Medbuli, savaşın ardından petrol fiyatlarının varil başına 69 dolardan 120 dolara kadar yükseldiğini, basın toplantısı öncesinde ise 92-93 dolar seviyelerine gerilediğini söyledi.

Hükümetin kısa süre önce açıkladığı sosyal destek paketine de değinen Medbuli, yaklaşık 15 milyon dar gelirli ailenin yararlandığı 400 Mısır lirası tutarındaki nakit desteğin ramazan ayı ve ramazan bayramı için planlandığını ancak ödemenin iki ay daha uzatılmasına karar verildiğini belirtti.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak

"Bunu yaptıysanız sonuçları daha önce görülmemiş seviyede olur"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk'tan İspanyol hakem için olay eleştiri

İspanyol hakem için olay sözler
Wanda Nara'dan Icardi'yi kızdıracak paylaşım

Yine rahat durmadı! Yaptığı paylaşıma bakın
Netanyahu, İran halkına seslendi: Anı yakalamaya hazır olun

Bir kez daha İran halkına seslendi, "bayrak" mesajı verdi
Avustralya, Körfez bölgesine uzun menzilli keşif uçağı gönderiyor

Okyanusya ülkesi de savaştaki tarafını seçti! Yola çıkıyor
Okan Buruk'tan İspanyol hakem için olay eleştiri

İspanyol hakem için olay sözler
Galatasaray taraftarını maç sonunda korkutan görüntü

Tarihi zafer sonrası korkutan görüntü
SGK'dan 25 bin liraya kadar geri ödeme! e-Devlet'ten sorgulanabiliyor

Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek