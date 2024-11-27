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Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL

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Milyonlarca asgari ücretli maaşlarına yapılacak zamma kilitlenirken Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamayla görüşmelerin aralık ayının ilk haftasında başlayacağını duyurdu. Kulislerde asgari ücrete yüzde 32-35 oranında bir zammın olabileceği dile getirilirken bu oranlarda bir artışla rakamın 23 bin TL seviyesine çıkması bekleniyor.

Vatandaşın alım gücü, asgari ücret karşısında eridi. Gözler, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücrete çevrildi. Son Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda da asgari ücret zammının görüşüldüğü, iktidar kurmaylarının, hem yıl sonunda belli olacak enflasyonun hem de 2025 yılı için hedeflenen enflasyonun ortalamasında bir zam yapılmasını beklediği bildirildi.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44, 2025 hedefi ise yüzde 21 olarak açıklanmıştı. Merkez Bankası'nın tahmini tutarsa asgari ücretin 24 bin 500 TL olması bekleniyor. Ancak asgari ücrete yüzde 32-35 oranında bir zammın olabileceği dile getiriliyor.

Bu oranlarda artış olursa asgari ücret 17 bin 2 liradan 22 bin 500 veya 23 bin liraya çıkacak. Vatandaşın talebi ise, asgari ücretin 30 bin TL olması yönünde.

Asgari ücrete ilişkin konuşan Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ise Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayının ilk ya da ikinci haftası toplanacağını söyledi. Işıkhan, "Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz" dedi.

Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıdehide:

20 bin yeterliydi enflasyon düşüktü bu sene. Cumhurbaşkanımız kıyamamış yine halkına kendisi de eklemiş demek ki.

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Haber YorumlarıZebra Alt:

Siz o 23 bini alın da..

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Haber YorumlarıYakup Ayfer:

Önce ALLAH KORKUSU sonra Ev kira oranlarını göz önünde bulundurarak insanca bir çözüm üretmenizi isteriz. İnsanlık vatan ve millet adına.

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Haber Yorumlarıhüseyin akgül:

bence şöyle yapsınlar asgari ücreti belirleyen kişiler bizlere layık gördükleri rakam ile 6 ay hayatta kalsınlar ben zam falan istemiyorum söz

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

18002 tl olmalı enflasyonı düşürmek istiyorsak

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Haber YorumlarıMahmut Karataş:

bence zam değilde geriye çeksinler 15.002 tl olsun

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