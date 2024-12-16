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Milyonların beklediği asgari ücrette kritik gün

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Yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde ikinci toplantı bugün saat 14.00'te yapılacak. Henüz rakam telaffuz etmeyen işçi ve işveren tarafının, sunulacak ekonomik veri ve raporların ardından pazarlığa başlaması bekleniyor.

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci kez bugün bir araya gelecek.

PAZARLIĞA BAŞLANMASI BEKLENİYOR

Pazarlık çerçevesinin belirlenmesi açısından önem taşıyan bu toplantıda, temel ekonomik veriler masaya yatırılacak. Toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşacak. Henüz rakam telaffuz etmeyen işçi ve işveren tarafının, sunulacak ekonomik veri ve raporların ardından pazarlığa başlaması bekleniyor.

"ADİL BİR ASGARİ ÜCRETİN BELİRLENMESİNİ ÜMİT EDİYORUZ"

Komisyonun 10 Aralık'taki ilk toplantısına başkanlık yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İstihdamın korunması ve artırılması gibi ekonomik ve sosyal koşulları detaylı şekilde analiz ederek hem işçi hem de işveren taraflarının memnuniyetini gözeten, adil bir asgari ücret belirlenmesini ümit ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Komisyonda işçi heyetine başkanlık yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar da yeni asgari ücretin belirlenmesinde gerçekleşen ya da öngörülen enflasyon oranlarının dikkate almayacaklarını bildirip, "İnsanların yüzünü güldürecek bir ücretin tespit edilmesini bekliyoruz." demişti. İşveren heyetine başkanlık eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ise asgari ücrete hem çalışan hem işveren gözüyle baktıklarını belirterek, "Süreci, sadece işverenleri koruyan değil, aynı zamanda çalışma arkadaşlarımızın alım gücünü de dikkate alan bir bakış açısı ile yöneteceğiz." diye konuşmuştu.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN 2 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Milyonların beklediği asgari ücrette kritik gün
Kaynak: AA / Mahmut Ekinci - Ekonomi
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıKadir Yıldırım:

tüik yalan enfılasyonla gelme masaya nasıl yalan söylediğinizi çok iyi biliyor bi millet yazıklar olsun

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Haber YorumlarıMehmet Kupadin:

Zaten ne olacagi belli dumenden toplaniyolar iste

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Haber YorumlarıMURAT AKYOL:

Körler Sağırlar Birbirlerini Ağırlar ! Olan yine vatandaşa olur.

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Haber Yorumlarıemre null:

bu serbest piyasa kur borsa oyle sacma sistemler ki bir adam çıksa bir Tweet atsa Türkiye ye gitmeyin güvenli değil dese yalan olsa bile dolar yükseliyor borsa düşüyor ekonomi sistemler kur somut veriler yerine gerçeği yansıtmayan soyut verilere göre yukseliyor düşüyor ki eger adaletli somut veriler olsa suan bizim paramız dolardan daha degerliydi. Ama abd para babaları falan istedikleri gibi dunyayı sömürmek için böyle adaletsiz bir düzen kurmuşlar

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Haber YorumlarıEmrah Yazıcı:

Asgari ne kadar olursa herşeye aynı oranda zam geliyor, fırsatçılar özellikle bekliyor, sözde müslüman ülkeyiz ..

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Haber YorumlarıOsman Karslı:

Toplantıda ne konuştuklarını çok merak edıyorum

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Haber YorumlarıCemil Özdemir:

30 lira yapinda milletin bir nebze yüzü gulsün

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