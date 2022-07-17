Milyonlarca KYK borçlusu gencin gözü yarınki Kabine'ye çevrildi! Düzenlemenin detaylarını Erdoğan açıklayacak
Haberler.com - Erdem Aksoy - Ekonomi
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Üniversite öğrencilerinin Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarında faizlerle birlikte yüksek miktarda artışlar görülmesi milyonlarca genci zor durumda bırakırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KYK borçlarındaki faizlerden yakınan gençlere "Biz gençlerimizi faize de enflasyona da kurban etmeyiz" karşılığını vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kredilerin geri ödemesine ilişkin çalışmaları yarınki kabine toplantısından sonra açıklaması bekleniyor.
Milyonlarca genç, KYK kredi borçları için yeni bir düzenleme bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu beklentiye, "Biz gençlerimizi faize de enflasyona da kurban etmeyiz" açıklamasıyla karşılık verdi.
FAİZ ARTIŞLARI DETAYLI BİR ŞEKİLDE ELE ALINDI
Hazine ve Maliye Bakanlığı, konuyla ilgili kapsamlı bir çalışma yaptı. KYK kredi borçları ile ilgili Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nden kaynaklı faiz artışları detaylı bir şekilde ele alındı. 2022-2023 akademik yılı Güz dönemine yetişecek şekilde çalışma tamamlandı.
GÖZLER YARIN YAPILACAK KABİNE'DE
KYK kredi borcunda faiz silinmesi veya ödemeleri kolaylaştıracak yeni bir yapılandırma beklentisi için gözler yarın yapılacak olan kabine toplantısına çevrildi.
ERDOĞAN'IN DÜZENLEMENİN DETAYLARINI PAYLAŞMASI BEKLENİYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu toplantıda KYK kredi düzenlemesinin detaylarını açıklaması bekleniyor.