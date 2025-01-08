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Milyonlarca dolarlık borç çıkınca akaryakıt devinin satışı iptal oldu

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Zeren Group temmuz ayında yapılan anlaşma ile yurt içinde 700'e yakın akaryakıt istasyonu ve 8 dolum tesisi bulunan Türkiye Petrolleri'ni satın almıştı. Rekabet Kurumu tarafından da onaylanan satış iddiaya göre Zeren Group'un Türkiye Petrolleri'nin milyon dolarlık borçlarını son anda fark etmesiyle iptal oldu.

2024'te Türkiye'de faaliyet yürüten akaryakıt devlerinin satış haberleri peş peşe gelirken, 111 yıl sonra Türkiye'deki faaliyetlerine son veren BP'nin ardından Türkiye Petrolleri'nin satışı da sektörde büyük bir yankı uyandırmıştı.

700'E YAKIN AKARYAKIT İSTASYONU VAR

Temmuz ayında imzalanan sözleşme ile Zeren Group, yurt içinde 700'e yakın akaryakıt istasyonu ve 8 dolum tesisi bulunan Türkiye Petrolleri'ni bünyesine kattığını duyururken, söz konusu anlaşma 19 Kasım'da Rekabet Kurumu tarafından onaylanmıştı.

ZEREN GROUP'TAN SÜRPRİZ AÇIKLAMA

2025 yılıyla birlikte akaryakıt istasyonlarının en kısa sürede devredilmesi beklenirken, Zeren Group'tan sürpriz bir açıklama geldi. Şirketten yapılan açıklamada, TP Petrol Dağıtım A.Ş. paylarının satın alınma sürecinin sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi. Açıklamada, payların devredilmesi sürecinin sonlandırıldığına karar verildiği kaydedildi.

MİLYONLARCA DOLARLIK BORÇ SON ANDA FARK EDİLDİ

Şirket tarafından yapılan açıklamada, halihazırda Türkiye Petrolleri'nin sahibi olanZülfikar Holding'le müzakerelerin yapıldığı, buna karşın beklentilerin karşılanmadığı gerekçesiyle bu kararın alındığı belirtildi. Öte yandan Patronlar Dünyası, söz konusu satış işleminin, Türkiye Petrolleri'nin milyonlarca dolarlık borcunun son anda fark edilmesi nedeniyle iptal edildiğini iddia etti.

İddiaya göre kesin satın alma işlemlerinde son aşamaya gelinirken, Zeren Group, yaptığı incelemelerde Zülfikar Holding tarafından kendilerine belirtilmeyen milyonlarca dolarlık borçlar tespit etti.

Milyonlarca dolarlık borç çıkınca akaryakıt devinin satışı iptal oldu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSer_hat:

Demekki denetlenmediği için birileri iyi yemiş şirketi.Her yer, her belediye vb.böyle borç içinde yüzüyor.neden çünkü denetim yok...

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Haber YorumlarıKemal Ağalı:

bu paralar kimlerin cebine gitti Arastirilip hesabı sorulur mu acaba....

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Haber YorumlarıMustafa Belkir:

Reis borçları hazineden öder hemen acısına birden çıkarır yani

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Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıEverlasting Echo:

TP devletin değil miydi? Yanlış mı biliyordum?

Yorum Beğen4
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