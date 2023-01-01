Milli Piyango'da 200 milyon liralık büyük ikramiye 4'e bölündü! Talihliler farklı illerden

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 4'e bölündü. 200 milyon lira, "6530303" numaralı 4 ayrı çeyrek bilete isabet etti. Talihliler biletlerini Giresun Merkez, İstanbul Şişli, Bursa Osmangazi ve online olarak satın aldı.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 200 milyon liralık büyük ikramiye "6530303" numaralı bilete isabet etti. Dağıtım garantili çekilişte 200 milyon lira 4 ayrı çeyrek bilete çıktı.

200 MİLYON LİRA 4'E BÖLÜNDÜ

İkramiye Giresun Merkez, İstanbul Şişli, Bursa Osmangazi ve online olarak alınan biletlere isabet etti. Bu nedenle 200 milyon lira 4'e bölünecek ve kişi başı 50'şer milyon lira verilecek.

TOPLAM 1 MİLYAR 395 MİLYON LİRA DAĞITILDI

Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacağı açıklandı.

KATEGORİ SAYISI 15'E YÜKSELTİLDİ

İkramiye kategori sayısı 13'ten 15'e çıkarılırken, çekilecek olan kod sayısı da 622'den 1.012'ye yükseltildi. Böylece daha fazla sayıda kişi daha fazla ikramiye kazanma şansına sahip oldu.