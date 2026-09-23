MIHAS 2026 Kuala Lumpur'da kapılarını açtı, 1700 şirket ürünlerini tanıtacak

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KUALA Küresel helal ekonomisinin farklı alanlarında faaliyet gösteren şirketleri, alıcıları ve sektör temsilcilerini bir araya getiren Malezya Uluslararası Helal Fuarı (MIHAS 2026), Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da başladı.

Bu yıl "Güveni Şekillendirmek, Dayanıklılığı Artırmak" temasıyla 22'ncisi düzenlenen fuar, Malezya Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanlığının ev sahipliğinde, Malezya Dış Ticaret Geliştirme Kurumunun (MATRADE) organizasyonuyla gerçekleştiriliyor.

Malezya Uluslararası Ticaret ve Sergi Merkezi'nde 26 Eylül'e kadar devam edecek etkinlikte, yaklaşık 2 bin stantta 1700 şirket ürün ve hizmetlerini tanıtacak.

Toplam 45 ülkeden yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret etmesinin beklendiği organizasyonun fuar ve iş eşleştirme programı kapsamında toplam 5 milyar Malezya ringgiti (1,23 milyar dolar) tutarında ticaret hacmine ulaşılması bekleniyor.

Helal ekonomisinin 14 sektörü aynı çatı altında

MIHAS 2026, yiyecek ve içecekten ilaç, kozmetik ve kişisel bakıma, tesettür modasından helal lojistiğe, İslami finanstan teknoloji, hizmetler ve Müslüman dostu turizme kadar helal ekonomisinin 14 sektörünü kapsıyor.

Fuarda bu yıl katılımcıların yeni iş fırsatlarına ve potansiyel ortaklara ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla yapay zeka destekli bir sistem de kullanıma sunuldu.

Sistem, kayıtlı katılımcılara iş bağlantıları kurma, fuar alanında yön bulma ve toplantılarını planlama konularında kişiselleştirilmiş destek sağlıyor.

MIHAS'ın iş eşleştirme etkinliği olan Uluslararası Tedarik Programı kapsamında, 50'si seçkin alıcı olmak üzere 450 uluslararası alıcı ile yaklaşık 600 Malezyalı ihracatçının 4 bin civarında görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Etkinlik programında Bilgi Merkezi, İhracatta Kadın Pavyonu, MIHAS Ödülleri ve Ağırlanan Alıcı Programı da bulunuyor.

Daha önce ayrı bir forum olarak düzenlenen İhracatta Kadın Girişimi, bu yıl 60'ı Malezya'dan ve 20'si farklı ülkelerden olmak üzere toplam 80 katılımcının yer aldığı özel bir pavyona dönüştürüldü.

Fuar kapsamında tesettür modasına yönelik defilelerin yanı sıra canlı yemek gösterileri de gerçekleştirilecek. Dört gün sürecek MIHAS Kitchen etkinliklerinde 32 şef yer alacak.

Helal kavramı tüm tedarik zincirini kapsıyor

Etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan MATRADE Başkanı Reezal Merican Naina Merican, küresel helal sektörünün kapsamının hızla genişlediğini söyledi.

Sektörün artık tek tek ürünlerden ziyade tüm tedarik zincirini kapsayan bir yapıya dönüştüğünü belirten Merican, helal standartlarının ham maddeler, ambalajlama, lojistik ve taşımacılık süreçlerini de içerdiğini kaydetti.

Merican, helal uygunluğunun korunması için ürünlerin tedarik zinciri boyunca helal olmayan unsurlarla temasının önlenmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Helal uygulamalarının, Müslüman nüfusun yoğun olmadığı ülkelerde de benimsendiğini görüyoruz. Yeni Zelanda'nın hayvancılık ve et sektörü bunun önemli örneklerinden biri. Helal sektörü gerçekten katlanarak büyüyor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye teknolojik gelişmişliğiyle öne çıkıyor"

Merican, Türkiye'nin küresel helal pazarındaki rolüne ilişkin AA muhabirinin sorusu üzerine de ülkenin sektörde öncü aktörlerden biri olabilecek güçlü bir potansiyel taşıdığını söyledi.

Türkiye'nin jeopolitik konumu, uluslararası etkisi, üretim kapasitesi ve teknolojik altyapısıyla önemli avantajlar taşıdığını belirten Merican, "Türkiye çok büyük bir ülke. NATO üyesi olması dolayısıyla hem batı hem de doğu üzerinde etkiye sahip." dedi.

Merican, Filistin meselesine de değinerek, Türkiye'nin bu konuda "başlıca aktörlerden biri" olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin özellikle Müslüman toplumlar nezdinde önemli bir itibara sahip olduğunu vurgulayan Merican, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin sahip olduğu kapasite ve başta Müslümanlar olmak üzere dünya kamuoyunda gördüğü teveccüh, ülkeye helal sektöründe öncü rollerden birini üstlenmesi için büyük fırsatlar sunuyor. Türkiye aynı zamanda teknolojik gelişmişliğiyle de öne çıkıyor."

Kaynak: AA