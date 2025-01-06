Migros ve KAGİDER, Tarımda Kadın Girişimciler için 5. Programını Düzenledi

Migros ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) işbirliğiyle bu yıl 5'incisi düzenlenen "Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı" İstanbul'da gerçekleştirildi.

Migros ve KAGİDER'den yapılan açıklamaya göre, dijital tarım, finans, gıda güvenliği ve markalaşma süreçlerine kadar geniş bir yelpazede birçok konunun ele alındığı iki günlük kampa, Türkiye'nin 24 farklı ilinde tarım sektöründe en az bir, en çok üç yıldır faaliyet gösteren 43 kadın girişimci katıldı.

Kampın ilk gününde açılış konuşmalarının ardından, "Dijital Tarım & İyi Örnekler ve Finans", "Hibe ve Teşvikler" konulu paneller düzenlendi. Migros ve Macrocenter yöneticileri "Migros'ta Fırsat Var" ve "Süreç Tasarımı & Pazarlamada Genel Perspektif" başlıklı konuşma yaptı.

İkinci günde ise Dijital Tarım, Markalaşma, Kalite Süreçleri, Migros'a Ürün Satışı Yapmak & Deneyim Paylaşımı, Girişimcilik Yolculuğu başlıklı oturumlarda alanında uzman isimler, kadın girişimcilere detaylı bilgiler aktardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Grubu Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, Migros olarak kadın girişimcilere yalnızca eğitim ve mentörlük desteği sunmakla kalmadıklarını, aynı zamanda kalite standartlarına uygun ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanındaki mağazalarında tüketicilerle buluşturduklarını belirtti.

Baydur, "Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programımızın 5'inci yılında, kadın girişimcilerimizin sektördeki dönüşüme katkı sağlayan projeler geliştirdiğini ve yerelden ulusala yayılan bir başarı hikayesi yazdığını görmek bizler için büyük bir gurur kaynağı." ifadelerini kullandı.

Kadın girişimcilerin güçlendirilmesi ve tarım sektöründe daha etkin rol almalarının sürdürülebilir kalkınma açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Baydur, hayata geçirdikleri programla kadın girişimcilerin sadece üretici olarak değil, aynı zamanda yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştiren liderler olarak ekonomiye katılımını destekleyen bir platform sunduklarını belirtti.

Baydur, "Bu program sayesinde girişimcilerimize finansal okuryazarlıktan dijital tarıma, markalaşmadan gıda güvenliğine kadar geniş bir alanda yetkinlik kazandırmayı hedefliyoruz. Bugün kadın girişimcilerimizin başarı hikayelerine tanıklık ederken, daha sürdürülebilir ve verimli bir geleceğe öncülük ettiklerini görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yaklaşımımız hem yerel kalkınmayı destekliyor hem de kadın üreticilerimize ulusal pazara açılma imkanı sağlıyor. Önümüzdeki yıllarda da kadın girişimcilerimizin yanında yer alarak, onların ekonomik hayata katılımını artırmaya ve tarım sektörünün geleceğini birlikte şekillendirmeye devam edeceğiz. Ayrıca, perakende medya alanındaki iştirakimiz Mimeda ile de Migros'ta ürün satış imkanına sahip olacak ilk 5 kadın üreticiye tanıtım desteği vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Programımız, kadın girişimcileri tarım sektöründe dijitalleşme gibi yenilikçi alanlara da yönlendiriyor"

KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Dilara Koçak da gerçekleştirilen programın, kadın girişimcilerin tarım sektöründeki görünürlüğünü artıran, onları güçlendiren ve daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeleri için gerekli araçları sağlayan güçlü bir platform haline geldiğini aktardı.

Koçak, "Programımız, kadın girişimcilere yetkinliklerini geliştirme ve işlerini büyütme fırsatı sunmakla kalmıyor, onları tarım sektöründe dijitalleşme gibi yenilikçi alanlara da yönlendiriyor. Geride bıraktığımız beş yıl boyunca, kadınların sadece üretici değil, aynı zamanda birer değişim lideri olduklarına tanıklık ettik. Sürdürülebilir tarım tekniklerini benimseyen ve yenilikçi yaklaşımlar geliştiren girişimcilerin yerel ve küresel ölçekte fark yaratmaya devam ediyor." şeklinde görüş belirtti.

KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Beyza Beyzade Berkol ise sürdürülebilir bir gelecek inşa etmenin ortak sorumlulukları olduğuna değinerek, "Tarım sektörü, çevresel, ekonomik ve sosyal dengenin sağlanmasında kilit bir rol oynuyor ve sürdürülebilir bir geleceğin temelini oluşturuyor. Beşinci yılına giren 'Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı', kadın girişimcilerin gücünü ve yaratıcılığını sektöre taşıyan, tarıma yeni bir bakış açısı kazandıran öncü bir platform haline geldi." açıklamasında bulundu.