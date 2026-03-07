MİA Teknoloji'den Lider Sistem Teknolojileri A.Ş. ile birleşmek için SPK başvuru açıklaması

MİA Teknoloji, teknoloji çözümleri geliştiren Lider Sistem Teknolojileri A.Ş. ile birleşmek için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunduğunu açıkladı. MİA Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gökhan Beltekin, "Birleşmenin tamamlanmasıyla sermayemiz yaklaşık 986,5 milyon TL'ye yükselecek. Mühendislik ve Ar-Ge kapasitesini büyüterek savunma teknolojileri alanında daha güçlü bir yapı oluşturacağız" dedi.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Borsa İstanbul'da işlem gören MİA Teknoloji, Yönetim Kurulu'nun 6 Mart tarihli kararı doğrultusunda Lider Sistem Teknolojileri ile yürütülen birleşme sürecinde yeni bir aşamaya geçti. Planlanan işlem kapsamında Lider Sistem Teknolojileri'nin MİA Teknoloji'ye devrolması öngörülüyor. Birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı ve genel kurulda birleşme sözleşmesinin kabul edilmesi şartıyla tamamlanacak.

"Birleşme kapsamında MİA Teknoloji'nin sermayesinin 492,5 milyon TL artırılarak yaklaşık 986,5 milyon TL'ye çıkarılması planlanıyor. Bu doğrultuda Lider Sistem Teknolojileri ortaklarına tahsis edilmek üzere yaklaşık 492,5 milyon adet MİA Teknoloji payı ihraç edilecek. Uzman kuruluş raporuna göre her 1 TL nominal değerli Lider Sistem Teknolojileri payına karşılık 2,9316 TL nominal değerinde MİA Teknoloji payı verilmesi öngörülüyor.

"Şirket, NATO projelerinden yapay zeka destekli güvenlik sistemlerine kadar uzanan geniş bir teknoloji portföyüyle küresel ölçekte rekabet edebilecek bir savunma teknolojileri ekosistemi oluşturmayı amaçlıyor. MİA Teknoloji açısından birleşme süreci, bu stratejik vizyonun önemli bir parçasını oluşturuyor."

Konuya ilişkin konuşan MİA Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gökhan Beltekin, "Lider Sistem Teknolojileri ile planlanan birleşme yalnızca iki şirketin birleşmesi değil, Türkiye'de savunma ve güvenlik teknolojileri alanında daha güçlü bir mühendislik ekosisteminin oluşmasına katkı sağlamak" dedi.

Beltekin konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin teknoloji yolculuğunda yeni bir eşiğe geldiğimize inanıyoruz. MİA Teknoloji ile Lider Sistem Teknolojileri arasında başlattığımız bu birleşme süreci yalnızca iki kurumun organizasyonel birleşimi değildir; Türkiye'nin savunma teknolojileri, kritik kamu savunma projeleri ve ileri mühendislik kapasitesini tek bir vizyon altında buluşturma kararlılığının somut bir göstergesidir. Bu adım sayesinde Ar-Ge gücümüzü, mühendislik yetkinliklerimizi ve saha deneyimimizi konsolide ederek daha büyük ölçekli, daha entegre ve daha yüksek katma değer üreten teknoloji projelerine imza atabilecek bir yapı oluşturuyoruz."

'KÜRESEL ÖLÇEKTE GÜÇLÜ BİR TÜRK SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ MARKASI İNŞA EDİYORUZ'

Savunma ve güvenlik teknolojilerinin artık yalnızca bir sektör olmadığına değinen Beltekin, "Savunma ve güvenlik teknolojileri, ülkelerin stratejik bağımsızlığını belirleyen en kritik alanlardan biridir. Bugün attığımız adım yalnızca ölçek büyütmek için değildir; küresel rekabette güçlü bir Türk savunma teknolojileri markası oluşturmak içindir. NATO projeleri ve uluslararası iş birlikleri sayesinde kazandığımız güveni, daha büyük bir teknoloji ekosistemine dönüştürmeyi hedefliyoruz. Türkiye'den doğan, yüksek mühendislik kabiliyetiyle dünyaya teknoloji ihraç eden ve stratejik alanlarda küresel ölçekte söz sahibi olan bir marka inşa etmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı