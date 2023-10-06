MHR GYO, Borsadan Satış Yöntemiyle Halka Arz Edilecek

Maher Yatırım Holding bünyesinde bulunan Quick Sigorta ve Corpus Sigorta'nın iştiraki olan MHR GYO, Yapı Kredi Yatırım aracılığıyla 'Borsadan Satış' yöntemiyle halka arz edilecek. Halka arz sonrasında MHR GYO, halka açıklık oranını yüzde 25'e çıkaracak ve elde edilen geliri gayrimenkul portföyünün genişletilmesi ve diğer projelerin finansmanında kullanacak.

Maher Yatırım Holding bünyesinde bulunan Quick Sigorta ve Corpus Sigorta'nın iştiraki olan MHR GYO, Yapı Kredi Yatırım aracılığıyla borsadan satış yöntemiyle halka arz edilecek.

Halka arzda MHR GYO'nun çıkarılmış sermayesinin 620 milyon liradan 827 milyon liraya yükseltilmesi nedeniyle oluşan 207 milyon lira nominal değerli hisse, 4,30 liradan satışa sunulacak. Halka arz sonrasında MHR GYO'nun halka açıklık oranı ise yüzde 25 olacak.

MHR GYO, halka arz gelirinin tamamını gayrimenkul portföyünün genişletilmesi amacıyla yeni gayrimenkul alımı, kat karşılığı ve hasılat payı karşılığı projelerinin geliştirilmesi ve kentsel dönüşüm projelerinin finansmanında kullanacak. Ofis ve ticari gayrimenkul segmentinde faaliyet gösteren MHR GYO'nun portföyünde İstanbul Ataşehir'deki Quick Tower projesi ile Ankara Çankaya'daki Maidan İş ve Yaşam Merkezi'nde yer alan üç bağımsız bölüm bulunuyor. Leed Platinum sertifikasına sahip sayılı ofis binalarından olan Quick Tower ve Maidan İş ve Yaşam Merkezi'nin kira gelirleri, doğrusal yöntemle gelir tablosuna aktarılıyor. TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan raporlara göre 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla MHR GYO portföyünün toplam piyasa değeri 2 milyar 880 milyon 980 bin lira olarak hesaplanırken, raporda Quick Tower'ın piyasa değeri 2 milyar 856 milyon 245 bin lira, Maidan İş ve Yaşam Merkezi'nde yer alan üç bağımsız bölümün piyasa değeri ise 24 milyon 735 bin lira olarak belirtildi. - ANKARA