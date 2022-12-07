MHP'nin BİM CEO'su Galip Aykaç'a tepkisi dinmiyor! Belediye başkanı resti çekti: Gerekirse market açarız

Kırıkkale'nin 29 bin nüfuslu Yahşihan Belediyesi'nin Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından zincir marketlerde gramaj kontrolü, raf-kasa fiyatları uygunluk, hijyen ve düzen denetimi, son kullanma tarihi kontrolü, fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri yapıldı.

AYKAÇ'IN AÇIKLAMALARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Zincir marketlere yönelik denetimlerin sıklıkla devam edeceğini ifade eden Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, BİM Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç'ın 22 Kasım 2022 Salı günü yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

"BİZİM KİMSEYLE ŞAHSİ BİR HUSUMETİMİZ YOKTUR"

Denetimlerin devam edeceğini ifade eden Türkyılmaz, "Kasa fiyatı ve etiket fiyatı kontrolleri yapıldı. Gıda mühendisimizin eşliğinde hijyen ve gıda kontrolleri yapıldı. Ekmek gramajları kontrol edildi. Malum ülkemizde belli bir fiyat artışı var. Bunun sebeplerinden birisi de kontrolsüzlüktür. Yerelde biz Yahşihan Belediyesi olarak kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz. Daha da dikkat edeceğiz, amacımız vatandaşımızın daha da ucuz ürüne ulaşmasıdır. Bizim kimseyle şahsi bir husumetimiz yoktur. Vatandaşlar üzerinden haksız kazanç elde eden varsa da kimse kusura bakmasın. Yahşihan Belediyesi olarak da 'dur' demesini biliriz" şeklinde konuştu.

"DEVLET BAHÇELİ'NİN EMRİNDEYİZ"

Vatandaşı temsil ettiklerini belirten Türkyılmaz, "Biz Sayın Devlet Bahçeli'nin emrindeyiz. Gerekli talimatlar doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılıp vatandaşımıza uygun, ucuz ve kaliteli ürünlerin gitmesi için biz gerekli işlemleri yapıyoruz. BİM CEO'sunun ne dediği hiç umurumuzda değil. Umurumuzda olan vatandaşa ucuz, uygun, kaliteli ve zamanında ulaşabilmektir" diye konuştu.

"GEREKİRSE BELEDİYE OLARAK MARKET AÇARIZ"

Türkyılmaz, "Gerekirse ilerleyen zamanlarda Yahşihan Belediyesi olarak kooperatif usulü marketler açıp, girdisini çıktısını kontrol edip, uygun fiyatta ürünler satmak üzere gerekli işlemi yaparız. Biz pandemi döneminde bunu gerçekleştirdik. Maske dağıtımıdır, ulaşılamayan ürünlerdir, Yahşihan Belediyesi vatandaşın yanındaydı. Madem böyle bir durum var, Yahşihan Belediyesi olarak bir market açarız. Yahşihan üretim bölgesi" değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fahiş fiyat artışları nedeniyle zincir marketleri hedef alan açıklamalarda bulunmuş ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri de zincir marketlere denetimlerin artırılacağını açıklamıştı.

"MARKETLERE FETÖ SORUŞTURMASI YAPILSIN"

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin 22 Kasım 2022 Salı günü düzenlenen grup toplantısında zincir marketlere FETÖ soruşturması yapılması çağrısında bulunarak şunları söylemişti; "Zincir marketlerde gün aşırı yapılan zamların toplumsal ve ekonomik huzurumuza tahammülsüzlük olduğu kanaatindeyiz. Ticaret Bakanlığımızın fırsatçıların üzerine kararlılıkla gideceğinden, keyfi ve hatta sinsi bir plan dahilinde fiyat etiketlerini şişirenlerden adli ve idari manada hesap soracağından kuşku duymuyoruz. Vatandaşlarımızın kesesine dokunan kim olursa olsun karşısındayız. Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ ile irtibat ve ilişkisinin titizlikle araştırılması gerektiğine de inanıyoruz. Milletimizin sırtına zam kamburu yerleştirmek isteyenler her yerde bizi karşılarında bulacaktır. Bu açgözlülere müsamaha gösterilmemelidir. Ekmeğimizden çalan, sofralarımızın tadını kaçıran, mutfaklarımıza karabasan gibi çöken kim varsa iki yakasından tutmak devletin asli vazifesidir."

BİM'İN PATRONUNDAN BAHÇELİ'NİN FETÖ İDDİASINA YANIT

Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM Market Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç ise Bahçeli'nin açıklamasından sonra katıldığı televizyon programında şu ifadeleri kullandı; " 'Size burada ekmek yedirtmeyiz' diyen yerel yöneticilere, ziraatten haberi olmayan İstanbul Ziraat Odası başkanına, FETÖ terör örgütüyle bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bize bakarak ya bir tuğla da ben koyayım bu binanın temel taşına demeyen, bir tane dikili ağacı olmayan insanlar sizlere ve bizlere bu yakıştırmayı yapıyorlar. Bre ahlaksızlar, bre densizler sizlere bundan sonra sizin tonunuzda cevap vereceğim bilesiniz. 2022'nin 8. ayın tüketici fiyat endeksini TÜİK yüzde 80.21 olarak açıkladı. Üretici fiyat endeksi yüzde yüzde 143.75, 9. ay yüzde 83. 45 tüketici, yüzde 151.50 üretici. 10. Ay yüzde 85.51 tüketici fiyatı, yüzde 157.68 üretici fiyatı. Soruyorum buradan acaba bu rakamları biz mi yanlış okuyoruz? Doğrusunu söyleyecek olan var mı? Siz hesap da bilmiyorsunuz."

"ENFLASYONUN SEBEBİ NASIL BİZ OLABİLİRİZ?"

Galip Aykaç, kendilerine yöneltilen 'fahiş fiyatlarla enflasyonu yükselttikleri' iddialarına 30 Kasım 2022 Çarşamba günü yaptığı açıklamada da şunları söyledi; "Sektörde kar oranı en fazla yüzde 4, hiç kâr etmesek bile enflasyon düşmez. Domatesi tarladan 0 liraya alsak rafa getirene kadar maliyeti 7,5 lira. Sebzenin yüzde 85'i marketler dışında satılıyor, sebze enflasyonunun sebebi nasıl biz olabiliriz? Dışa bağımlılığı azaltıp hayvancılığı kalkındırmak zorundayız. Peynir fiyatlarının et fiyatlarını geçtiği konuşuluyor. Önümüzdeki dönemde et fiyatları da artacak. Enflasyon dünyanın yaşadığı bir şey, Türkiye'de biraz daha farklı yaşanıyor. Maliyet enflasyonu var. Buna eğilmediğimiz sürecek konuşulan şeyler bilgiye dayalı olmaz. Organize perakende sektörü enflasyonu tetiklemiyor."

GÖREVİNDEN İSTİFA EDEN AYKAÇ, BAHÇELİ'DEN ÖZÜR DİLEDİ

MHP ile 'enflasyon' polemiği yaşayan BİM Market Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, 4 Aralık 2022 Pazar günü Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı'ndan istifa etti. Herhangi bir siyasi partiyi hedef almadığını belirten Aykaç, "Gündeme getirilen spekülasyonlar sonrası Sayın Devlet Bahçeli'nin hassasiyet gösterdiğini de üzülerek izledim. Maksadım asla kendisini kırmak değildi. Kusura bakmasınlar lütfen" dedi.