Üye Girişi
Haberler

MHP'den ÖTV muafiyeti için kanun teklifi

MHP'den ÖTV muafiyeti için kanun teklifi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, 25 yaş üzerindeki aracını geri dönüşüme verenlerin bir defalığa mahsus olmak üzere Türkiye'de üretilmiş araçları Özel Tüketim Vergisi'nden muaf şekilde almaları için TBMM'ye kanun teklifi sundu. Teklifin gerekçesinde ise "Teklif ile 25 yaş ve üstü olan taşıtların yenilenerek ekonomiye kazandırılması, bu kapsamdaki ithalatın azaltılması, akaryakıt israfının önüne geçilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi amaçlanmaktadır" denildi.

Mhp Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, 25 yaş ve üstü araçların geri dönüşüme verilmesini sağlamak ve yerine çevreci "yerli üretim" araçların alınmasını teşvik etmek amacıyla Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verdi.

"ÖTV ALINMAMASINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özdemir, "TBMM'ye verdiğimiz kanun teklifi ile 2000 yılı öncesi (25 yaş ve daha üstü) modele sahip araçların geri dönüşüme verilmesini sağlamak, yerine daha çevreci ve güvenli "yerli üretim" araçların alınmasını teşvik etmek amacıyla Türkiye'de üretilmiş olması kaydıyla yeni alınacak araçlardan ÖTV alınmamasını öngörüyoruz. Hayırlara vesile olsun" ifadelerini kullandı.

Özdemir ayrıca kanun teklifinin gerekçesine de paylaşımında yer verdi. Gerekçede şu ifadeler yer aldı: "TÜİK'e göre trafiğe kaydı bulunan araçların yaş ortalaması 14,5 olarak hesaplanmıştır. Araç sayısının yüzde 25'lik kısmı ise 21 yaşından büyük taşıtlardan oluşmaktadır.

MHP'den ÖTV muafiyeti için kanun teklifi

ÇEVREYE VE EKONOMİYE ZARAR VURGUSU

Yaşı büyük araçlar, tamir, bakım masrafları açısından külfet oluştururken diğer yandan trafikte de mal ve can kaybına sebep olacak şekilde tehlike arz edebilmektedir. Ayrıca hem çevreye hem ekonomiye zarar vermektedir. Bu anlamda 25 yaşından büyük araçların geri dönüşüme verilmesi, ekonomik, çevre kirliliği, ulaşım güvenliği açısından ehemmiyet arz etmektedir.

"BİR DEFALIĞA MAHSUS"

25 yaş ve daha büyük araçların geri dönüşüme verilmesini teşvik amacıyla araçlarını geri dönüşüme verenlerin bir defalığa mahsus olmak üzere Türkiye'de üretilmiş olmak kaydıyla alacakları yeni araçların Özel Tüketim Vergisinden muaf tutulması bu kapsamda önemli bir gelişme olacaktır.

Teklif ile 25 yaş ve üstü olan taşıtların yenilenerek ekonomiye kazandırılması, bu kapsamdaki ithalatın azaltılması, akaryakıt israfının önüne geçilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi amaçlanmaktadır"

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi

Polislere ateş açan saldırganın yakalanma anı ortaya çıktı

 İzmir'de 3 polis memurunun yaralandığı saldırının görüntülerine ulaşıldı

İzmir'de 3 polis memurunun yaralandığı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

 Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı

Saldırganın iş yeri taşlandı
MHP'den istifası istenen 3 vekilden ilk açıklama geldi: Liderimizin emrindeyiz

3 vekilden ortak açıklama: Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Maanfasen Doodle'ı Gündeme Taşıdı maanfasen Doodle Ekranına Taşındı Manisa elektrik kesintisi! 21-22 Kasım Yunusemre, Şehzadeler, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 21-22 Kasım Şişli, Kağıthane, Esenyurt, Sarıyer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 21-22 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Akşehir, Seydişehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 21-22 Kasım Kepez, Serik, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 21-22 Kasım Sincan, Çankaya, Keçiören elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Onur Günay neden öldü? Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın oğlu Onur Günay hasta mıydı? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21-22 Kasım Ödemiş, Buca, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 21-22 Şahinbey, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.